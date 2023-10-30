Когда надоели все гарниры и салаты. Рецепт картофельной запеканки: очень вкусно и просто

Картофель — это овощ, богатый крахмалом. Некоторые диетологи ошибочно считают картошку бесполезным овощем. Можно услышать рассуждения о том, что картофель — это источник вредных веществ, не способных принести пользу человеку.
Однако, многие забывают, что картофель богат аминокислотами. Причем не простыми, а редкими. В картошке имеется витамин С и витамин В.
Вместе с другими овощами картофель становится полезнее. В овоще есть такие микроэлементы, как фосфор, цинк и кремний.
Приготовим из картошки теплую сытную запеканку.
Ингредиенты для картофельной запеканки:
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Помидор — 1 шт.;
- Сладкий перец — 1/2 шт.;
- Куриное филе вареное — 3 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Томатная паста — 300 г;
- Соль — 1 ч.л.;
- Орегано — 1 ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Сливочный сыр — 100 г;
- Картофель — 1 кг;
Ингредиенты для соуса:
- Сливки — 200 мл;
- Сливочный сыр — 300 г;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сыр — 150 г.
Приготовление картофельной запеканки:
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде с горячим растительным маслом пару минут. Аналогично стоит нарезать помидор, обжарить с луком 2 минуты.
Очищаем от внутренностей сладкий перец, режем мелкими кусочками. Добавляем перец к помидору и луку, обжариваем 3 минуты.
Делим отварное куриное филе на волокна.
Выкладываем мясо в сковороду к овощам и обжариваем 5 минут. Шинкуем мелко чеснок, добавляем к мясу и овощам, обжариваем минуту.
Выкладываем к мясу томатную пасту, соль, Орегано, паприку и сливочный сыр, перемешиваем. Обжариваем ингредиенты 3 минуты.
Очищаем картофель от кожуры, нарезаем небольшими круглыми пластинами. Выкладываем картофель в кастрюлю с соленой водой, варим после закипания 10 минут.
Для приготовления соуса соединяем сливки и сливочный сыр, солим. В форму для запекания кладем ¼ часть соуса, распределяем по дну. На этот слой кладем внахлест ⅓ часть картофеля.
На картофельный слой выкладываем ½ часть мясной начинки, смазываем ее соусом — ⅓ часть. На верхушку также выкладываем картофельные пластины — ½ часть.
Таким образом собираем слои из картошки, мясной начинки и соуса. Верхний слой делаем картофельным, поливаем соусом и посыпаем натертым сыром.
Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 20 минут.
В итоге мы имеем вкусное и ароматное блюдо на ужин. Это и основное яство, и гарнир в одной тарелке.