Описание приготовления:

Рецептов заливного теста можно найти очень много. Я сегодня расскажу, как приготовить заливной пирог на кефире и майонезе. В этом рецепте можете взять за основу только тесто, а дальше ориентируйтесь на наличие ингредиентов или личные предпочтения. В качестве начинки можно взять: фарш, капусту, колбасу с сыром, сосиски, грибы, лук с яйцом, рыбные консервы с рисом, картофель, щавель — практически всё, что залежалось в холодильнике. Отличный вариант на тот случай, когда гости на пороге или просто нет времени на традиционную выпечку!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Кефир 150 Миллилитров

Майонез 50 Грамм

Яйцо 1 Штука

Соль 1/2 Чайных ложки (+ в начинку)

Сода 1/4 Чайных ложки

Мука 200 Грамм

Фарш 200 Грамм

Картофель 200 Грамм

Специи По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

211 ккал

Калорийность

8 г

Белки

9 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливной пирог на кефире и майонезе»

Подготовьте все ингредиенты.

Первым делом подготовьте начинку. Начинка может быть самая разнообразная. Я нарезала картофель небольшими кубиками и смешала с фаршем, солью и специями.

Взбейте яйцо с солью.

Добавьте кефир и майонез. Перемешайте.

Добавьте муку и соду.

Перемешайте всё до однородного состояния. Тесто готово.

Форму для выпечки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Налейте примерно половину порции теста и выложите равномерно начинку.

Залейте начинку оставшимся тестом. Верх по желанию посыпьте кунжутом ил тёртым сыром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут. Верх должен подрумяниться.

Заливной пирог на кефире и майонезе готов.

Нарежьте на порции и подайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Начинку в заливных пирогах не утрамбовывайте плотно, она должна «дышать». Это важно по двум причинам. Во-первых, так тесто лучше пропечётся и не останется сырым там, где соприкасается с начинкой. Во-вторых, в оставшиеся пустоты затечёт немного теста и начинка «прикрепится» к пирогу, не выпадая из него при разрезании.