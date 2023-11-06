Нежный и ароматный. Готовлю такой кекс из тыквы всю осень: простой и вкусный рецепт

Тыква — это не просто овощ, с которым можно приготовить супы и сделать гарнир. Этот овощ обладает важным для человека витамином Т, который помогает регулировать обмен веществ в организме.
Почему многие игнорируют тыкву в своем рационе, если этот овощ так полезен для нас?
Вероятно, дело в неоднозначном вкусе тыквы. Дело в том, что не всем нравится сладковатый привкус. В таком случае, можно сделать из тыквы десерт. Для этого надо совместить тыкву со сладкой выпечкой.
Создадим необычный тыквенный кекс на своей кухне.
Ингредиенты для тыквенного кекса:
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 250 г;
- Растительное масло — 130 г;
- Тыквенное пюре — 350 г;
- Мука — 400 г;
- Разрыхлитель — 2 ч. л.;
- Цедра апельсина;
- Курага;
- Изюм.
Приготовление тыквенных кексов:
Взбиваем яйца с сахаром при помощи миксера до образования пышной белой массы. В данную массу вливаем растительное масло, добавляем тыквенное пюре.
Смешиваем лопаткой пюре в яичной массе. Соединяем разрыхлитель с мукой, просеиваем ее в яичную массу, замешиваем густое тесто.
Нарезаем на небольшие кусочки курагу, заранее промываем и высушиваем ее. Если курага и изюм черствые, заливаем их кипятком.
Выкладываем в тесто цедру, курагу и изюм, смешиваем.
Кладем тесто в форму для кекса, выпекаем при 180 градусах 40-45 минут.
В итоге получается пышный мягкий кекс из тыквы.
По желанию украшаем кекс сахарной пудрой.