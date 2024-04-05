Тамаго-яки: рецепт японского омлета на завтрак

В этот омлет можно добавлять любые овощи и специи по своему вкусу. Его особенность – в интересной подаче.

Тамаго-яки – традиционный японский омлет, который готовят особым способом. В его основе куриные яйца с молоком и мелко нарезанные овощи. Омлет готовится тонкими слоями, которые постепенно сворачивают в рулет. Он получается нежным и сочным, а рецепт приготовления позволяет добавлять в него пряности, овощи или сахар по вашему вкусу. Рекомендуем вам приготовить привычное блюдо по-новому и попробовать сделать Тамаго-яки по рецепту из кулинарного блога «Сборник рецептов».

Японский омлет Тамаго-яки

Ингредиенты:

яйца — 3 шт;

соевый соус — 1 ч. л;

зеленый лук — пучок;

морковь — 1-2 шт;

растительное масло – 3-5 гр;

ветчина и сыр (по желанию).

Способ приготовления:

Яйца взбить венчиком в глубокой миске, добавить к ним соевый соус и снова перемешать. Морковь нарезать тонкими слайсами, а затем – мелкими кубиками, зеленый лук мелко нарезать.

На плите разогреть сковороду и добавить масло. Когда оно нагреется, вылить на сковородку тонкий слой омлета, чтобы получился тонкий блин. Как только он немного прихватится (1-2 минуты на слабом огне), свернуть его в рулет, чуть не доходя до края. Затем рулет отодвинуть на край сковородки и снова добавить яцаа с овощами на свободное место. Когда они прихватятся, продолжить сворачивать рулет. Продолжать так делать, пока не закончится яичная масса.

Подавать горячим, посыпав зеленью или кунжутом и порезав на порции.

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