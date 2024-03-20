Описание приготовления:

Подавать гречку можно в дополнении свежих овощей, зелени, домашних разносолов. Уверена, вам понравится такая гречневая каша, в дополнении яркого соуса она заиграет новыми красками.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Гречка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Гречневая крупа 150 Грамм

Вода 350 Миллилитров

Фарш 500 Грамм (говядина)

Лук 100 Грамм

Перец сладкий 80 Грамм

Томаты в собственном соку 400 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

150 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гречка с соусом "Болоньезе"»

Подготовьте ингредиенты.

Гречневую крупу переложите в кастрюлю, залейте водой и посолите. Варите кашу до готовности — 20-25 минут.

Лук очистите и нарежьте кубиками. Перец также нарежьте небольшими кубиками.

В сковороде разогрейте масло, выложите лук и перец, жарьте 3-4 минуты.

Добавьте в сковороду фарш.

Жарьте фарш с луком 10-15 минут.

Добавьте в сковороду нарезанные томаты в собственные соку, соль, перец, можно добавить щепотку сахара.

Тушите соус 20 минут на небольшом огне, в конце приготовления добавьте измельченный чеснок.

Подавайте гречку с соусом. Приятного аппетита!