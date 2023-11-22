Рецепт: Лапша в зеленом соусе — адаптированный вариант китайской «зеленой лапши»

Ингредиенты:

рисовая лапша — 200 гр.;

репчатый лук — 0,5 шт.;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;

укроп — по вкусу;

зелень кинзы — по вкусу;

зелень петрушки — по вкусу;

чеснок — 3 зубчика;

яйцо куриное свежее — 1 шт.;

соус соевый — 50 мл.;

соль — 0,5 ч.л.;

красная острая приправа — по вкусу;

кунжут — по вкусу

Способ приготовления: Считается, что «зелёная лапша» — это блюдо, которое уходит своими корнями к китайским кулинарным традициям, но нам, наверное, будет приятнее адаптировать его к более привычной еде, заменив одни ингредиенты, характерные для китайской кухни, а от других и вовсе отказаться. Такая «зеленая лапша» запросто может быть как самостоятельным блюдом, так и выступать гарниром к чему-нибудь, например, в курице.

Рисовую лапшу отвариваем по инструкции, указанной на упаковке. Но я предпочитаю более простой и безотказный способ приготовления — просто заливаю её кипятком и оставляю на десять минут завариваться.

На сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла, обжариваем очень мелко порезанный репчатый лук до золотистого цвета.

Для соуса нам понадобится зелень укропа, петрушки и кинзы (подойдут и стебли — в них много витаминов), а так же чеснок.

Еще возьмём одно сырое куриное яйцо, пятьдесят миллилитров соевого соуса, половину чайной ложки соли и красную острую приправу, в состав которой входит копчёная паприка, красный острый молотый перец и различные ароматные травы.

Измельчаем все ингредиенты соуса погружным блендером до однородного состояния.

Добавляем получившийся соус к обжаренному луку.

Готовую лапшу выкладываем в сковородку к соусу и быстро перемешиваем, чтобы яйцо «схватилось».

Готовую «зеленую лапшу» подаем к столу, посыпав ее белым кунжутом и украсив веточкой свежей кинзы.

Свое блюдо «зеленой лапши» я дополнила отварной куриной грудкой.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.