Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить булгур с овощами на плите. Из овощей также можно добавить зеленый замороженный горошек или стручковую фаcоль, цукини или кабачок, а из специй добавить карри или острый молотый перец. Овощи делают булгур более сочным, по вкусу блюдо похоже на плов без мяса.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Булгур Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Булгур 100 Грамм
- Вода 270 Миллилитров (горячая)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Лук репчатый 100 Грамм
- Морковь 70 Грамм
- Болгарский перец 80 Грамм
- Помидоры 130 Грамм
- Масло растительное 15 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
77 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Булгур с овощами на плите»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и порежьте соломкой, а репчатый лук, помидоры и болгарский перец кубиками среднего размера.
Булгур промойте до прозрачности, откиньте на сито, чтобы стекла вся жидкость.
Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте репчатый лук с морковью до золотистого цвета 2-3 минуты.
Добавьте булгур и жарьте еще около 5 минут.
Добавьте помидоры и болгарский перец.
Влейте горячую воду, посолите и поперчите. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 20-25 минут.
Булгур с овощами готов, приятного вам аппетита!