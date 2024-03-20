Описание приготовления:
Подавать гречку можно в дополнении свежих овощей, зелени, домашних разносолов. Уверена, вам понравится такая гречневая каша, в дополнении яркого соуса она заиграет новыми красками.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Гречка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Гречневая крупа 150 Грамм
- Вода 350 Миллилитров
- Фарш 500 Грамм (говядина)
- Лук 100 Грамм
- Перец сладкий 80 Грамм
- Томаты в собственном соку 400 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
150 ккал
Калорийность
7 г
Белки
9 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гречка с соусом "Болоньезе"»
Подготовьте ингредиенты.
Гречневую крупу переложите в кастрюлю, залейте водой и посолите. Варите кашу до готовности — 20-25 минут.
Лук очистите и нарежьте кубиками. Перец также нарежьте небольшими кубиками.
В сковороде разогрейте масло, выложите лук и перец, жарьте 3-4 минуты.
Добавьте в сковороду фарш.
Жарьте фарш с луком 10-15 минут.
Добавьте в сковороду нарезанные томаты в собственные соку, соль, перец, можно добавить щепотку сахара.
Тушите соус 20 минут на небольшом огне, в конце приготовления добавьте измельченный чеснок.
Подавайте гречку с соусом. Приятного аппетита!