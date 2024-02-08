Даже магазинная курица гриль не будет такой румяной и аппетитной, как та птица, которую вы приготовите в домашних условиях. Следуя польскому рецепту, вам удастся подать самое сочное и нарядное мясное блюдо к столу. Курица, фаршированная печенью и сухофруктами, вскружит голову своим ароматом абсолютно всем, кто только его учует.

Для получения золотистой аппетитной корочки вам необходимо приготовить специальную пряную смесь. Для этого с подсолнечным маслом следует смешать различные специи: молотую паприку, кориандр, куркуму, соль и перец. Также можете использовать хлопья перца чили. И не забудьте взять качественную приправу для курицы, которая сможет дополнить картину.

Чем хороша курица, фаршированная печенью

Обычно эту птицу начиняют или рисом, или яблоками. Данный рецепт же предполагает использование куриной печени, изюма и вяленой клюквы. Такая интересная и супервкусная начинка сделает это блюдо гвоздем программы.

Ингредиенты

Курица1 шт. Куриная печень800 г Изюм30 г Вяленая клюква30 г Яйцо3 шт. Панировочные сухари60 г Подсолнечное масло50 мл Приправа для курицы1 ч. л. Паприка1 ч. л. Кориандр0,5 ч. л. Куркума0,25 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Хорошенько промойте куриную печень. Удалите все пленки и прожилки. Нарежьте субпродукт на небольшие кусочки.Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла. Обжарьте на ней печень, установив средний нагрев. Готовьте ее до полного испарения влаги со сковороды (приблизительно 10 минут). Добавьте к печени соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешайте. Уберите сковороду с огня. Дайте печени полностью остыть, оставив ее при комнатной температуре.Тщательно промойте курицу под проточной водой. Обсушите ее с помощью бумажных полотенец. Сделайте надрез кулинарными ножницами по хребту. Удалите остов. Срежьте лишний жир.В небольшой емкости соедините приправу для курицы и молотую паприку. Добавьте соль и черный молотый перец. Влейте оставшееся подсолнечное масло. Перемешайте всё до однородности. Разложите курицу на разделочной доске кожицей вниз. Натрите ее внутри полученной пряной смесью. Оставьте небольшое ее количество для смазывания верха тушки.В глубокую емкость выложите остывшую куриную печень. Добавьте панировочные сухари. Вбейте яйца. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы.В печеночную смесь добавьте изюм и вяленую клюкву. Снова перемешайте. Выложите полученную массу в центр курицы. Сшейте тушку, пряча печеночную начинку внутрь. Поместите курицу в форму для выпекания швом вниз. Свяжите ее голени. Смажьте курицу по всей поверхности пряной масляной смесью. Отправьте ее в разогретую до 180 градусов духовку на 90 минут.

Во время запекания поливайте курицу тем соком, который будет стекать в форму. Делайте это регулярно. Тогда курочка действительно получится очень аппетитной. При желании перед подачей можете посыпать ее свежей рубленой зеленью, добавив тем самым яркий акцент.