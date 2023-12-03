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Такого салата вы еще не ели: невероятно простой рецепт с тунцом и яйцом на Новый год

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Такого салата вы еще не ели: невероятно простой рецепт с тунцом и яйцом на Новый год

Простой салат с тунцом – это легкое блюдо к повседневному или праздничному столу, в частности, он пригодится на Рождество или Новый год. Ингредиенты к нему можно купить даже в самом маленьком магазинчике возле дома.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Заправка делает этот салат невероятно интересным. Блюдо получается не только очень вкусным, но и сбалансированным.

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Простой салат с тунцом: пошаговый рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 томат;
– 185 граммов консервированного тунца;
– 65 граммов бейби шпината;
– 15 граммов семян подсолнечника;
– 4 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка красного винного уксуса.

Приготовление:

  1. В сотейник налейте кипяток, вкиньте 2 яйца комнатной температуры и варите 8 минут после закипания. Готовые яйца переложите в холодную воду, охладите и почистите. Нарежьте на четвертинки.
  2. Томат нарежьте на 6 долек. Если тунец консервирован большими кусками, слегка разомните его вилкой.
  3. Сделайте соус – смешайте до однородности 4 столовых ложки масла, 1 чайную ложку горчицы и 1 столовую ложку винного уксуса.
  4. В тарелку выложите бейби шпинат, 185 граммов консервированного тунца, яйца и томаты. Заправьте соусом, перемешайте и подавайте, посыпав семенами подсолнечника.

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