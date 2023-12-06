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Булгур с овощами на плите

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Булгур с овощами на плите

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить булгур с овощами на плите. Из овощей также можно добавить зеленый замороженный горошек или стручковую фаcоль, цукини или кабачок, а из специй добавить карри или острый молотый перец. Овощи делают булгур более сочным, по вкусу блюдо похоже на плов без мяса.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Булгур Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Булгур 100 Грамм
  • Вода 270 Миллилитров (горячая)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Лук репчатый 100 Грамм
  • Морковь 70 Грамм
  • Болгарский перец 80 Грамм
  • Помидоры 130 Грамм
  • Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

77 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булгур с овощами на плите»

Булгур с овощами на плите

Подготовьте все ингредиенты.

Булгур с овощами на плите

Морковь очистите и порежьте соломкой, а репчатый лук, помидоры и болгарский перец кубиками среднего размера.

Булгур с овощами на плите

Булгур промойте до прозрачности, откиньте на сито, чтобы стекла вся жидкость.

Булгур с овощами на плите

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте репчатый лук с морковью до золотистого цвета 2-3 минуты.

Булгур с овощами на плите

Добавьте булгур и жарьте еще около 5 минут.

Булгур с овощами на плите

Добавьте помидоры и болгарский перец.

Булгур с овощами на плите

Влейте горячую воду, посолите и поперчите. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 20-25 минут.

Булгур с овощами на плите

Булгур с овощами готов, приятного вам аппетита!

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