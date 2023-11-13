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Рецепт: Жареный картофель в мультиварке — с ароматной приправой

На чтение: 1 минута
Рецепт: Жареный картофель в мультиварке — с ароматной приправой

Ингредиенты:
картофель —  500 г;
приправа для картофеля — 0,5 ст. л.;
соль — по вкусу;
подсолнечное масло для жарки — 2 ст. л.
Способ приготовления: Всем добрый день!

Если вы любите жареную картошку – этот рецепт для вас! Он настолько простой, что с приготовлением такой картошечки справится даже подросток. Но результат вас приятно удивит.

Картошку я жарила в мультиварке. Для аромата я взяла уже готовую приправу «Айдиго» для ароматного картофеля с душистыми травами и чесноком.

Приготовление

Картофель очистите, вымойте. Нарежьте широкими ломтиками как яблоки. Снова ополосните и обсушите.

Сложите в миску.

Посыпьте приправой для картофеля. Если у вас нет такой приправы, берите приправу любой торговой марки. Главное, чтобы она была именно для картофеля, так как эта приправа ароматная, но не жгучая.

Перемешайте.

Рецепт: Жареный картофель в мультиварке - с ароматной приправой

Оставьте на 15 минут, чтобы пряности раскрыли свой аромат.

Налейте в чашу мультиварки масло, в режиме «Выпечка» разогрейте. Положите картофель. Не перемешивайте.

Рецепт: Жареный картофель в мультиварке - с ароматной приправой

Опустите крышку и готовьте 10 минут.

Картофель перемешайте.

Рецепт: Жареный картофель в мультиварке - с ароматной приправой

Снова закройте мультиварку и готовьте ещё 10 минут.

Затем по вкусу посолите и ещё раз перемешайте.

Готовьте до мягкости картофеля. Обычно на приготовление такого картофеля у меня уходит 30 минут.

Рецепт: Жареный картофель в мультиварке - с ароматной приправой

У вас же время приготовления картофеля будет зависеть от мощности вашей мультиварки и от сорта картофеля.

Видео:

Время приготовления: 30 мин.

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