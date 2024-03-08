Рецепт: Салат «Увертюра» — с мидиями

Ингредиенты:
лук зеленый — 2 пера;
рис — 4 ст.л.;
соль — по вкусу;
уксус яблочный — 1 ч.л.;
масло кунжутное — 0,5 ч.л.;
масло льняное — 0,5 ч.л.;
зеленый горошек (замороженный) — 4 ст.л.;
лист нори — 0,3 одного листа;
мидии консервированные в собственном соку — 12 шт.;
лист салат латук — 1шт.
Способ приготовления: Приготовим сегодня салатик простой и полезный. Кто-то назовет его ленивые суши-роллы, кто-то по-другому…) Итак, для начала промоем рис до прозрачности…
Теперь отправим рис на плиту, предварительно залив его чистой водой. Доведём воду до кипения, посолим щепоткой соли, и будем варить до готовности, примерно минут восемнадцать… Подготовим мидии. У меня уже в рассоле. Сольем рассол, или масло, если они у вас маринованные в масле.
Зеленый замороженный горошек необходимо достать из морозилку и отварить в течение пяти минут после закипания.
Пусть остывает. Далее займёмся нори. Отрезаем кусочек.
Теперь его надо измельчить ножницами.
Готовый рис, слегка остужаем и заправляем уксусом, и маслом льна, а также кунжута. Всё тщательно перемешиваем. Добавляем нори в рис и ещё раз вымешиваем массу, так чтобы, все распределилось равномерно.
Когда рис хорошо остынет, будем собирать салат. Вначале выкладываем на тарелку, подготовленный лист салата.
Сверху на него помещаем рис с нори.
Затем выкладываем, равномерно распределяя, мидии.
Далее, поверх мидий, распределяем зеленый горошек. Зелёный горошек необходимо брать свежий или из заморозки. Из консервы не подойдёт, у него другой вкус.
И последним штрихом, будет зелёный лук. Его нужно мелко измельчить и посыпать им салат.
Полезный и вкусный салатик для любителей морепродуктов — готов!
Салат рассчитан на одну порцию.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.