ГлавнаяРецептыТакой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошные кабачковые маффины с курицей Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошные кабачковые маффины с курицей На чтение: 1 минута Кабачковые маффины на вкус просто незабываемы. Они могут быть и полноценным блюдом, и вкусным перекусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эти маффины точно понравятся вашим родным. Обязательно попробуйте их приготовить. Стоит попробовать Время летних супов пришло: приготовьте идеальную окрошку на айране Кабачковые маффины с курицей и сыром с кабачком Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 кабачка; – 1 куриное филе; – 1 помидор; – 100 граммов бекона; – 3 столовые ложки муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 2 яйца; – соль, перец, паприка, сухой чеснок по вкусу. Смотрите, как готовить кабачковые маффины: видео Приготовление: Натрите кабачки на терку и отожмите лишний сок. Курицу, бекон и помидоры порежьте кубиками. В большой миске смешайте кабачки, курицу, помидоры, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте. Разложите тесто в формы. По желанию натрите сверху сыр. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи. Поделитесь с друзьями