ГлавнаяРецептыТакого вы еще не делали: как быстро приготовить жареный яблочный омлет Такого вы еще не делали: как быстро приготовить жареный яблочный омлет На чтение: 1 минута Яблочный омлет – это оригинальный десерт, о котором знают не так много хозяек. Впрочем, популярность обошла его незаслуженно, ведь вкус и легкость приготовления этого блюда могут поразить каждого. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для приготовления омлета нужно всего несколько минут, а включать духовку нет никакой необходимости. Это блюдо отлично подходит для чаепития, хотя иногда его готовят даже на завтрак. Интересно «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Рецепт яблочного омлета Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 яйца; – 2 яблока; – 120 миллилитров молока; – 60 грамм муки; – 40 грамм сахарной пудры; – 15 грамм изюма; – лимон, корица, сахарная пудра для украшения. Приготовление: Яйца взбиваем сахаром, пока смесь не станет «воздушной». Добавляем в смесь молоко, муку и изюм, хорошо перемешиваем. Добавляем мелко нарезанные яблоки и перемешиваем еще раз. На сковороде растапливаем кусочек масла, выливаем смесь, накрываем крышкой и выставляем минимальный уровень огня. Через 10 минут аккуратно переворачиваем омлет и готовим еще 5 минут. Аккуратно снимаем омлет со сковородки, можно украсить пудрой или другими добавками. Можно подавать на стол с любимым вареньем. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями