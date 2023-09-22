Описание приготовления:

Такое варенье прекрасно хранится в домашних условиях, получается довольно густым, а обжаренные орехи придают ему пикантную нотку и интересный аромат. Грецкие орехи обязательно обжаривайте, так как сырые могут спровоцировать брожение. Вместо корицы можно добавить лимонную, апельсиновую цедру или ваниль.

Основной ингредиент: Ягоды / Рябина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Рябина красная 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Вода 1.5 Стакана

Орехи грецкие 100 Грамм

Корица 1 Штука (палочка)

Количество порций 1

Калорийность

189 ккал

Калорийность

1 г

Белки

6 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из красной рябины с грецкими орехами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из красной рябины с грецким орехом.

Ягоды снимите с веток, переберите и вымойте. Разложите в один слой на бумажном полотенце и тщательно обсушите. После этого уберите ягоды в морозильную камеру минимум на три часа.

Переложите рябину в таз и залейте водой. Доведите все на среднем огне до кипения и извлеките ягоды в миску.

Добавьте в жидкость сахар, перемешайте и варите на медленном огне до растворения сахара.

Верните в сироп ягоды рябины и добавьте палочку корицы.

Варите все на медленном огне в течение 45 минут, снимая пену.

Грецкие орехи крупно порубите и поджарьте в сухой сковороде. Добавьте орехи в варенье и варите еще в течение 10 минут.

Горячее варенье разложите по сухим, стерилизованным банкам, плотно закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. После этого уберите варенье из красной рябины с грецким орехом на хранение.

Хороших заготовок!