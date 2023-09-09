Описание приготовления:
Рецептов заливного теста можно найти очень много. Я сегодня расскажу, как приготовить заливной пирог на кефире и майонезе. В этом рецепте можете взять за основу только тесто, а дальше ориентируйтесь на наличие ингредиентов или личные предпочтения. В качестве начинки можно взять: фарш, капусту, колбасу с сыром, сосиски, грибы, лук с яйцом, рыбные консервы с рисом, картофель, щавель — практически всё, что залежалось в холодильнике. Отличный вариант на тот случай, когда гости на пороге или просто нет времени на традиционную выпечку!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 150 Миллилитров
- Майонез 50 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Соль 1/2 Чайных ложки (+ в начинку)
- Сода 1/4 Чайных ложки
- Мука 200 Грамм
- Фарш 200 Грамм
- Картофель 200 Грамм
- Специи По вкусу
Количество порций 10
Калорийность
211 ккал
Калорийность
8 г
Белки
9 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заливной пирог на кефире и майонезе»
Подготовьте все ингредиенты.
Первым делом подготовьте начинку. Начинка может быть самая разнообразная. Я нарезала картофель небольшими кубиками и смешала с фаршем, солью и специями.
Взбейте яйцо с солью.
Добавьте кефир и майонез. Перемешайте.
Добавьте муку и соду.
Перемешайте всё до однородного состояния. Тесто готово.
Форму для выпечки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Налейте примерно половину порции теста и выложите равномерно начинку.
Залейте начинку оставшимся тестом. Верх по желанию посыпьте кунжутом ил тёртым сыром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут. Верх должен подрумяниться.
Заливной пирог на кефире и майонезе готов.
Нарежьте на порции и подайте к столу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Начинку в заливных пирогах не утрамбовывайте плотно, она должна «дышать». Это важно по двум причинам. Во-первых, так тесто лучше пропечётся и не останется сырым там, где соприкасается с начинкой. Во-вторых, в оставшиеся пустоты затечёт немного теста и начинка «прикрепится» к пирогу, не выпадая из него при разрезании.