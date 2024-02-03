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Такой картошки вы еще точно не ели: рецепт со сливками и чесноком

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Такой картошки вы еще точно не ели: рецепт со сливками и чесноком

Обычный вареный картофель можно сделать необычайно вкусным. Воспользуйтесь этим рецептом и убедитесь сами.

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Сливочный соус сделает с картофелем настоящее чудо. А чеснок и лук добавят немного пикантности.

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Картофель со сливками и чесноком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1,5 – 2 килограмма картофеля;
– 200 граммов лука;
– 250 – 300 миллилитров сливок или жидкой сметаны 10 – 15%;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 30 – 40 граммов укропа;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде. Когда картофель будет готов, слейте с него воду.
  2. Налейте масло на сковороду, положите туда измельченный лук и обжаривайте его 6 минут на среднем огне.
  3. Затем налейте сливки или сметану, выдавите чеснок и добавьте измельченный укроп. Перемешивая, доведите до кипения и тушите еще 1 – 2 минуты.
  4. Перелейте соус к картофелю и перемешайте.

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