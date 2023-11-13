Рецепт: Жареный картофель в мультиварке — с ароматной приправой

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

приправа для картофеля — 0,5 ст. л.;

соль — по вкусу;

подсолнечное масло для жарки — 2 ст. л.

Способ приготовления: Всем добрый день!

Если вы любите жареную картошку – этот рецепт для вас! Он настолько простой, что с приготовлением такой картошечки справится даже подросток. Но результат вас приятно удивит.

Картошку я жарила в мультиварке. Для аромата я взяла уже готовую приправу «Айдиго» для ароматного картофеля с душистыми травами и чесноком.

Приготовление

Картофель очистите, вымойте. Нарежьте широкими ломтиками как яблоки. Снова ополосните и обсушите.

Сложите в миску.

Посыпьте приправой для картофеля. Если у вас нет такой приправы, берите приправу любой торговой марки. Главное, чтобы она была именно для картофеля, так как эта приправа ароматная, но не жгучая.

Перемешайте.

Оставьте на 15 минут, чтобы пряности раскрыли свой аромат.

Налейте в чашу мультиварки масло, в режиме «Выпечка» разогрейте. Положите картофель. Не перемешивайте.

Опустите крышку и готовьте 10 минут.

Картофель перемешайте.

Снова закройте мультиварку и готовьте ещё 10 минут.

Затем по вкусу посолите и ещё раз перемешайте.

Готовьте до мягкости картофеля. Обычно на приготовление такого картофеля у меня уходит 30 минут.

У вас же время приготовления картофеля будет зависеть от мощности вашей мультиварки и от сорта картофеля.

Видео:

Время приготовления: 30 мин.