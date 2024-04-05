Международный день супа: подборка легких весенних блюд из сезонных продуктов

Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля. Это прекрасная возможность приготовить первое блюдо и порадовать родных сезонными овощами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суп – универсальное блюдо, которое готовят в каждой стране мира. Из сезонных продуктов можно приготовить множество вкусных блюд. Вкусно 24 собрал несколько идей для особых вкусностей. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Сливочный суп из брокколи с гренками Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Очень вкусно / Фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 500 грамм брокколи;

– 240 грамм картофеля среднего размера;

– 50 грамм моркови;

– 100 грамм лука;

– 50 грамм лука-порея;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 1000 литр овощного бульона;

– 50 грамм сливок (12%);

– 100 грамм плавленого сливочного сыра;

– 50 грамм гренок. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно! Приготовление: Лук нарежьте мелкими кубиками, а зеленую часть лука-порея ломтиками. Затем обжарьте ингредиенты в разогретом масле на сковороде. Тщательно вымойте морковь и нарежьте ее брусочками. Добавьте к овощам и продолжайте жарить. Сварите овощной бульон в кастрюле. Добавьте к нему нарезанный кубиками картофель. Продолжайте варить на медленном огне. Затем добавьте обжаренные овощи и соцветия брокколи. Приправьте суп солью и перцем. Продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими. В заключение добавьте в суп плавленый сыр и сливки. Ингредиенты размельчите блендером до получения однородной консистенции. Подавайте крем с гренками. Весенний суп минестроне Время: 1 час

1 час Порций: 4 Особое блюдо / Фото kwestia smaku Ингредиенты:

– пол луковицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 молодых картофелины;

– 2 литра бульона;

– лавровый лист и душистый перец по вкусу;

– 4 столовые ложки мелких макарон;

– 1 банка белой фасоли;

– 2 стакана нашинкованной молодой зеленой капусты;

– 1/3 брокколи;

– пол цуккини;

– 50 грамм зеленой фасоли;

– измельченный базилик (приблизительно 2 столовые ложки);

– 4 столовые ложки мелко натертого пармезана. Приготовление: В большой кастрюле обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук. Добавьте мелко натертый чеснок и очищенный и нарезанный кубиками картофель и немного обжарьте. Влейте бульон и доведите до кипения. Добавьте лавровый лист и зелень. Добавить макароны и варить примерно 5 минут. Добавьте консервированную белую фасоль вместе со всей жидкостью. Снова доведите до кипения, затем варите примерно 2 – 3 минуты. Добавьте мелко нашинкованную капусту, затем небольшие соцветия брокколи и нарезанные цуккини и доведите до кипения. Тем временем помойте зеленую фасоль и добавьте в суп. Варить около 3 минут, пока все овощи не станут мягкими. Приправьте суп солью и молотым перцем из мясорубки. Добавить измельченный базилик, половину тертого сыра. Перемешайте и снимите суп из огня. Подавайте с остальным пармезаном и дополнительным оливковым маслом, если хотите. Суп из шпината Время: 1 час

1 час Порций: 4 Вам понравится этот вкус / Фото kwestiasmaku Ингредиенты:

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 3 картофелины;

– 1 литр овощного бульона;

– 1 лавровый лист и душистый перец;

– 100 грамм плавленого сыра;

– 100 грамм шпината;

– 4 яйца. Приготовление: В широкой кастрюле обжарьте нарезанный кубиками лук. Срежьте зеленые листья лука-порея. Белую и светло-зеленую части разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, затем нарежьте ломтиками. Добавьте в кастрюлю, посолите и поперчите и жарьте, периодически помешивая примерно 2 – 3 минуты. Добавьте очищенную и натертую морковь и жарьте, помешивая, около 2 минут. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель и снова жарьте 2 минуты, периодически помешивая. Влейте горячий бульон, добавьте лавровый лист и душистый перец и доведите до кипения. Накройте крышкой и готовьте примерно 10 – 15 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте в суп плавленый творог и полностью его растопите, помешивая. Снимите суп с огня, добавьте промытый шпинат, всыпьте в суп и перемешайте. Подавайте со сваренным вкрутую яйцом. Интересные лайфхаки: как правильно жарить на растительном масле.