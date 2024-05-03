Пасхальные рецепты: топ-3 рецептов глазури для куличей

Испечь вкусную пасху — это полдела. Еще ее надо украсить. И вкусная глазурь — это именно то, что нужно.
Куличи, или пасхи (паски), главная пасхальная выпечка, и это долгий процесс. Сначала дело за тестом, начинкой: изюм, цукаты, или даже кремовой начинкой, а потом уже и приходит черед глазури. Ее всегда не хватает. Ведь вкусная белая шапочка на куличе нравится и детям и взрослым. Как приготовить вкусную глазурь, расскажет Фокус.
Глазурь классическая для украшения куличей
Ингредиенты:
- 1 охлажденный белок;
- 0,5 стакана (250 мл) сахарной пудры;
- сок одного кусочка лимона;
- кондитерская посыпка.
В большой миске взбейте охлажденный белок до крепкой пены. Постепенно добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Добавьте лимонный сок и еще раз хорошо взбейте. Покройте куличи глазурью.
Глазурь с желатином
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка желатина;
- 3 столовые ложки воды;
- 1 белок;
- 200 г сахара.
Растворите желатин в трех столовых ложках воды. Дайте ему постоять 15 минут. Взбейте белок, постепенно добавляйте сахар.
Разогрейте желатин на водяной бане или в микроволновке, пока не растворится. Постепенно добавьте растворенный желатин к белковой массе. Готовую глазурь нанесите на паску.
Рецепт глазури без яиц и сахара
Ингредиенты:
- 100 г натурального кокосового масла;
- 3-4 столовые ложки меда или кленового сиропа;
- 2-3 столовые ложки какао-порошка (если хотите шоколадный привкус);
- 1 чайная ложка ванильного экстракта или ароматизатора;
Растопите кокосовое масло на водяной бане или в микроволновой печи. Добавьте мед или кленовый сироп и хорошо смешайте.
Если вы хотите получить шоколадную глазурь, добавьте какао-порошок и ванильный экстракт и снова перемешайте.
Охладите глазурь ПП и нанесите на пасхальный кекс.
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