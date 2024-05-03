ГлавнаяРецептыТакого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху Такого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху На чтение: 2 минуты Если хотите в этом году интересно украсить куличи, воспользуйтесь советами кулинарного блогера Елены Сагун. С ними ваша праздничная выпечка будет непревзойденной. НОВОСТИ ВКУСНО Декорировать куличи совсем не сложно. Более того, к этому можно привлечь детей – им точно понравится. Стоит попробовать С ними ваш кулич будет самым красивым: как просто сделать шоколадные гнезда Как красиво задекорировать куличи Сначала нужно выложить на куличи глазурь. А потом выложить декор: веточки розмарина + сухие ломтики апельсина + пирожное макарон; сухофрукты + орехи + звездочки аниса + палочка корицы; чайные розочки + обычные розочки + макарон + меренги. Такие куличи поразят всех / Фото editorsandbeauty Пирожные макароны, меренги или маршмеллоу закрепляйте с помощью зубочисток. Это даст возможность расположить декор под любым углом. Если хочется поставить ломтик апельсина вертикально, в верхушке кулича надо сделать ножом небольшой надрез и вставить ломтик уже в него. Этот декор очень красивый, но простой / Фото editorsandbeauty Где взять декор Розмарин продается в супермаркетах в отделе зелени. Пирожные-макароны тоже ищите в супермаркетах – они продаются как расфасованными, так и в отделе кулинарии. Меренги же можно найти в кафе, однако в кондитерских отделах супермаркетов они тоже бывают. Чайные розочки есть в чайных магазинах и интернет-магазинах. Кроме чайных, можно использовать заранее засушенные обычные розы. Апельсиновые сухие ломтики часто продаются в магазинах с орехами и сухофруктами. Также можно купить упаковку апельсиновых чипсов. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать глазурь на пасху из желатина, которая не крошится и не осыпается. Поделитесь с друзьями