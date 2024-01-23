ГлавнаяРецептыТакой вкусности вы еще не ели: готовим куриный паштет с мармеладом из перцев и апельсина Такой вкусности вы еще не ели: готовим куриный паштет с мармеладом из перцев и апельсина На чтение: 2 минуты Паштет очень просто приготовить на дому. Попытайтесь сделать его более интересным, добавив к намазке мармелад. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Апельсиновый мармелад только подчеркнет вкус курицы. Вам это точно понравится. Стоит попробовать Вкуснее винегрета: гениальный салат из свеклы к ужину Рецепт паштета с апельсиновым мармеладом Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты для паштета: – 500 – 600 граммов куриного филе и филе бедра; – 1 лук; – 1 морковь; – чеснок, тимьян, черный перец, можжевельник, кориандр, мускатный орех, соль по вкусу; – масло гхи или сливочное масло. Для мармелада: – 2 – 3 апельсина; – мелко измельченная кожура 1 апельсина; – 1 красный болгарский перец; – 1 – 2 перца чили; – тимьян, соль по вкусу. Приготовление: Порежьте курицу кубиком, а очищенную морковь и лук – произвольными кусками. Положите все в форму для запекания. Добавьте измельченный чеснок, соль, специи и масло. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Главное, чтобы овощи стали мягкими, а курица приготовилась. Тем временем мелко нашинкуйте цедру 1 апельсина без белой части. Апельсины очистьте и снимите все пленки. Частицы нарежьте кубиком. Из перца извлеките зерна и нарежьте его кубиком. Также нарежьте перец чили. Отправьте все ингредиенты мармелада в кастрюлю. Варите минут 30 – 40 на среднем огне, пока не будет консистенции тягучего мармелада. Готовую курицу и овощи измельчите в блендере. Положите паштет в тарелку, а на него выложите мармелад. Можно добавить фисташки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить домашний крем-сыр. Он получится лучше магазинного. Поделитесь с друзьями