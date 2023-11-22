Редакция «Со Вкусом» позаимствовала хитрый китайский трюк для формовки котлет. Он делает этот процесс более удобным и быстрым. Узнайте, как приготовить сочные мини-котлетки при помощи деревянных палочек для суши.

Да-да, всё верно. Придавать форму будущим котлетам мы будем прямо на палочках, что предназначаются для роллов. Способ очень простой. Нанизываем мясо на палочку. Придаем ему необходимую форму руками, смоченными в воде. А затем аккуратно снимаем заготовку с палочки. Вот и всё!

Как приготовить мини-котлетки из куриного фарша

Чтобы блюдо было сочным, к мясу необходимо добавить репчатый лук и сладкий перец. Натрите овощи на терке. Отожмите их от жидкости. Лишь затем можете добавлять лук с болгарским перцем к куриному фаршу.

Ингредиенты

Куриный фарш750 г Лук1 шт. Болгарский перец1 шт. Петрушка10 г Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Красный перец молотый по вкусу Паприка0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Натираем его на мелкой терке. Выжимаем жидкость из лука. Добавляем его к куриному фаршу.Промываем болгарский перец. Натираем его на терке с мелкими отверстиями. Выжимаем из перца влагу. Добавляем его к мясу с луком.Тщательно промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Очищаем чеснок. Натираем его на мелкой терке или измельчаем при помощи пресса. Добавляем чеснок с зеленью к фаршу.Всыпаем к соединенным ингредиентам соль, молотую паприку и 2 вида перца. Перемешиваем всё до однородной массы. Смачиваем руку в воде. Набираем немного фарша. Нанизываем его на деревянную палочку для суши. Формируем на ней небольшую котлетку.Повторяем те же действия с оставшимся фаршем. Выкладываем мясные заготовки на разделочную доску, смазанную маслом. Отправляем их в холодильник на 1 час.Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжариваем котлеты со всех сторон до румяности. Готово!

Такие миниатюрные котлетки получаются очень пряными и вкусными. Подайте их на блюде, застеленном теплым пшеничным лавашем. Сверху на куриные котлеты выложите маринованный лук. Этот завершающий штрих сделает блюдо еще более пикантным. Выйдет фантастически вкусно!