Такой вкусности вы еще не ели: готовим куриный паштет с мармеладом из перцев и апельсина

Паштет очень просто приготовить на дому. Попытайтесь сделать его более интересным, добавив к намазке мармелад.

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Апельсиновый мармелад только подчеркнет вкус курицы. Вам это точно понравится.

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Рецепт паштета с апельсиновым мармеладом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты для паштета:

– 500 – 600 граммов куриного филе и филе бедра;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– чеснок, тимьян, черный перец, можжевельник, кориандр, мускатный орех, соль по вкусу;

– масло гхи или сливочное масло.

Для мармелада:

– 2 – 3 апельсина;

– мелко измельченная кожура 1 апельсина;

– 1 красный болгарский перец;

– 1 – 2 перца чили;

– тимьян, соль по вкусу.

Приготовление:

Порежьте курицу кубиком, а очищенную морковь и лук – произвольными кусками. Положите все в форму для запекания. Добавьте измельченный чеснок, соль, специи и масло. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Главное, чтобы овощи стали мягкими, а курица приготовилась. Тем временем мелко нашинкуйте цедру 1 апельсина без белой части. Апельсины очистьте и снимите все пленки. Частицы нарежьте кубиком. Из перца извлеките зерна и нарежьте его кубиком. Также нарежьте перец чили. Отправьте все ингредиенты мармелада в кастрюлю. Варите минут 30 – 40 на среднем огне, пока не будет консистенции тягучего мармелада. Готовую курицу и овощи измельчите в блендере. Положите паштет в тарелку, а на него выложите мармелад. Можно добавить фисташки.

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