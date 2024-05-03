Такого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху

Если хотите в этом году интересно украсить куличи, воспользуйтесь советами кулинарного блогера Елены Сагун. С ними ваша праздничная выпечка будет непревзойденной.

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Декорировать куличи совсем не сложно. Более того, к этому можно привлечь детей – им точно понравится.

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Как красиво задекорировать куличи

Сначала нужно выложить на куличи глазурь. А потом выложить декор:

веточки розмарина + сухие ломтики апельсина + пирожное макарон;

сухофрукты + орехи + звездочки аниса + палочка корицы;

чайные розочки + обычные розочки + макарон + меренги.

Такие куличи поразят всех / Фото editorsandbeauty

Пирожные макароны, меренги или маршмеллоу закрепляйте с помощью зубочисток. Это даст возможность расположить декор под любым углом.

Если хочется поставить ломтик апельсина вертикально, в верхушке кулича надо сделать ножом небольшой надрез и вставить ломтик уже в него.

Этот декор очень красивый, но простой / Фото editorsandbeauty

Где взять декор

Розмарин продается в супермаркетах в отделе зелени.

Пирожные-макароны тоже ищите в супермаркетах – они продаются как расфасованными, так и в отделе кулинарии.

Меренги же можно найти в кафе, однако в кондитерских отделах супермаркетов они тоже бывают.

Чайные розочки есть в чайных магазинах и интернет-магазинах.

Кроме чайных, можно использовать заранее засушенные обычные розы.

Апельсиновые сухие ломтики часто продаются в магазинах с орехами и сухофруктами. Также можно купить упаковку апельсиновых чипсов.

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