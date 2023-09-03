Соус терияки классический

Соус терияки – это популярный во всем мире азиатский сладко-соленый соус. Его используют в приготовлении различных блюд, поэтому полезно всегда иметь его под рукой. В этой статье собраны 5 доступных рецептов для приготовления соуса терияки в домашних условиях.

Классический рецепт соуса терияки в домашних условиях

Терияки – традиционный японский соус. Наверняка вы не раз покупали его в магазине. Из этого рецепта вы узнаете, как приготовить классический соус терияки в домашних условиях.

Ингредиенты –+6 порц.

Соус соевый 150 мл.

Крахмал картофельный 3 ч.л.

Мед 1 ст.л.

Уксус белый винный 1 ст.л.

Имбирь 1 ч.л.

Чеснок 1 ч.л.

Сахар-песок 4 ч.л.

Вода 80 мл.

Масло оливковое 2 ч.л.

Шаги 25 мин.

Как приготовить соус терияки в домашних условиях по классическому рецепту? На огонь поставьте сковороду с толстым дном. Сначала влейте соевый соус, затем добавьте сахар, сушеный имбирь и чеснок. После этого добавьте винный уксус, оливковое масло и мед, перемешайте и продолжайте нагревать смесь. Доведите соус до кипения, периодически помешивая его. В стакан всыпьте крахмал и влейте воду, смешайте эти ингредиенты. Влейте полученную массу в горячий соус, перемешайте и снимите сковороду с огня. Затем соус процедите через мелкое сито. Соус терияки остудите, перелейте в удобную емкость для хранения. Храните соус в холодильнике.

Приятного аппетита!

Соус терияки из соевого соуса и сахара

Соус терияки в основном используется в блюдах японской кухни. Его подают к роллам или лапше удон, используют в маринаде для мяса и рыбы. Единой технологии приготовления соуса терияки не существует, каждый повар привносит что-то свое. Мы предлагаем вам приготовить терияки на основе соевого соуса и сахара.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Соус соевый – 150 мл.

Имбирь молотый – 2 ч.л.

Мед жидкий – 1 ст.л.

Крахмал картофельный – 2 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Чеснок сушеный – 1 ч.л.

Сахар – 4-5 ч.л.

Вода – 60 мл.

Уксус винный 6 % – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Соевый соус влейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к нему сахар, имбирь и сушеный чеснок.

2. Далее влейте растительное масло и добавьте мед, перемешайте.

3. Следом добавьте уксус, перемешайте.

4. Крахмал сначала смешайте с водой, затем влейте полученный раствор в кастрюлю и хорошо перемешайте.

5. Поместите кастрюлю на средний огонь, постоянно помешивая, доведите соус до кипения. Затем убавьте огонь и варите еще 5-6 минут. Затем соус процедите через мелкое сито.

6. Остудите соус в течение 15-20 минут, затем перелейте его в стеклянную емкость, в процессе остывания, он станет более густым. Храните терияки в холодильнике.

Приятного аппетита!

Соус терияки с апельсином в домашних условиях

Рецепт соуса терияки только на первый взгляд может показаться сложным. Так как в его основу уже заложен готовый соевый соус, то вам остается только усилить его вкус дополнительными пряностями и придать ему более густую консистенцию.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Соус соевый – 200 мл.

Мед – 3 ст.л.

Сахар – 2 ч.л.

Имбирь – 2-2,5 см.

Чеснок – 1 зуб.

Крахмал – 2 ч.л.

Вода – 4 ст.л.

Перец чили – по вкусу.

Апельсин – 0,5 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Корень имбиря нарежьте тонкими пластинками, чеснок раздавите плоской стороной ножа, перец чили нарежьте кольцами.

2. В кастрюлю выложите мед и сахар. Добавьте имбирь, чеснок и перец чили.

3. Влейте соевый соус и сок половины апельсина. Варите соус на среднем огне 5-6 минут после кипения.

4. Затем соус процедите через мелкое сито. Крахмал разведите в холодной воде.

5. Понемногу добавьте крахмальную смесь в соус и продолжайте варить его на медленном огне, периодически помешивая. Добавьте оливковое масло, перемешайте и соус терияки готов.

Приятного аппетита!

Как приготовить вкусный соус терияки с вином?

Соус терияки отличается густой консистенцией и ярким вкусом. Он одинаково хорошо подходит для маринования рыбы, курицы и мяса, а также используется в приготовлении различных салатов.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Соус соевый – 100 мл.

Имбирь – 10 гр.

Сахар – 200 гр.

Вода – 300 мл.

Вино – 2 ст.л.

Кунжут – 1 ст.л.

Соль чесночная – 0,5 ч.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Корень имбиря почистите и нарежьте.

2. В кастрюлю влейте воду и соевый соус, добавьте сахар, крахмал, разведенный в холодной воде и чесночную соль.

3. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите соус до кипения. Затем влейте вино и добавьте кунжут, продолжайте варить еще 5 минут. Затем соус процедите через мелкое сито.

4. Готовый соус снимите с огня, дайте ему немного остыть.

5. Затем перелейте в стеклянную емкость и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Быстрый и простой рецепт соуса терияки без добавления вина

Японская кухня знаменита своими яркими и оригинальными соусами. И уже ни для кого не секрет, что их самостоятельно можно приготовить в домашних условиях. Например, соус терияки, он быстро готовится и хорошо хранится в холодильнике.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Соус соевый – 100 мл.

Имбирь – 1 ч.л.

Мед натуральный – 1 ст.л.

Масло кунжутное – 1 ч.л.

Вода – 70 мл.

Чеснок – 3 зуб.

Сахар – 60 гр.

Уксус винный – 1 ст.л.

Крахмал картофельный – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Чеснок и имбирь почистите, и натрите на мелкой терке. Переложите ингредиенты в кастрюлю с толстым дном.

2. Добавьте сахар и мед, перемешайте.

3. Затем влейте соевый соус, воду и винный уксус, добавьте крахмал и хорошо перемешайте.

. Далее влейте кунжутное масло, поставьте кастрюлю на огонь и доведите соус до кипения. После этого убавьте огонь и варите терияки 3-5 минут. Соус должен заметно загустеть.

5. Процедите соус через мелкое сито и остудите до комнатной температуры.

6. Храните терияки в холодильнике.

Приятного аппетита!