Такого вкусного барбекю вы еще не ели: как замариновать ребра для максимальной сочности

Вместе с весной и теплом ко многим пришло желание устроить барбекю. Узнайте, как замариновать говяжьи ребрышки, чтобы они были максимально вкусными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Секрет нежного и вкусного мяса заключается в правильно подобранном маринаде. Главным ингредиентом этого является соус барбекю.

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Сочные ребрышки на мангале

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм говяжьих ребер;

– 4 красных болгарских перца;

– 2 луковицы;

– 100 грамм соуса барбекю;

– соль, перец по вкусу;

– 20 грамм масла. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ «Водний Світ». Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготовление:

Ребрышки помойте и обсушите. Натрите солью, перцем и соусом барбекю. Заверните их в пленку и оставьте мариноваться на 2 часа при комнатной температуре. Еще лучше положить ребра на ночь в холодильник. Разожгите уголь в мангале и хорошо его прогрейте. Решетку смажьте маслом и выложите на нее перцы. Запекайте со всех сторон до подпалин. На это уйдет примерно 10 – 15 минут. Затем заверните перцы в фольгу. Лук почистите и нарежьте колечками. На решетку выложите ребрышки с луком. Жарьте, переворачивая каждые 3 минуты, в течение 15 – 20 минут. Разверните фольгу и достаньте перцы. В свою очередь, ребрышки порционно нарежьте и подавайте вместе с луком и соусом барбекю.

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