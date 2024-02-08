Такой омлет никогда не опадает. Вкусный, как в детском саду, дети его просто обожают: сразу 2 рецепта

Омлет для многих является одним из самых простых блюд для приготовления завтрака. Однако, с данным суждением могут поспорить французские повара. Дело в том, что во Франции любой уважаемый повар должен уметь безупречно готовить омлет.
Французы, кстати, готовят это блюдо без добавления крахмала, муки и воды. Из ингредиентов на столе французского повара только яйца и молоко.
Помимо Франции, омлет готовят в Италии, Греции и других европейских странах. Есть предположение, что изначально омлет вовсе не французское яство.
Приготовим несколько вариантов омлета для утреннего приема пищи.
Ингредиенты для омлета №1:
- Яйца — 6 шт.;
- Молоко — 300 г;
- Соль — щепотка;
- Сливочное масло.
Приготовление омлета №1:
В миску разбиваем яйца, вливаем молоко и высыпаем соль, взбиваем компоненты до однородности. Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выливаем туда смесь яиц и молока.
Запекаем в духовке при 180 градусах 35 минут. Аккуратно переворачиваем и достаем из формы омлет.
Ингредиенты для омлета №2:
- Яйца — 4 шт.;
- Молоко — 200 мл;
- Соль — щепотка;
- Масло сливочное — 20 г;
- Укроп — пучок.
Приготовление омлета №2:
Яйца с солью взбиваем в отдельной миске. Вливаем к взбитым яйцам молоко и перемешиваем. Добавляем в смесь сливочное масло.
В кастрюле разогреваем воду, ставим на дно миску с яичной смесью. На водяной бане готовим омлет 15 минут.
Выкладываем на плоскую тарелку полученный омлет. Шинкуем укроп и посыпаем им верхушку омлета.
Получается пара идеальных омлетов на каждый день. Это хороший способ разнообразить свои завтраки