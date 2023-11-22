Такую рыбу вы точно не пробовали: рецепт от Китайского повара. Невероятно вкусный ужин

У многих возникает дилемма в тот момент, когда нужно приготовить рыбу на ужин или вовсе на праздник. Дело в том, что в наше время рыбные продукты также же дорогие как мясные. Исключение в данном вопросе составляют лишь те регионы, где есть рыбный промысел.
Какую рыбу можно выбрать для запекания — речную или морскую?
Надо заметить, что речная рыба не такая нейтральная по вкусовым качествам, нежели морская. Однако, в морской рыбе меньше костей, что делает ее очистку комфортной. Также есть рыбу, где мало мелких косточек, легче.
У морской рыбы плотное мясо, поэтому костей в ней по минимуму. Бюджетнее, правда, будет все же речная рыба.
Постараемся приготовить вкусно запеченную речную рыбу.
Ингредиенты для запеченной рыбы:
- белый амур — 2.5 кг;
- зеленый лук — 4 шт.;
- имбирь;
- приправа для рыбы — ст.л.;
- соль — 1 ст.л.;
- белое сухое вино — 200 мл;
- помидоры;
- растительное масло;
- соевый соус — 4 ст.л.;
- яблочный уксус — ст.л.;
- мёд — ч.л.
Приготовление запеченной рыбы:
Очищенную от внутренностей, чешуи, плавников и хвоста рыбу делим на крупные куски. Ширина каждого куска — 2 пальца. Шинкуем крупно зеленый лук, нарезаем тонкими пластинками имбирь.
Выкладываем к рыбе имбирь и лук, высыпаем приправу для рыбы и соль, вливаем растительное масло — около 150 мл.
Перемешиваем рыбу с приправами, выкладываем в глубокую тару.
Заливаем рыбу полученным маринадом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 24 часа в холодильнике.
Перекладываем в форму для запекания маринованные куски рыбы.
В помидорах делаем надрезы крест накрест, кладем в углубление в каждом кусочке рыбы. Поливаем рыбу растительным маслом, запекаем при 180 градусах 40-45 минут.
Для соуса смешиваем соевый соус с уксусом и медом.
Подавать запеченную рыбу рекомендуется под приготовленным соусом. Получается отменная сочная речная рыба без постороннего послевкусия.