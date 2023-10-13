Описание приготовления:

Если вы в походе и достаточно холодно, то рекомендую добавить для сытости немного крупы. Обычно добавляют пшено или рис. У меня казан объёмом 12 литров, если у вас едоков немного, то уменьшайте ингредиенты пропорционально. Уха, приготовленная на свежем воздухе получается невероятно вкусная и ароматная! Так же это замечательное блюдо порадует вас и простотой приготовления. Обязательно попробуйте!

Назначение: На природу Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Супы / Уха

Состав / Ингредиенты:

Лосось 1500 Грамм (голова, хвост, хребет и все обрезки, которые остались после разделки рыбы на филе или купите готовый набор для ухи)

Лук 2 Штуки

Морковь 2 Штуки

Картофель 1 Килограмм

Рис 200 Грамм

Лавровый лист 3 Штуки

Перец (горошек) 1 Чайная ложка

Вода 5-6 Литров

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 14

Калорийность

173 ккал

Калорийность

9 г

Белки

15 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Уха на костре из лосося»

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Выложите в казан головы, плавниики, хвосты, хребты и поставьте на огонь. Из гoлoв oбязaтeльнo yдaлите жaбpы, a тo yха бyдeт гopчить. Добавьте кнабору для ухи одну луковицу в шелухе, предварительно тщательно её промыв, одну морковь, разрезанную на части, перец горошком, лавровый лист и пучок свежей зелени (у меня петрушка).

Налейте необходимое количество воды и после того, как она закипит, варите около 30 минут, периодически снимая пену. Нам необходимо выварить из голов всё самое вкусное.

Тем временем нарежьте картофель. Достаточно крупно, примерно на 4 части.

Морковь и лук нарежьте произвольно, но тоже не слишком мелко.

Если будете добавлять крупу, то тщательно её промойте. У меня рис, но можно добавить пшёнку.

Вытащите половником всё, что удасться зацепить в казане. Головы можете оставить, если есть любители в них поковыряться.

Добавьте в бульон овощи и крупу, отрегулируйте на соль и готовьте примерно 20 минут. Затем добавьте рыбное филе, отделив предварительно мясо от костей и варите ещё пару минут. Ну вот и всё! Уха на костре из лосося готова. Дайте ей немного настояться и подавайте к столу, щедро посыпав свежей зеленью.

Приятного аппетита!