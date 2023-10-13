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Уха на костре из лосося

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Уха на костре из лосося

Описание приготовления:

Если вы в походе и достаточно холодно, то рекомендую добавить для сытости немного крупы. Обычно добавляют пшено или рис. У меня казан объёмом 12 литров, если у вас едоков немного, то уменьшайте ингредиенты пропорционально. Уха, приготовленная на свежем воздухе получается невероятно вкусная и ароматная! Так же это замечательное блюдо порадует вас и простотой приготовления. Обязательно попробуйте!
Назначение: На природу Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Супы / Уха

Состав / Ингредиенты:

  • Лосось 1500 Грамм (голова, хвост, хребет и все обрезки, которые остались после разделки рыбы на филе или купите готовый набор для ухи)
  • Лук 2 Штуки
  • Морковь 2 Штуки
  • Картофель 1 Килограмм
  • Рис 200 Грамм
  • Лавровый лист 3 Штуки
  • Перец (горошек) 1 Чайная ложка
  • Вода 5-6 Литров
  • Соль По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 14

Калорийность

173 ккал

Калорийность

9 г

Белки

15 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Уха на костре из лосося»

Уха на костре из лосося

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Уха на костре из лосося

Выложите в казан головы, плавниики, хвосты, хребты и поставьте на огонь. Из гoлoв oбязaтeльнo yдaлите жaбpы, a тo yха бyдeт гopчить. Добавьте кнабору для ухи одну луковицу в шелухе, предварительно тщательно её промыв, одну морковь, разрезанную на части, перец горошком, лавровый лист и пучок свежей зелени (у меня петрушка).

Уха на костре из лосося

Налейте необходимое количество воды и после того, как она закипит, варите около 30 минут, периодически снимая пену. Нам необходимо выварить из голов всё самое вкусное.

Уха на костре из лосося

Тем временем нарежьте картофель. Достаточно крупно, примерно на 4 части.

Уха на костре из лосося

Морковь и лук нарежьте произвольно, но тоже не слишком мелко.

Уха на костре из лосося

Если будете добавлять крупу, то тщательно её промойте. У меня рис, но можно добавить пшёнку.

Уха на костре из лосося

Вытащите половником всё, что удасться зацепить в казане. Головы можете оставить, если есть любители в них поковыряться.

Уха на костре из лосося

Добавьте в бульон овощи и крупу, отрегулируйте на соль и готовьте примерно 20 минут. Затем добавьте рыбное филе, отделив предварительно мясо от костей и варите ещё пару минут. Ну вот и всё! Уха на костре из лосося готова. Дайте ей немного настояться и подавайте к столу, щедро посыпав свежей зеленью.

Уха на костре из лосося

Приятного аппетита!

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