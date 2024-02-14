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Тефтели в томатном соусе в духовке

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Тефтели в томатном соусе в духовке

Тефтели в томатном соусе в духовке – это вкусное и ароматное кушанье, которое отлично подходит для подачи к семейному обеду либо ужину, после которого ваши домочадцы останутся не только сытыми, но и довольными, потому как остаться равнодушным не получалось еще ни у кого! Для того чтобы сделать блюдо более оригинальным и интересным, вы можете дополнить состав различными компонентами, которые есть под рукой либо больше всего нравятся. Если вы любите изысканность в еде, то используйте сыр, если же вам хочется нежного вкуса, то добавьте в соус небольшое количество жирной сметаны либо сливок.

Классические тефтели в томатном соусе в духовке

Классические тефтели в томатном соусе в духовке – это сбалансированное и невероятно вкусное блюдо, которое покорит при первой же дегустации, благодаря своей нежной текстуре и яркому аромату. В рецепте используются только те продукты, которые доступны каждому.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Ингредиенты –+5 порц.

  • Фарш мясной 400 гр.
  • Рис белый 100 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Масло растительное  для жарки
  • Для соуса:
  • Томатная паста 4 ст.л.
  • Паприка 1 ч.л.
  • Вода 250 мл.
  • Сметана 4 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 50 мин.

  1. Тефтели в томатном соусе в духовке

    Как приготовить тефтели в томатном соусе в духовке? Тертую на терке морковку и мелкие кубики лука пассеруем на растительном масле 5-7 минут, часто помешивая.

  2. Тефтели в томатном соусе в духовке

    Рис отвариваем и остужаем.

  3. Тефтели в томатном соусе в духовке

    Предварительно размораживаем фарш.

  4. Тефтели в томатном соусе в духовке

    В глубокой миске соединяем фарш с овощами, рисом, солью.

  5. Тефтели в томатном соусе в духовке

    Для соуса смешиваем венчиком специи, воду, томатную пасту и сметану.

  6. Тефтели в томатном соусе в духовке

    Смачиваем руки в воде и лепим шарики, складываем в форму, пригодную для запекания.

  7. Тефтели в томатном соусе в духовке

    Заливаем соусом тефтели, накрываем форму листом фольги и готовим в духовке при 180 градусах на протяжении 40-50 минут. Приятного аппетита!

Тефтели в томатно-сметанном соусе в духовке

Тефтели в томатно-сметанном соусе в духовке – это кушанье, которое отлично сочетает в себе такие компоненты, как прокрученное мясо, ароматные специи и полезные овощи. Съев порцию такого блюда, особенно в сочетании с гарниром, вы надолго избавитесь от голода и останетесь довольны!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 500 гр.
  • Батон белый – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Сок томатный – 150 мл.
  • Крахмал картофельный – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Мякоть свинины пропускаем через мясорубку, вместе с очищенным луком и чесноком.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Белый хлеб замачиваем в воде, отжимаем и измельчаем аналогично другим компонентам, выкладываем в основной состав.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Ингредиенты солим и перчим – хорошенько перемешиваем.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. Лепим шарики и выкладываем в форму, заливаем смесью из воды, сметаны, крахмала, томатного сока и небольшого количества соли и сахара.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 6. Готовим кушанье в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 7. К столу подаем, щедро полив густым и ароматным соусом. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Тефтели в сливочно-томатном соусе в духовке

Тефтели в сливочно-сметанном соусе в духовке – это блюдо на скорую руку, которое станет для вас сытным и сбалансированным приемом пищи, после которого вы не только забудете о голоде, но и о таких вредных и калорийных перекусах, как бутерброды и различные шоколадные батончики с газировкой.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 600 гр.
  • Фарш говяжий – 600 гр.
  • Рис – 220 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Для соуса:

  • Лук репчатый – 330 гр.
  • Морковь – 380 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Кетчуп – 120 мл.
  • Мука – 30 гр.
  • Бульон куриный – 1 л.
  • Сливки жирные – 120 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем крупу, очищаем овощи, размораживаем фарш, чеснок пропускаем через пресс, а форму для запекания промазываем растительным маслом.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Рис отвариваем в подсоленной воде до готовности и остужаем, мелко нарезаем две головки лука.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. В широкой миске смешиваем два вида фарша, крупу, яйцо, лук, чеснок, соль и черный перец. Лепим тефтели и укладываем в жаропрочную посуду.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Переходим к соусу: лук репчатый пассеруем на сливочном масле, добавляем натертую на терке морковку и обжариваем овощи еще 3-5 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. Вмешиваем в зажарку муку и кетчуп, прогреваем 60 секунд. Заливаем ингредиенты бульоном и провариваем 10-15 минут, убираем с плиты. Добавляем сливки, соль и черный перец – перемешиваем.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 6. Густым ароматным соусом заливаем мясные шарики и убираем в духовку.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 7. Запекаем блюдо 35-40 минут при температурной отметке в 200 градусов. Готовьте и получайте удовольствие!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе в духовке

Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе – это рецепт, проверенный годами, блюдо, приготовленное по которому, ранее можно было встретить в каждой столовой. Так давайте же повторим вкусный и ароматный советский рецепт в домашних условиях, используя простые и доступные компоненты.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 800 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Рис – 1 ст.
  • Морковка – 2 шт.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Лавровый лист – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество риса тщательно промываем в большом количестве воды.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Заливаем крупу кипятком и оставляем под крышкой на 20 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Затем соединяем мясной фарш с просушенным рисом, яйцами, измельченным луком, солью и приправами – перемешиваем и убираем на полку холодильной камеры для пропитки.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Тем временем на разогретом растительном масле обжариваем 7-10 минут тертую на терке морковь и полукольца репчатого лука.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. К овощам добавляем пасту из протертых томатов, приправы, соль и немного воды – тушим на среднем пламени около 7 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 6. Дополняем кипящий соус лаврушкой и провариваем еще 5 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 7. Из ароматного фарша лепим шарики и выкладываем на силиконовый коврик, запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 8. Далее заливаем соусом и готовим еще полчаса. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Куриные тефтели с томатной подливкой в духовке

Куриные тефтели с томатной подливкой в духовке – это вкусное и простое в приготовлении кушанье, которое традиционно подается к столу в сочетании со сливочным картофельным пюре. Для того чтобы мясные шарики не потеряли свою форму, не пропускайте шаг с панировкой и обжариванием.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Смесь перцев – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу блендера забрасываем очищенные ломтики лука и чеснока, пробиваем.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Полученную кашицу отправляем к фаршу вместе с сырым яйцом, солью и смесью перцев.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Старательно перемешиваем состав и формируем тефтели.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Панируем заготовки в муке и обжариваем до золотистости на горячем растительном масле.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. В отдельной чаше активно смешиваем сметану, кетчуп и смесь перцев.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 6. Вливаем воду и размешиваем до однородной консистенции.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 7. Перекладываем заготовки в противень и заливаем соусом, добавляем лавр и запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 8. К столу подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Мясные тефтели без риса в томатном соусе в духовке

Мясные тефтели без риса в томатном соусе в духовке – это самостоятельное блюдо, которое не требует отдельного приготовления гарнира и овощей, так как в его составе вы и так встретите углеводы и клетчатку. Для дополнительной сытости, фарш смешивается с отварными макаронами – это не только оригинально, но и очень аппетитно!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий – 300 гр.
  • Макароны фигурные – 50 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Вода – 1 ст.
  • Морковка – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук зеленый – 3 пера.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для яркости вкуса разогреваем растительное масло и пассеруем нарезку из лука и моркови до мягкости.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Заливаем овощи стаканом воды и вмешиваем пасту из томатов – прогреваем на умеренном пламени 15 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Дополняем состав солью, сметаной и любимыми специями – убираем с плиты.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Параллельно отвариваем макароны согласно инструкции, сливаем отвар и остужаем.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. В рабочей емкости объединяем фарш, яйцо, макароны, зеленый лук, специи и соль.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 6. В форму выливаем третью часть соуса и выкладываем сформированные полуфабрикаты.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 7. Распределяем оставшуюся подливку и убираем в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 8. Через 35 минут подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Тефтели в томатном соусе с сыром в духовке

Тефтели в томатном соусе с сыром в духовке – это изысканное кушанье, которое отлично подходит, как для семейной трапезы, так и для подачи к праздничному столу. Помимо традиционных компонентов, дополним мясные шарики разнообразными овощами, которые в процессе запекания максимально пропитаются мясными соками и жирком.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 400 гр.
  • Рис отварной – 300 гр.
  • Кабачок – 0,3 шт.
  • Баклажан – 0,3 шт.
  • Перец болгарский зеленый – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Укроп – 30 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр твердых сортов – 100 гр.
  • Соус соевый – 50 мл.
  • Вода – 200 мл.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полукольцами нарезаем молодой кабачок и очищенные лук и морковку.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Произвольно измельчаем мякоть перца и баклажан.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Обжариваем овощи несколько минут на разогретом растительном масле и вливаем воду (100 миллилитров) и соевый соус (50 миллилитров) – томим 15 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Тем временем, перемешиваем фарш, рис, яйцо, соль, рубленый укроп и приправы с солью.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. Формируем тефтели и обжариваем со всех сторон, далее вливаем 100 миллилитров воды и тушим под крышкой 15 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 6. В форму выкладываем обжаренные овощи и тефтели, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 20 минут (180 градусов).

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 7. Сочное и ароматное кушанье подаем к столу «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Тефтели с картошкой, запеченные в томатном соусе

Тефтели с картошкой, запеченные в томатном соусе – это сбалансированное и весьма аппетитное блюдо, которое сочетает в себе все необходимое для плотного приема пищи: мясо, овощи и оригинальный соус, который объединяет все составляющие в одно целое, придавая кушанью легкую пикантность.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Фарш говяжий – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Рис – 30 гр.
  • Сухари панировочные – 2 ст.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Для соуса:

  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость выкладываем фарш, соль, любимые специи, измельченный лук и рис, отваренный до полуготовности.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Смачиваем руки в воде и лепим шарики, обваливаем в панировочных сухарях.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Картофель чистим и промываем, режем на дольки средней толщины.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Раскладываем мясные шарики в форме на расстоянии друг от друга, в промежутки вставляем ломтики картошки. Солим и приправляем.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. В пиале готовим соус: смешиваем томатную пасту со сметаной и водой, дополняем чесноком, пропущенным через пресс, солью и сахаром.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 6. Переливаем полученный раствор к тефтелям с картошкой и закрываем форму фольгой, запекаем полчаса при 200 градусах и убираем фольгу, даем слегка подрумяниться.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 7. Перед подачей посыпаем измельченной зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Запеченные тефтели в томатном соусе с макаронами

Запеченные тефтели в томатном соусе с макаронами – это комплексное кушанье, для готовки которого вам потребуются компоненты по списку, исправный духовой шкаф и форма для запекания с высокими бортиками. И после окончания процесса, у вас не останется горы грязной посуды!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 350 гр.
  • Макароны – 350 гр.
  • Молоко коровье/сливки – 300 мл.
  • Вода – 150 мл.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Сыр твердый – 1000 гр.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Масло растительное – для смазывания формы.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш солим и перчим, активно перемешиваем и влажными руками лепим шарики среднего размера.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Форму промазываем тонким слоем растительного масла и высыпаем макароны, распределяем мясные полуфабрикаты.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Для соуса соединяем яйца, воду, томатную пасту, молоко, соль и перец – заливаем содержимое жаропрочной посуды.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Посыпаем заготовку сырной стружкой и убираем в духовку при 180 градусах.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. Засекаем 35-40 минут, сервируем и подаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Тефтели в томатном соусе в духовке

Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе в духовке

Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе в духовке – это сочное и невероятно аппетитное кушанье, перед которым не сможет устоять даже тот, кто в принципе не употребляет в пищу рыбу. Используя большое количество овощей и пряностей, яркий рыбный запах становится практически не ощутимым.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 500 гр.
  • Батон белый – 2-3 ломтика.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сок томатный – 250 мл.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом батон заливаем молоком и оставляем на 5-10 минут, после отжимаем.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 2. Филе минтая режем на кусочки и прокручиваем через мясорубку вместе с одной луковицей. Фарш дополняем яйцом, солью и приправами – тщательно вымешиваем.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 3. Не теряя времени, готовим соус: натираем на терке морковку и нарезаем лук, обжариваем на растительном масле 3-5 минут и заливаем томатным соком, солим и доводим до кипения, тушим на умеренном пламени около 7 минут.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 4. Влажными ладонями лепим тефтели и укладываем их форму для запекания, заливаем горячим соусом и запекаем, накрыв фольгой, на протяжении 35 минут при 200 градусах.

Тефтели в томатном соусе в духовке

Шаг 5. Сочные тефтели раскладываем по порционным тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе в духовке

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