Описание приготовления:
Если вы в походе и достаточно холодно, то рекомендую добавить для сытости немного крупы. Обычно добавляют пшено или рис. У меня казан объёмом 12 литров, если у вас едоков немного, то уменьшайте ингредиенты пропорционально. Уха, приготовленная на свежем воздухе получается невероятно вкусная и ароматная! Так же это замечательное блюдо порадует вас и простотой приготовления. Обязательно попробуйте!
Назначение: На природу Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Супы / Уха
Состав / Ингредиенты:
- Лосось 1500 Грамм (голова, хвост, хребет и все обрезки, которые остались после разделки рыбы на филе или купите готовый набор для ухи)
- Лук 2 Штуки
- Морковь 2 Штуки
- Картофель 1 Килограмм
- Рис 200 Грамм
- Лавровый лист 3 Штуки
- Перец (горошек) 1 Чайная ложка
- Вода 5-6 Литров
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 14
Калорийность
173 ккал
Калорийность
9 г
Белки
15 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Уха на костре из лосося»
Подготовьте все ингредиенты по списку.
Выложите в казан головы, плавниики, хвосты, хребты и поставьте на огонь. Из гoлoв oбязaтeльнo yдaлите жaбpы, a тo yха бyдeт гopчить. Добавьте кнабору для ухи одну луковицу в шелухе, предварительно тщательно её промыв, одну морковь, разрезанную на части, перец горошком, лавровый лист и пучок свежей зелени (у меня петрушка).
Налейте необходимое количество воды и после того, как она закипит, варите около 30 минут, периодически снимая пену. Нам необходимо выварить из голов всё самое вкусное.
Тем временем нарежьте картофель. Достаточно крупно, примерно на 4 части.
Морковь и лук нарежьте произвольно, но тоже не слишком мелко.
Если будете добавлять крупу, то тщательно её промойте. У меня рис, но можно добавить пшёнку.
Вытащите половником всё, что удасться зацепить в казане. Головы можете оставить, если есть любители в них поковыряться.
Добавьте в бульон овощи и крупу, отрегулируйте на соль и готовьте примерно 20 минут. Затем добавьте рыбное филе, отделив предварительно мясо от костей и варите ещё пару минут. Ну вот и всё! Уха на костре из лосося готова. Дайте ей немного настояться и подавайте к столу, щедро посыпав свежей зеленью.
Приятного аппетита!