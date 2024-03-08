В приготовлении шоколадного бисквита есть ряд нюансов, которые могут привести к забиванию теста. Следуя двум простым правилам, вы сумеете испечь легкое и воздушное лакомство. Как без лишних заморочек приготовить бисквитный пирог с шоколадом и вишней?

Во-первых, забудьте о чрезмерном перемешивании теста. Ведь оно может привести к утрате воздушности бисквита. Используйте легкие движения. Во-вторых, не открывайте часто духовой шкаф во время выпекания пирога, чтобы не потерять тепло. Так как оно необходимо для равномерного подъема бисквита.

Пирог с шоколадом и вишней: как приготовить глазурь

Бисквитная выпечка и глазурь — лучшие друзья. Однако стоит знать одну хитрость в приготовлении шоколадного покрытия для пирога. Если на поверхности глазури, вылитой на пирог, образовались пузырьки воздуха, проткните их с помощью зубочистки. Благодаря этому она получится необычайно красивой.

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Сахар300 г Молоко200 мл Подсолнечное масло90 мл Пшеничная мука210 г Какао-порошок80 г Соль0,5 ч. л. Сода1 ч. л. Уксус1 ст. л. Вишня250 г Сметана150 г Сливочное масло60 г

Приготовление

Просеиваем в глубокую емкость 200 г пшеничной муки и 40 г какао-порошка. Всыпаем 200 г сахара, соль и пищевую соду. Перемешиваем всё венчиком до однородности.Вливаем к сухим ингредиентам молоко комнатной температуры и подсолнечное масло. Вбиваем яйца. Перемешиваем венчиком до однородной консистенции. Вливаем столовый уксус. Снова всё перемешиваем. В глубокую емкость помещаем замороженную вишню без косточек. Всыпаем к ней 10 г пшеничной муки. Хорошенько перемешиваем.Дно формы для выпекания застилаем пергаментом. Вливаем в нее третью часть от общего количества шоколадного теста. Сверху выкладываем половину ягод, равномерно их распределяя.Заливаем вишню еще одной частью теста. Затем выкладываем вторую половину ягод. Заливаем их оставшимся тестом. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 60–70 минут.Даем пирогу остыть в течение 10–15 минут при комнатной температуре. Затем извлекаем выпечку из формы, помещая ее на решетку верхней стороной вниз. Удаляем пергамент.У полностью остывшего пирога срезаем верхнюю сухую корочку. Измельчаем ее до состояния мелкой крошки руками или с помощью блендера. Готовим глазурь. В сотейник всыпаем 40 г какао и 100 г сахара. Хорошенько перемешиваем. Добавляем сметану. Снова перемешиваем.Отправляем сотейник на огонь. Варим его содержимое до полного растворения сахара, постоянно всё помешивая. Доводим смесь до кипения. Увариваем ее на медленном огне до загустения в течение 30 секунд.Убираем сотейник с огня. Добавляем в него размягченное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перемешиваем всё до получения однородной консистенции. Откладываем 2 ст. л. шоколадной глазури для смазывания боков.Помещаем бисквит на блюдо (верхушкой вниз). Устанавливаем разъемную форму, внутренние стенки которой предварительно застилаем пищевой пленкой. Заливаем верх пирога глазурью. Равномерно ее распределяем.Отправляем пирог в холодильник до полного застывания глазури. Затем извлекаем его из формы. Смазываем бока десерта отложенной глазурью. Посыпаем их бисквитной крошкой, равномерно ее распределяя.

Шоколадный пирог с ягодами — истинное наслаждение для любителей сладкого. Однако для полного раскрытия вкуса такого десерта необходимо выбрать для него подходящего спутника. Если вас можно назвать фанатом кофе, подайте бисквитный пирог с чашечкой ароматного эспрессо. Этот горячий напиток усилит глубину вкуса шоколада.