Рецепт: Салат «Увертюра» — с мидиями

Ингредиенты:

лук зеленый — 2 пера;

рис — 4 ст.л.;

соль — по вкусу;

уксус яблочный — 1 ч.л.;

масло кунжутное — 0,5 ч.л.;

масло льняное — 0,5 ч.л.;

зеленый горошек (замороженный) — 4 ст.л.;

лист нори — 0,3 одного листа;

мидии консервированные в собственном соку — 12 шт.;

лист салат латук — 1шт.

Способ приготовления: Приготовим сегодня салатик простой и полезный. Кто-то назовет его ленивые суши-роллы, кто-то по-другому…) Итак, для начала промоем рис до прозрачности…

Теперь отправим рис на плиту, предварительно залив его чистой водой. Доведём воду до кипения, посолим щепоткой соли, и будем варить до готовности, примерно минут восемнадцать… Подготовим мидии. У меня уже в рассоле. Сольем рассол, или масло, если они у вас маринованные в масле.

Зеленый замороженный горошек необходимо достать из морозилку и отварить в течение пяти минут после закипания.

Пусть остывает. Далее займёмся нори. Отрезаем кусочек.

Теперь его надо измельчить ножницами.

Готовый рис, слегка остужаем и заправляем уксусом, и маслом льна, а также кунжута. Всё тщательно перемешиваем. Добавляем нори в рис и ещё раз вымешиваем массу, так чтобы, все распределилось равномерно.

Когда рис хорошо остынет, будем собирать салат. Вначале выкладываем на тарелку, подготовленный лист салата.

Сверху на него помещаем рис с нори.

Затем выкладываем, равномерно распределяя, мидии.

Далее, поверх мидий, распределяем зеленый горошек. Зелёный горошек необходимо брать свежий или из заморозки. Из консервы не подойдёт, у него другой вкус.

И последним штрихом, будет зелёный лук. Его нужно мелко измельчить и посыпать им салат.

Полезный и вкусный салатик для любителей морепродуктов — готов!

Салат рассчитан на одну порцию.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.