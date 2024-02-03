ГлавнаяРецептыТакой картошки вы еще точно не ели: рецепт со сливками и чесноком Такой картошки вы еще точно не ели: рецепт со сливками и чесноком На чтение: 1 минута Обычный вареный картофель можно сделать необычайно вкусным. Воспользуйтесь этим рецептом и убедитесь сами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сливочный соус сделает с картофелем настоящее чудо. А чеснок и лук добавят немного пикантности. Стоит попробовать Вы забудете о солянке: готовим боб левеш – нереально вкусное блюдо закарпатской кухни Картофель со сливками и чесноком Время: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1,5 – 2 килограмма картофеля; – 200 граммов лука; – 250 – 300 миллилитров сливок или жидкой сметаны 10 – 15%; – 4 – 5 зубчиков чеснока; – 20 миллилитров растительного масла; – 30 – 40 граммов укропа; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Картофель нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде. Когда картофель будет готов, слейте с него воду. Налейте масло на сковороду, положите туда измельченный лук и обжаривайте его 6 минут на среднем огне. Затем налейте сливки или сметану, выдавите чеснок и добавьте измельченный укроп. Перемешивая, доведите до кипения и тушите еще 1 – 2 минуты. Перелейте соус к картофелю и перемешайте. Понравился рецепт? К этому картофелю прекрасно подойдет курочка кордон блю. Поделитесь с друзьями