Когда надоели все гарниры и салаты. Рецепт картофельной запеканки: очень вкусно и просто

Картофель — это овощ, богатый крахмалом. Некоторые диетологи ошибочно считают картошку бесполезным овощем. Можно услышать рассуждения о том, что картофель — это источник вредных веществ, не способных принести пользу человеку.

Однако, многие забывают, что картофель богат аминокислотами. Причем не простыми, а редкими. В картошке имеется витамин С и витамин В.

Вместе с другими овощами картофель становится полезнее. В овоще есть такие микроэлементы, как фосфор, цинк и кремний.

Приготовим из картошки теплую сытную запеканку.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

Репчатый лук — 1 шт.;

Помидор — 1 шт.;

Сладкий перец — 1/2 шт.;

Куриное филе вареное — 3 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Томатная паста — 300 г;

Соль — 1 ч.л.;

Орегано — 1 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Сливочный сыр — 100 г;

Картофель — 1 кг;

Ингредиенты для соуса:

Сливки — 200 мл;

Сливочный сыр — 300 г;

Соль — 1 ч.л.;

Сыр — 150 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде с горячим растительным маслом пару минут. Аналогично стоит нарезать помидор, обжарить с луком 2 минуты.

Очищаем от внутренностей сладкий перец, режем мелкими кусочками. Добавляем перец к помидору и луку, обжариваем 3 минуты.

Делим отварное куриное филе на волокна.

Выкладываем мясо в сковороду к овощам и обжариваем 5 минут. Шинкуем мелко чеснок, добавляем к мясу и овощам, обжариваем минуту.

Выкладываем к мясу томатную пасту, соль, Орегано, паприку и сливочный сыр, перемешиваем. Обжариваем ингредиенты 3 минуты.

Очищаем картофель от кожуры, нарезаем небольшими круглыми пластинами. Выкладываем картофель в кастрюлю с соленой водой, варим после закипания 10 минут.

Для приготовления соуса соединяем сливки и сливочный сыр, солим. В форму для запекания кладем ¼ часть соуса, распределяем по дну. На этот слой кладем внахлест ⅓ часть картофеля.

На картофельный слой выкладываем ½ часть мясной начинки, смазываем ее соусом — ⅓ часть. На верхушку также выкладываем картофельные пластины — ½ часть.

Таким образом собираем слои из картошки, мясной начинки и соуса. Верхний слой делаем картофельным, поливаем соусом и посыпаем натертым сыром.

Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 20 минут.

В итоге мы имеем вкусное и ароматное блюдо на ужин. Это и основное яство, и гарнир в одной тарелке.