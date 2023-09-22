Описание приготовления:
Такое варенье прекрасно хранится в домашних условиях, получается довольно густым, а обжаренные орехи придают ему пикантную нотку и интересный аромат. Грецкие орехи обязательно обжаривайте, так как сырые могут спровоцировать брожение. Вместо корицы можно добавить лимонную, апельсиновую цедру или ваниль.
Основной ингредиент: Ягоды / Рябина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Рябина красная 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Вода 1.5 Стакана
- Орехи грецкие 100 Грамм
- Корица 1 Штука (палочка)
Количество порций 1
Калорийность
189 ккал
Калорийность
1 г
Белки
6 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из красной рябины с грецкими орехами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из красной рябины с грецким орехом.
Ягоды снимите с веток, переберите и вымойте. Разложите в один слой на бумажном полотенце и тщательно обсушите. После этого уберите ягоды в морозильную камеру минимум на три часа.
Переложите рябину в таз и залейте водой. Доведите все на среднем огне до кипения и извлеките ягоды в миску.
Добавьте в жидкость сахар, перемешайте и варите на медленном огне до растворения сахара.
Верните в сироп ягоды рябины и добавьте палочку корицы.
Варите все на медленном огне в течение 45 минут, снимая пену.
Грецкие орехи крупно порубите и поджарьте в сухой сковороде. Добавьте орехи в варенье и варите еще в течение 10 минут.
Горячее варенье разложите по сухим, стерилизованным банкам, плотно закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. После этого уберите варенье из красной рябины с грецким орехом на хранение.
Хороших заготовок!