Тбилиси: гид по новостройкам

Перед тем как выбрать квартиру, важно понять, где вы хотите жить. Шумные улицы и рестораны или тишина и чистый воздух? Это дилемма, с которой сталкиваются многие. К счастью, новостройки Тбилиси предлагают варианты на любой вкус. Давайте разберёмся, как выбрать идеальное место для себя.

Тишина и природа

Для тех, кто ищет гармонию с окружающим миром, отличным решением станут районы Ваке и Крцаниси. Эти места словно созданы для тех, кто ценит неспешный ритм, свежий воздух и уютные прогулки.

Жилой комплекс Deka Lisi, расположенный рядом с озером Лиси, стал настоящим символом загородного комфорта в черте города. Здесь низкая плотность застройки, много зелени и тишина, которую редко встретишь в мегаполисе. Рядом – зона отдыха у озера, куда можно отправиться на утреннюю пробежку или вечернюю прогулку.

Не менее атмосферным выглядит проект Zion Orangery, скрытый в тихом тупике Крцаниси. Малоэтажные корпуса, закрытые внутренние дворы и акцент на приватность делают его выбором для тех, кто хочет уединения, но при этом не отказываться от близости к центру.

А вот Krtsanisi Resort Residence – это настоящий «дипломатический квартал». Район исторически считался престижным и тихим. Здесь соседствуют современные резиденции, парковые зоны и спортивная инфраструктура. Сочетание уюта и высокого статуса делает его привлекательным для семей с детьми и тех, кто ценит спокойный ритм жизни.

Плюсы проживания в этих районах:

чистый воздух и зелёные зоны;

малоэтажная застройка и камерная атмосфера;

близость к местам для прогулок и отдыха;

престиж и приватность.

Центр событий

Совсем другой образ жизни ждёт тех, кто выбирает Исани и Ортачалу. Эти районы идеально подойдут для тех, кто любит ощущение большого города и не хочет упускать ни одной возможности быть в центре событий.

Здесь стоит обратить внимание на проекты Unity Isani и Barcelo Tbilisi. Это современные комплексы с развитой инфраструктурой: подземные паркинги, фитнес-залы, коммерческие площади на первых этажах. В шаговой доступности – метро, торговые центры и рестораны.

Комплекс Hisni также расположен в Исани и стал выбором тех, кто ищет баланс цены и качества. Здесь современные планировки, благоустроенные дворы и всё необходимое рядом.

Не менее популярным вариантом стал Метрополь Ортачала. Этот жилой комплекс предлагает жильё для тех, кто хочет жить в историческом районе, сохранившем атмосферу старого Тбилиси, но при этом пользоваться всеми благами нового строительства. Рядом – река Кура, прогулочные набережные и оживлённая культурная жизнь.

Особенности жизни здесь:

активная городская среда;

шаговая доступность до метро и торговых центров;

разнообразие кафе, баров и ресторанов;

насыщенная культурная атмосфера.

Практический ориентир

При выборе района не стоит забывать и о бюджете. Стоимость квадратного метра в Тбилиси варьируется в зависимости от локации и уровня комфорта.

В районах с природой и малоэтажной застройкой (Ваке, Крцаниси) цена за квадратный метр может достигать 2500–3000 долларов. Эти места выбирают те, кто готов платить за престиж, тишину и зелёное окружение.

В Исани и Ортачале, где кипит жизнь, стоимость стартует от 1000–1500 долларов за квадратный метр. Это делает районы доступными для молодых семей, студентов и тех, кто хочет инвестировать в ликвидное жильё.

При этом стоит учитывать, что новые проекты от крупных застройщиков постепенно подтягивают цены вверх, так что покупка на этапе строительства может стать выгодным вложением.

Совет от эксперта

Что выбрать?

Выбор района в Тбилиси зависит прежде всего от образа жизни. Тем, кто ценит природу и размеренность, подойдут Ваке и Крцаниси. Любителям драйва и городской энергии стоит присмотреться к Исани и Ортачале. Цены за квадратный метр отличаются в два-три раза, но это даёт возможность каждому найти вариант под свой бюджет. Главное – определить, что важнее: уют и тишина или доступ к ритму большого города.