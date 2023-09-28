ГлавнаяРецептыТакую курятину обожал султан и весь его гарем: любимое блюдо Сулеймана Такую курятину обожал султан и весь его гарем: любимое блюдо Сулеймана На чтение: 2 минуты Султан Сулейман и его жена Роксолана – одна из самых известных супругов всех времен. Их история любви очаровывает и восхищает, однако не менее интересно узнать, каким был их быт и что любили пробовать эти исторические фигуры. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сулейман I был одним из самых выдающихся и влиятельных османских султанов. Он правил Османской империей с 1520 по 1566 год. Его жена Роксолана – одна из самых известных украинок во всем мире. Она оказала большое влияние на жизнь и политические события в империи. Их жизнь стала предметом повествования и экранизации сералов. Интересно Что приготовить для перекуса в школу или на работу: рецепты блюд за 20 минут Что ели в гареме Гарем Сулеймана I был закрытым домом, где проживали супруга, наложницы и дети султана. Вельможи имели доступ к роскошной и разнообразной пище, которая готовилась слугами и поварами. Блюда для султанского гарема готовили в отдельной кухне дворца. На ней работало около трехсот поваров. Среди любимых блюд были блюда из меда, кур, риса – шафрана и даже устриц. Рецепт любимого блюда Сулеймана Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1,5 килограмма курицы; – 50 грамм сливочного масла; – 1 луковица; – 1 чайная ложка корицы; – 1 чайная ложка лимонного сока; – 1 столовая ложка меда; – горсть кураги; – 50 грамм очищенного миндаля; – горсть изюма; – пол литра воды; – соль и черный перец по вкусу. Приготовление: Курицу разделите на восемь или более частей Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до получения золотистого цвета. Добавьте курицу и тушите несколько минут в закрытой кастрюле на умеренном огне. Затем всыпьте курагу, изюм, мед, корицу, лимонный сок, соль и перец, хорошо перемешайте и залейте водой. После закипания воды оставьте тушить на небольшом огне. Отдельно обжарьте миндаль на чайной ложке сливочного масла. Подавайте медовую курицу вместе с вареным рисом, посыпанным жареным миндалем и свежим укропом. Это лечо из баклажанов понравилось даже султану: пошаговый рецепт. Поделитесь с друзьями