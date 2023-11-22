Такую рыбу вы точно не пробовали: рецепт от Китайского повара. Невероятно вкусный ужин

У многих возникает дилемма в тот момент, когда нужно приготовить рыбу на ужин или вовсе на праздник. Дело в том, что в наше время рыбные продукты также же дорогие как мясные. Исключение в данном вопросе составляют лишь те регионы, где есть рыбный промысел.

Какую рыбу можно выбрать для запекания — речную или морскую?

Надо заметить, что речная рыба не такая нейтральная по вкусовым качествам, нежели морская. Однако, в морской рыбе меньше костей, что делает ее очистку комфортной. Также есть рыбу, где мало мелких косточек, легче.

У морской рыбы плотное мясо, поэтому костей в ней по минимуму. Бюджетнее, правда, будет все же речная рыба.

Постараемся приготовить вкусно запеченную речную рыбу.

Ингредиенты для запеченной рыбы:

белый амур — 2.5 кг;

зеленый лук — 4 шт.;

имбирь;

приправа для рыбы — ст.л.;

соль — 1 ст.л.;

белое сухое вино — 200 мл;

помидоры;

растительное масло;

соевый соус — 4 ст.л.;

яблочный уксус — ст.л.;

мёд — ч.л.

Приготовление запеченной рыбы:

Очищенную от внутренностей, чешуи, плавников и хвоста рыбу делим на крупные куски. Ширина каждого куска — 2 пальца. Шинкуем крупно зеленый лук, нарезаем тонкими пластинками имбирь.

Выкладываем к рыбе имбирь и лук, высыпаем приправу для рыбы и соль, вливаем растительное масло — около 150 мл.

Перемешиваем рыбу с приправами, выкладываем в глубокую тару.

Заливаем рыбу полученным маринадом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 24 часа в холодильнике.

Перекладываем в форму для запекания маринованные куски рыбы.

В помидорах делаем надрезы крест накрест, кладем в углубление в каждом кусочке рыбы. Поливаем рыбу растительным маслом, запекаем при 180 градусах 40-45 минут.

Для соуса смешиваем соевый соус с уксусом и медом.

Подавать запеченную рыбу рекомендуется под приготовленным соусом. Получается отменная сочная речная рыба без постороннего послевкусия.