Описание приготовления:
Вафли по этому рецепту я пеку регулярно и результатом очень довольна. Возможно вам они покажутся не очень сладкими или наоборот, поэтому отрегулируйте количество сахара самостоятельно. В процессе выпекания вафли идеально отходят от рабочих панелей и абсолютно ни капельки не прилипают — тесто в работе ведет себя идеально.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Вафли / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 100 Грамм (высший сорт)
- Сахар 60 Грамм
- Яйцо 4 Штуки
- Ванилин 2 Грамма
- Соль 1 Щепотка
- Растительное масло 2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
276 ккал
Калорийность
10 г
Белки
10 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бисквитные вафли»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Аккуратно разделите яйца на желтки и белки по разным чистым и сухим мисочкам.
Желтки выложите в просторную миску, добавьте сахар и ванилин.
Взбейте миксером желтки с сахаром до побеления смеси.
В отдельную чистую и сухую миску выложите белки и добавьте щепотку соли. Взбивайте белки до получения устойчивых пиков. Если миску с белковой массой вы перевернете вверх дном, то белки останутся неподвижными — это и будет итогом взбивания.
Взбитые белки выложите в миску к желтковой массе. Лопаткой аккуратными движениями, сохраняя воздушность, вмешайте белковую массу в желтковую до полного соединения.
Просейте муку частями, при этом вмешивайте муку лопаткой аккуратными движениями.
В итоге тесто должно получиться очень воздушным, как на бисквит.
Включите разогреваться электровафельницу, смажьте рабочие панели тонким слоем растительного масла, воспользовавшись силиконовой кулинарной кистью. Я обычно смазываю только один раз. На каждую рабочую поверхность электровафельницы выложите по одной столовой ложке бисквитного теста. Выпекайте вафли 3-4 минуты.
Готовые вафли подавайте с любимым сиропом и ягодами.