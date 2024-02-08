Такой омлет никогда не опадает. Вкусный, как в детском саду, дети его просто обожают: сразу 2 рецепта

Омлет для многих является одним из самых простых блюд для приготовления завтрака. Однако, с данным суждением могут поспорить французские повара. Дело в том, что во Франции любой уважаемый повар должен уметь безупречно готовить омлет.

Французы, кстати, готовят это блюдо без добавления крахмала, муки и воды. Из ингредиентов на столе французского повара только яйца и молоко.

Помимо Франции, омлет готовят в Италии, Греции и других европейских странах. Есть предположение, что изначально омлет вовсе не французское яство.

Приготовим несколько вариантов омлета для утреннего приема пищи.

Ингредиенты для омлета №1:

Яйца — 6 шт.;

Молоко — 300 г;

Соль — щепотка;

Сливочное масло.

Приготовление омлета №1:

В миску разбиваем яйца, вливаем молоко и высыпаем соль, взбиваем компоненты до однородности. Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выливаем туда смесь яиц и молока.

Запекаем в духовке при 180 градусах 35 минут. Аккуратно переворачиваем и достаем из формы омлет.

Ингредиенты для омлета №2:

Яйца — 4 шт.;

Молоко — 200 мл;

Соль — щепотка;

Масло сливочное — 20 г;

Укроп — пучок.

Приготовление омлета №2:

Яйца с солью взбиваем в отдельной миске. Вливаем к взбитым яйцам молоко и перемешиваем. Добавляем в смесь сливочное масло.

В кастрюле разогреваем воду, ставим на дно миску с яичной смесью. На водяной бане готовим омлет 15 минут.

Выкладываем на плоскую тарелку полученный омлет. Шинкуем укроп и посыпаем им верхушку омлета.

Получается пара идеальных омлетов на каждый день. Это хороший способ разнообразить свои завтраки