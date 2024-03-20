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Гречка с соусом «Болоньезе»

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Гречка с соусом «Болоньезе»

Описание приготовления:

Подавать гречку можно в дополнении свежих овощей, зелени, домашних разносолов. Уверена, вам понравится такая гречневая каша, в дополнении яркого соуса она заиграет новыми красками.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Гречка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Гречневая крупа 150 Грамм
  • Вода 350 Миллилитров
  • Фарш 500 Грамм (говядина)
  • Лук 100 Грамм
  • Перец сладкий 80 Грамм
  • Томаты в собственном соку 400 Миллилитров
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

150 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гречка с соусом "Болоньезе"»

Гречка с соусом "Болоньезе"

Подготовьте ингредиенты.

Гречка с соусом "Болоньезе"

Гречневую крупу переложите в кастрюлю, залейте водой и посолите. Варите кашу до готовности — 20-25 минут.

Гречка с соусом "Болоньезе"

Лук очистите и нарежьте кубиками. Перец также нарежьте небольшими кубиками.

Гречка с соусом "Болоньезе"

В сковороде разогрейте масло, выложите лук и перец, жарьте 3-4 минуты.

Гречка с соусом "Болоньезе"

Добавьте в сковороду фарш.

Гречка с соусом "Болоньезе"

Жарьте фарш с луком 10-15 минут.

Гречка с соусом "Болоньезе"

Добавьте в сковороду нарезанные томаты в собственные соку, соль, перец, можно добавить щепотку сахара.

Гречка с соусом "Болоньезе"

Тушите соус 20 минут на небольшом огне, в конце приготовления добавьте измельченный чеснок.

Гречка с соусом "Болоньезе"

Подавайте гречку с соусом. Приятного аппетита!

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