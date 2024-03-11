Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошный салат из копченой скумбрии

Копченая скумбрия является отличным ингредиентом для салата. Такое блюдо точно понравится многим.

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Вы приготовите этот салат всего за несколько минут. Ведь сварить нужно только яйца.

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Салат из скумбрии

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 копченая скумбрия;

– 4 яйца;

– 1 огурец;

– 1 сладкий перец;

– 1 луковица;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– 3 столовые ложки майонеза 50%;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль, перец черный молотый, зелень по вкусу. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую. Остудите, почистьте и нарежьте кубиками. Лук измельчите, добавьте уксус и оставьте мариноваться на 10 минут. Огурец нарежьте кубиками. Из перца удалите сердцевину и тоже нарежьте его кубиками. Разберите скумбрию, отделите мясо от хребта, выберите косточки. Измельчите рыбу вилкой. Выложите в миску все измельченные ингредиенты. С кукурузы слейте жидкость, а зерна добавьте к салату. Для заправки смешайте майонез со сметаной, приправьте солью и перцем по вкусу. Заправьте салат и хорошо перемешайте.

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