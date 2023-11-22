Редакция «Со Вкусом» позаимствовала хитрый китайский трюк для формовки котлет. Он делает этот процесс более удобным и быстрым. Узнайте, как приготовить сочные мини-котлетки при помощи деревянных палочек для суши.
Да-да, всё верно. Придавать форму будущим котлетам мы будем прямо на палочках, что предназначаются для роллов. Способ очень простой. Нанизываем мясо на палочку. Придаем ему необходимую форму руками, смоченными в воде. А затем аккуратно снимаем заготовку с палочки. Вот и всё!
Как приготовить мини-котлетки из куриного фарша
Чтобы блюдо было сочным, к мясу необходимо добавить репчатый лук и сладкий перец. Натрите овощи на терке. Отожмите их от жидкости. Лишь затем можете добавлять лук с болгарским перцем к куриному фаршу.
Ингредиенты
Куриный фарш750 г Лук1 шт. Болгарский перец1 шт. Петрушка10 г Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Красный перец молотый по вкусу Паприка0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Очищаем репчатый лук. Натираем его на мелкой терке. Выжимаем жидкость из лука. Добавляем его к куриному фаршу.Промываем болгарский перец. Натираем его на терке с мелкими отверстиями. Выжимаем из перца влагу. Добавляем его к мясу с луком.Тщательно промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Очищаем чеснок. Натираем его на мелкой терке или измельчаем при помощи пресса. Добавляем чеснок с зеленью к фаршу.Всыпаем к соединенным ингредиентам соль, молотую паприку и 2 вида перца. Перемешиваем всё до однородной массы.
Смачиваем руку в воде. Набираем немного фарша. Нанизываем его на деревянную палочку для суши. Формируем на ней небольшую котлетку.Повторяем те же действия с оставшимся фаршем. Выкладываем мясные заготовки на разделочную доску, смазанную маслом. Отправляем их в холодильник на 1 час.Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжариваем котлеты со всех сторон до румяности. Готово!
Такие миниатюрные котлетки получаются очень пряными и вкусными. Подайте их на блюде, застеленном теплым пшеничным лавашем. Сверху на куриные котлеты выложите маринованный лук. Этот завершающий штрих сделает блюдо еще более пикантным. Выйдет фантастически вкусно!