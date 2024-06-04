Ватрушки с клубникой: рецепт вкусной сезоной выпечки

Готовым ватрушкам после выпекания дайте остыть и только потом подавайте их на стол.
Сейчас июнь – сезон ягод, и особенно радует клубника. Пока эта сладкая и ароматная ягода еще в изобилии в садах и на дачах, рекомендуем приготовить вкуснейшие творожные ватрушки по рецепту кулинарного блогера anny.cooking. Нежная сезонная выпечка порадует своим вкусом и ароматом.
Творожные ватрушки с клубникой
Ингредиенты на 6 ватрушек:
- творог – 300 гр;
- цельнозерновая или обычная белая мука – 100 гр;
- желток – 1 шт;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- сметана – 150 гр;
- сахар – 2 ч. л;
- крахмал – 1,5 ч. л;
- клубника свежая – примерно 200 гр.
Способ приготовления:
Творог, муку, желток, разрыхлитель смешать в одной посуде и хорошо перемешать.
Для начинки соединить сметану, сахар и крахмал, перемешать.
Тесто разделить на шесть частей, сформировать круглые лодочки на пергаменте, равномерно распределить сметанную начинку на ватрушки и выложить свежую клубнику, слегка присыпать крахмалом.
Отправить ватрушки в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 25-30 минут.
Готовым ватрушкам дать остыть и можно подавать на стол.
Читайте также:
Лето на столе: рецепт легкого салата с клубникой и моцареллой
Ленивый «Наполеон» с клубникой: как приготовить любимый десерт по-новому
Бисквитный торт с клубникой и заварным кремом: рецепт кулинарного шедевра от одессита