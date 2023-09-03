Соус терияки классический

Соус терияки – это популярный во всем мире азиатский сладко-соленый соус. Его используют в приготовлении различных блюд, поэтому полезно всегда иметь его под рукой. В этой статье собраны 5 доступных рецептов для приготовления соуса терияки в домашних условиях.
Классический рецепт соуса терияки в домашних условиях
Терияки – традиционный японский соус. Наверняка вы не раз покупали его в магазине. Из этого рецепта вы узнаете, как приготовить классический соус терияки в домашних условиях.
Ингредиенты –+6 порц.
- Соус соевый 150 мл.
- Крахмал картофельный 3 ч.л.
- Мед 1 ст.л.
- Уксус белый винный 1 ст.л.
- Имбирь 1 ч.л.
- Чеснок 1 ч.л.
- Сахар-песок 4 ч.л.
- Вода 80 мл.
- Масло оливковое 2 ч.л.
Шаги 25 мин.
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Как приготовить соус терияки в домашних условиях по классическому рецепту? На огонь поставьте сковороду с толстым дном. Сначала влейте соевый соус, затем добавьте сахар, сушеный имбирь и чеснок.
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После этого добавьте винный уксус, оливковое масло и мед, перемешайте и продолжайте нагревать смесь.
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Доведите соус до кипения, периодически помешивая его.
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В стакан всыпьте крахмал и влейте воду, смешайте эти ингредиенты. Влейте полученную массу в горячий соус, перемешайте и снимите сковороду с огня. Затем соус процедите через мелкое сито.
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Соус терияки остудите, перелейте в удобную емкость для хранения. Храните соус в холодильнике.
Приятного аппетита!
Соус терияки из соевого соуса и сахара
Соус терияки в основном используется в блюдах японской кухни. Его подают к роллам или лапше удон, используют в маринаде для мяса и рыбы. Единой технологии приготовления соуса терияки не существует, каждый повар привносит что-то свое. Мы предлагаем вам приготовить терияки на основе соевого соуса и сахара.
Время готовки: 30 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 8.
Ингредиенты:
- Соус соевый – 150 мл.
- Имбирь молотый – 2 ч.л.
- Мед жидкий – 1 ст.л.
- Крахмал картофельный – 2 ч.л.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Чеснок сушеный – 1 ч.л.
- Сахар – 4-5 ч.л.
- Вода – 60 мл.
- Уксус винный 6 % – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Соевый соус влейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к нему сахар, имбирь и сушеный чеснок.
2. Далее влейте растительное масло и добавьте мед, перемешайте.
3. Следом добавьте уксус, перемешайте.
4. Крахмал сначала смешайте с водой, затем влейте полученный раствор в кастрюлю и хорошо перемешайте.
5. Поместите кастрюлю на средний огонь, постоянно помешивая, доведите соус до кипения. Затем убавьте огонь и варите еще 5-6 минут. Затем соус процедите через мелкое сито.
6. Остудите соус в течение 15-20 минут, затем перелейте его в стеклянную емкость, в процессе остывания, он станет более густым. Храните терияки в холодильнике.
Приятного аппетита!
Соус терияки с апельсином в домашних условиях
Рецепт соуса терияки только на первый взгляд может показаться сложным. Так как в его основу уже заложен готовый соевый соус, то вам остается только усилить его вкус дополнительными пряностями и придать ему более густую консистенцию.
Время готовки: 25 мин.
Время приготовления: 25 мин.
Порций: 8.
Ингредиенты:
- Соус соевый – 200 мл.
- Мед – 3 ст.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Имбирь – 2-2,5 см.
- Чеснок – 1 зуб.
- Крахмал – 2 ч.л.
- Вода – 4 ст.л.
- Перец чили – по вкусу.
- Апельсин – 0,5 шт.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Корень имбиря нарежьте тонкими пластинками, чеснок раздавите плоской стороной ножа, перец чили нарежьте кольцами.
2. В кастрюлю выложите мед и сахар. Добавьте имбирь, чеснок и перец чили.
3. Влейте соевый соус и сок половины апельсина. Варите соус на среднем огне 5-6 минут после кипения.
4. Затем соус процедите через мелкое сито. Крахмал разведите в холодной воде.
5. Понемногу добавьте крахмальную смесь в соус и продолжайте варить его на медленном огне, периодически помешивая. Добавьте оливковое масло, перемешайте и соус терияки готов.
Приятного аппетита!
Как приготовить вкусный соус терияки с вином?
Соус терияки отличается густой консистенцией и ярким вкусом. Он одинаково хорошо подходит для маринования рыбы, курицы и мяса, а также используется в приготовлении различных салатов.
Время готовки: 30 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 6.
Ингредиенты:
- Соус соевый – 100 мл.
- Имбирь – 10 гр.
- Сахар – 200 гр.
- Вода – 300 мл.
- Вино – 2 ст.л.
- Кунжут – 1 ст.л.
- Соль чесночная – 0,5 ч.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Корень имбиря почистите и нарежьте.
2. В кастрюлю влейте воду и соевый соус, добавьте сахар, крахмал, разведенный в холодной воде и чесночную соль.
3. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите соус до кипения. Затем влейте вино и добавьте кунжут, продолжайте варить еще 5 минут. Затем соус процедите через мелкое сито.
4. Готовый соус снимите с огня, дайте ему немного остыть.
5. Затем перелейте в стеклянную емкость и храните в холодильнике.
Приятного аппетита!
Быстрый и простой рецепт соуса терияки без добавления вина
Японская кухня знаменита своими яркими и оригинальными соусами. И уже ни для кого не секрет, что их самостоятельно можно приготовить в домашних условиях. Например, соус терияки, он быстро готовится и хорошо хранится в холодильнике.
Время готовки: 25 мин.
Время приготовления: 25 мин.
Порций: 6.
Ингредиенты:
- Соус соевый – 100 мл.
- Имбирь – 1 ч.л.
- Мед натуральный – 1 ст.л.
- Масло кунжутное – 1 ч.л.
- Вода – 70 мл.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сахар – 60 гр.
- Уксус винный – 1 ст.л.
- Крахмал картофельный – 3 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Чеснок и имбирь почистите, и натрите на мелкой терке. Переложите ингредиенты в кастрюлю с толстым дном.
2. Добавьте сахар и мед, перемешайте.
3. Затем влейте соевый соус, воду и винный уксус, добавьте крахмал и хорошо перемешайте.
. Далее влейте кунжутное масло, поставьте кастрюлю на огонь и доведите соус до кипения. После этого убавьте огонь и варите терияки 3-5 минут. Соус должен заметно загустеть.
5. Процедите соус через мелкое сито и остудите до комнатной температуры.
6. Храните терияки в холодильнике.
Приятного аппетита!