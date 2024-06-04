Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошные кабачковые маффины с курицей

Кабачковые маффины на вкус просто незабываемы. Они могут быть и полноценным блюдом, и вкусным перекусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эти маффины точно понравятся вашим родным. Обязательно попробуйте их приготовить. Стоит попробовать Время летних супов пришло: приготовьте идеальную окрошку на айране Кабачковые маффины с курицей и сыром с кабачком Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 куриное филе;

– 1 помидор;

– 100 граммов бекона;

– 3 столовые ложки муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– соль, перец, паприка, сухой чеснок по вкусу. Смотрите, как готовить кабачковые маффины: видео Приготовление: Натрите кабачки на терку и отожмите лишний сок. Курицу, бекон и помидоры порежьте кубиками. В большой миске смешайте кабачки, курицу, помидоры, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте. Разложите тесто в формы. По желанию натрите сверху сыр. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.