ГлавнаяРецептыТакого салата вы еще не ели: невероятно простой рецепт с тунцом и яйцом на Новый год Такого салата вы еще не ели: невероятно простой рецепт с тунцом и яйцом на Новый год На чтение: 1 минута Простой салат с тунцом – это легкое блюдо к повседневному или праздничному столу, в частности, он пригодится на Рождество или Новый год. Ингредиенты к нему можно купить даже в самом маленьком магазинчике возле дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Заправка делает этот салат невероятно интересным. Блюдо получается не только очень вкусным, но и сбалансированным. Попробуйте также «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Простой салат с тунцом: пошаговый рецепт Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 яйца; – 1 столовая ложка масла; – 1 томат; – 185 граммов консервированного тунца; – 65 граммов бейби шпината; – 15 граммов семян подсолнечника; – 4 столовые ложки масла; – 1 чайная ложка горчицы; – 1 столовая ложка красного винного уксуса. Приготовление: В сотейник налейте кипяток, вкиньте 2 яйца комнатной температуры и варите 8 минут после закипания. Готовые яйца переложите в холодную воду, охладите и почистите. Нарежьте на четвертинки. Томат нарежьте на 6 долек. Если тунец консервирован большими кусками, слегка разомните его вилкой. Сделайте соус – смешайте до однородности 4 столовых ложки масла, 1 чайную ложку горчицы и 1 столовую ложку винного уксуса. В тарелку выложите бейби шпинат, 185 граммов консервированного тунца, яйца и томаты. Заправьте соусом, перемешайте и подавайте, посыпав семенами подсолнечника. Ищете рецепт салата для праздничного стола? Просмотрите нашу специальную подборку к Новому году – вам понравится. Поделитесь с друзьями