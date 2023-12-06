Такого вы еще не делали: как быстро приготовить жареный яблочный омлет

Яблочный омлет – это оригинальный десерт, о котором знают не так много хозяек. Впрочем, популярность обошла его незаслуженно, ведь вкус и легкость приготовления этого блюда могут поразить каждого.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для приготовления омлета нужно всего несколько минут, а включать духовку нет никакой необходимости. Это блюдо отлично подходит для чаепития, хотя иногда его готовят даже на завтрак.

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Рецепт яблочного омлета

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 2 яблока;

– 120 миллилитров молока;

– 60 грамм муки;

– 40 грамм сахарной пудры;

– 15 грамм изюма;

– лимон, корица, сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

Яйца взбиваем сахаром, пока смесь не станет «воздушной». Добавляем в смесь молоко, муку и изюм, хорошо перемешиваем. Добавляем мелко нарезанные яблоки и перемешиваем еще раз. На сковороде растапливаем кусочек масла, выливаем смесь, накрываем крышкой и выставляем минимальный уровень огня. Через 10 минут аккуратно переворачиваем омлет и готовим еще 5 минут. Аккуратно снимаем омлет со сковородки, можно украсить пудрой или другими добавками. Можно подавать на стол с любимым вареньем.

Приятного аппетита!