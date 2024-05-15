Такой вкуснятины вы еще не пробовали: рецепт маринада для шашлыка из киви

Рецептов маринада для шашлыка есть множество. Попробуйте приготовить его из киви. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мясо получится невероятно мягким. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт. Стоит попробовать Чтобы был вкусный и ароматный: как правильно замариновать шашлык Маринад для шашлыка из киви Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного ошейка;

– 2 луковицы;

– 2 киви;

– 2 томата;

– соль, перец, специи по вкусу. Приготовление: Мясо помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Киви почистьте и мелко нарежьте. Соедините кусочки свинины и киви, специи, посолите, поперчите и перемешайте. Поставьте в холодильник на 30 минут. Лук почистьте и нарежьте кольцами шириной 5 миллиметров. Помидоры помойте, обсушите и нарежьте кружочками шириной 1 сантиметр. Нанижите на шампуры поочередно свинину, лук и помидоры. Жарьте на горячих углях, периодически переворачивая, 20 – 30 минут. Готовый шашлык сразу же подавайте к столу. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.