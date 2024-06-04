Ватрушки с клубникой: рецепт вкусной сезоной выпечки

Готовым ватрушкам после выпекания дайте остыть и только потом подавайте их на стол.

Сейчас июнь – сезон ягод, и особенно радует клубника. Пока эта сладкая и ароматная ягода еще в изобилии в садах и на дачах, рекомендуем приготовить вкуснейшие творожные ватрушки по рецепту кулинарного блогера anny.cooking. Нежная сезонная выпечка порадует своим вкусом и ароматом.

Творожные ватрушки с клубникой

Ингредиенты на 6 ватрушек:

творог – 300 гр;

цельнозерновая или обычная белая мука – 100 гр;

желток – 1 шт;

разрыхлитель – 1 ч. л;

сметана – 150 гр;

сахар – 2 ч. л;

крахмал – 1,5 ч. л;

клубника свежая – примерно 200 гр.

Способ приготовления:

Творог, муку, желток, разрыхлитель смешать в одной посуде и хорошо перемешать.

Для начинки соединить сметану, сахар и крахмал, перемешать.

Тесто разделить на шесть частей, сформировать круглые лодочки на пергаменте, равномерно распределить сметанную начинку на ватрушки и выложить свежую клубнику, слегка присыпать крахмалом.

Отправить ватрушки в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 25-30 минут.

Готовым ватрушкам дать остыть и можно подавать на стол.

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