Описание приготовления:

Вафли по этому рецепту я пеку регулярно и результатом очень довольна. Возможно вам они покажутся не очень сладкими или наоборот, поэтому отрегулируйте количество сахара самостоятельно. В процессе выпекания вафли идеально отходят от рабочих панелей и абсолютно ни капельки не прилипают — тесто в работе ведет себя идеально.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Вафли / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 100 Грамм (высший сорт)

Сахар 60 Грамм

Яйцо 4 Штуки

Ванилин 2 Грамма

Соль 1 Щепотка

Растительное масло 2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

276 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквитные вафли»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Аккуратно разделите яйца на желтки и белки по разным чистым и сухим мисочкам.

Желтки выложите в просторную миску, добавьте сахар и ванилин.

Взбейте миксером желтки с сахаром до побеления смеси.

В отдельную чистую и сухую миску выложите белки и добавьте щепотку соли. Взбивайте белки до получения устойчивых пиков. Если миску с белковой массой вы перевернете вверх дном, то белки останутся неподвижными — это и будет итогом взбивания.

Взбитые белки выложите в миску к желтковой массе. Лопаткой аккуратными движениями, сохраняя воздушность, вмешайте белковую массу в желтковую до полного соединения.

Просейте муку частями, при этом вмешивайте муку лопаткой аккуратными движениями.

В итоге тесто должно получиться очень воздушным, как на бисквит.

Включите разогреваться электровафельницу, смажьте рабочие панели тонким слоем растительного масла, воспользовавшись силиконовой кулинарной кистью. Я обычно смазываю только один раз. На каждую рабочую поверхность электровафельницы выложите по одной столовой ложке бисквитного теста. Выпекайте вафли 3-4 минуты.

Готовые вафли подавайте с любимым сиропом и ягодами.