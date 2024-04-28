ГлавнаяРецептыТакого вкусного барбекю вы еще не ели: как замариновать ребра для максимальной сочности Такого вкусного барбекю вы еще не ели: как замариновать ребра для максимальной сочности На чтение: 2 минуты Вместе с весной и теплом ко многим пришло желание устроить барбекю. Узнайте, как замариновать говяжьи ребрышки, чтобы они были максимально вкусными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Секрет нежного и вкусного мяса заключается в правильно подобранном маринаде. Главным ингредиентом этого является соус барбекю. Стоит попробовать Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Сочные ребрышки на мангале Время: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм говяжьих ребер; – 4 красных болгарских перца; – 2 луковицы; – 100 грамм соуса барбекю; – соль, перец по вкусу; – 20 грамм масла. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ «Водний Світ». Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам. Приготовление: Ребрышки помойте и обсушите. Натрите солью, перцем и соусом барбекю. Заверните их в пленку и оставьте мариноваться на 2 часа при комнатной температуре. Еще лучше положить ребра на ночь в холодильник. Разожгите уголь в мангале и хорошо его прогрейте. Решетку смажьте маслом и выложите на нее перцы. Запекайте со всех сторон до подпалин. На это уйдет примерно 10 – 15 минут. Затем заверните перцы в фольгу. Лук почистите и нарежьте колечками. На решетку выложите ребрышки с луком. Жарьте, переворачивая каждые 3 минуты, в течение 15 – 20 минут. Разверните фольгу и достаньте перцы. В свою очередь, ребрышки порционно нарежьте и подавайте вместе с луком и соусом барбекю. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный салат к шашлыку из капусты. Поделитесь с друзьями