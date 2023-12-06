Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить булгур с овощами на плите. Из овощей также можно добавить зеленый замороженный горошек или стручковую фаcоль, цукини или кабачок, а из специй добавить карри или острый молотый перец. Овощи делают булгур более сочным, по вкусу блюдо похоже на плов без мяса.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Булгур Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Булгур 100 Грамм

Вода 270 Миллилитров (горячая)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Лук репчатый 100 Грамм

Морковь 70 Грамм

Болгарский перец 80 Грамм

Помидоры 130 Грамм

Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

77 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булгур с овощами на плите»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и порежьте соломкой, а репчатый лук, помидоры и болгарский перец кубиками среднего размера.

Булгур промойте до прозрачности, откиньте на сито, чтобы стекла вся жидкость.

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте репчатый лук с морковью до золотистого цвета 2-3 минуты.

Добавьте булгур и жарьте еще около 5 минут.

Добавьте помидоры и болгарский перец.

Влейте горячую воду, посолите и поперчите. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 20-25 минут.

Булгур с овощами готов, приятного вам аппетита!