Тефтели в томатном соусе в духовке – это вкусное и ароматное кушанье, которое отлично подходит для подачи к семейному обеду либо ужину, после которого ваши домочадцы останутся не только сытыми, но и довольными, потому как остаться равнодушным не получалось еще ни у кого! Для того чтобы сделать блюдо более оригинальным и интересным, вы можете дополнить состав различными компонентами, которые есть под рукой либо больше всего нравятся. Если вы любите изысканность в еде, то используйте сыр, если же вам хочется нежного вкуса, то добавьте в соус небольшое количество жирной сметаны либо сливок.

Классические тефтели в томатном соусе в духовке

Классические тефтели в томатном соусе в духовке – это сбалансированное и невероятно вкусное блюдо, которое покорит при первой же дегустации, благодаря своей нежной текстуре и яркому аромату. В рецепте используются только те продукты, которые доступны каждому.

Ингредиенты –+5 порц.

Фарш мясной 400 гр.

Рис белый 100 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Масло растительное для жарки

Для соуса:

Томатная паста 4 ст.л.

Паприка 1 ч.л.

Вода 250 мл.

Сметана 4 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 50 мин.

Как приготовить тефтели в томатном соусе в духовке? Тертую на терке морковку и мелкие кубики лука пассеруем на растительном масле 5-7 минут, часто помешивая. Рис отвариваем и остужаем. Предварительно размораживаем фарш. В глубокой миске соединяем фарш с овощами, рисом, солью. Для соуса смешиваем венчиком специи, воду, томатную пасту и сметану. Смачиваем руки в воде и лепим шарики, складываем в форму, пригодную для запекания. Заливаем соусом тефтели, накрываем форму листом фольги и готовим в духовке при 180 градусах на протяжении 40-50 минут. Приятного аппетита!

Тефтели в томатно-сметанном соусе в духовке

Тефтели в томатно-сметанном соусе в духовке – это кушанье, которое отлично сочетает в себе такие компоненты, как прокрученное мясо, ароматные специи и полезные овощи. Съев порцию такого блюда, особенно в сочетании с гарниром, вы надолго избавитесь от голода и останетесь довольны!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 500 гр.

Батон белый – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Вода – 100 мл.

Сок томатный – 150 мл.

Крахмал картофельный – 1 ст.л.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Мякоть свинины пропускаем через мясорубку, вместе с очищенным луком и чесноком.

Шаг 3. Белый хлеб замачиваем в воде, отжимаем и измельчаем аналогично другим компонентам, выкладываем в основной состав.

Шаг 4. Ингредиенты солим и перчим – хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Лепим шарики и выкладываем в форму, заливаем смесью из воды, сметаны, крахмала, томатного сока и небольшого количества соли и сахара.

Шаг 6. Готовим кушанье в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

Шаг 7. К столу подаем, щедро полив густым и ароматным соусом. Приятного аппетита!

Тефтели в сливочно-томатном соусе в духовке

Тефтели в сливочно-сметанном соусе в духовке – это блюдо на скорую руку, которое станет для вас сытным и сбалансированным приемом пищи, после которого вы не только забудете о голоде, но и о таких вредных и калорийных перекусах, как бутерброды и различные шоколадные батончики с газировкой.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 600 гр.

Фарш говяжий – 600 гр.

Рис – 220 гр.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Для соуса:

Лук репчатый – 330 гр.

Морковь – 380 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Кетчуп – 120 мл.

Мука – 30 гр.

Бульон куриный – 1 л.

Сливки жирные – 120 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем крупу, очищаем овощи, размораживаем фарш, чеснок пропускаем через пресс, а форму для запекания промазываем растительным маслом.

Шаг 2. Рис отвариваем в подсоленной воде до готовности и остужаем, мелко нарезаем две головки лука.

Шаг 3. В широкой миске смешиваем два вида фарша, крупу, яйцо, лук, чеснок, соль и черный перец. Лепим тефтели и укладываем в жаропрочную посуду.

Шаг 4. Переходим к соусу: лук репчатый пассеруем на сливочном масле, добавляем натертую на терке морковку и обжариваем овощи еще 3-5 минут.

Шаг 5. Вмешиваем в зажарку муку и кетчуп, прогреваем 60 секунд. Заливаем ингредиенты бульоном и провариваем 10-15 минут, убираем с плиты. Добавляем сливки, соль и черный перец – перемешиваем.

Шаг 6. Густым ароматным соусом заливаем мясные шарики и убираем в духовку.

Шаг 7. Запекаем блюдо 35-40 минут при температурной отметке в 200 градусов. Готовьте и получайте удовольствие!

Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе в духовке

Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе – это рецепт, проверенный годами, блюдо, приготовленное по которому, ранее можно было встретить в каждой столовой. Так давайте же повторим вкусный и ароматный советский рецепт в домашних условиях, используя простые и доступные компоненты.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 800 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Рис – 1 ст.

Морковка – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Паста томатная – 3 ст.л.

Лавровый лист – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество риса тщательно промываем в большом количестве воды.

Шаг 2. Заливаем крупу кипятком и оставляем под крышкой на 20 минут.

Шаг 3. Затем соединяем мясной фарш с просушенным рисом, яйцами, измельченным луком, солью и приправами – перемешиваем и убираем на полку холодильной камеры для пропитки.

Шаг 4. Тем временем на разогретом растительном масле обжариваем 7-10 минут тертую на терке морковь и полукольца репчатого лука.

Шаг 5. К овощам добавляем пасту из протертых томатов, приправы, соль и немного воды – тушим на среднем пламени около 7 минут.

Шаг 6. Дополняем кипящий соус лаврушкой и провариваем еще 5 минут.

Шаг 7. Из ароматного фарша лепим шарики и выкладываем на силиконовый коврик, запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах.

Шаг 8. Далее заливаем соусом и готовим еще полчаса. Приятного аппетита!

Куриные тефтели с томатной подливкой в духовке

Куриные тефтели с томатной подливкой в духовке – это вкусное и простое в приготовлении кушанье, которое традиционно подается к столу в сочетании со сливочным картофельным пюре. Для того чтобы мясные шарики не потеряли свою форму, не пропускайте шаг с панировкой и обжариванием.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу блендера забрасываем очищенные ломтики лука и чеснока, пробиваем.

Шаг 2. Полученную кашицу отправляем к фаршу вместе с сырым яйцом, солью и смесью перцев.

Шаг 3. Старательно перемешиваем состав и формируем тефтели.

Шаг 4. Панируем заготовки в муке и обжариваем до золотистости на горячем растительном масле.

Шаг 5. В отдельной чаше активно смешиваем сметану, кетчуп и смесь перцев.

Шаг 6. Вливаем воду и размешиваем до однородной консистенции.

Шаг 7. Перекладываем заготовки в противень и заливаем соусом, добавляем лавр и запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах.

Шаг 8. К столу подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Мясные тефтели без риса в томатном соусе в духовке

Мясные тефтели без риса в томатном соусе в духовке – это самостоятельное блюдо, которое не требует отдельного приготовления гарнира и овощей, так как в его составе вы и так встретите углеводы и клетчатку. Для дополнительной сытости, фарш смешивается с отварными макаронами – это не только оригинально, но и очень аппетитно!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 300 гр.

Макароны фигурные – 50 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Вода – 1 ст.

Морковка – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Лук зеленый – 3 пера.

Масло растительное – для жарки.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для яркости вкуса разогреваем растительное масло и пассеруем нарезку из лука и моркови до мягкости.

Шаг 2. Заливаем овощи стаканом воды и вмешиваем пасту из томатов – прогреваем на умеренном пламени 15 минут.

Шаг 3. Дополняем состав солью, сметаной и любимыми специями – убираем с плиты.

Шаг 4. Параллельно отвариваем макароны согласно инструкции, сливаем отвар и остужаем.

Шаг 5. В рабочей емкости объединяем фарш, яйцо, макароны, зеленый лук, специи и соль.

Шаг 6. В форму выливаем третью часть соуса и выкладываем сформированные полуфабрикаты.

Шаг 7. Распределяем оставшуюся подливку и убираем в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов.

Шаг 8. Через 35 минут подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе с сыром в духовке

Тефтели в томатном соусе с сыром в духовке – это изысканное кушанье, которое отлично подходит, как для семейной трапезы, так и для подачи к праздничному столу. Помимо традиционных компонентов, дополним мясные шарики разнообразными овощами, которые в процессе запекания максимально пропитаются мясными соками и жирком.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Рис отварной – 300 гр.

Кабачок – 0,3 шт.

Баклажан – 0,3 шт.

Перец болгарский зеленый – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Укроп – 30 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 100 гр.

Соус соевый – 50 мл.

Вода – 200 мл.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полукольцами нарезаем молодой кабачок и очищенные лук и морковку.

Шаг 2. Произвольно измельчаем мякоть перца и баклажан.

Шаг 3. Обжариваем овощи несколько минут на разогретом растительном масле и вливаем воду (100 миллилитров) и соевый соус (50 миллилитров) – томим 15 минут.

Шаг 4. Тем временем, перемешиваем фарш, рис, яйцо, соль, рубленый укроп и приправы с солью.

Шаг 5. Формируем тефтели и обжариваем со всех сторон, далее вливаем 100 миллилитров воды и тушим под крышкой 15 минут.

Шаг 6. В форму выкладываем обжаренные овощи и тефтели, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 20 минут (180 градусов).

Шаг 7. Сочное и ароматное кушанье подаем к столу «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Тефтели с картошкой, запеченные в томатном соусе

Тефтели с картошкой, запеченные в томатном соусе – это сбалансированное и весьма аппетитное блюдо, которое сочетает в себе все необходимое для плотного приема пищи: мясо, овощи и оригинальный соус, который объединяет все составляющие в одно целое, придавая кушанью легкую пикантность.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Фарш говяжий – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – 30 гр.

Сухари панировочные – 2 ст.л.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Для соуса:

Паста томатная – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 0,25 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Сметана – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость выкладываем фарш, соль, любимые специи, измельченный лук и рис, отваренный до полуготовности.

Шаг 2. Смачиваем руки в воде и лепим шарики, обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 3. Картофель чистим и промываем, режем на дольки средней толщины.

Шаг 4. Раскладываем мясные шарики в форме на расстоянии друг от друга, в промежутки вставляем ломтики картошки. Солим и приправляем.

Шаг 5. В пиале готовим соус: смешиваем томатную пасту со сметаной и водой, дополняем чесноком, пропущенным через пресс, солью и сахаром.

Шаг 6. Переливаем полученный раствор к тефтелям с картошкой и закрываем форму фольгой, запекаем полчаса при 200 градусах и убираем фольгу, даем слегка подрумяниться.

Шаг 7. Перед подачей посыпаем измельченной зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Запеченные тефтели в томатном соусе с макаронами

Запеченные тефтели в томатном соусе с макаронами – это комплексное кушанье, для готовки которого вам потребуются компоненты по списку, исправный духовой шкаф и форма для запекания с высокими бортиками. И после окончания процесса, у вас не останется горы грязной посуды!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 350 гр.

Макароны – 350 гр.

Молоко коровье/сливки – 300 мл.

Вода – 150 мл.

Паста томатная – 2 ст.л.

Сыр твердый – 1000 гр.

Яйцо куриное – 2 шт.

Масло растительное – для смазывания формы.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш солим и перчим, активно перемешиваем и влажными руками лепим шарики среднего размера.

Шаг 2. Форму промазываем тонким слоем растительного масла и высыпаем макароны, распределяем мясные полуфабрикаты.

Шаг 3. Для соуса соединяем яйца, воду, томатную пасту, молоко, соль и перец – заливаем содержимое жаропрочной посуды.

Шаг 4. Посыпаем заготовку сырной стружкой и убираем в духовку при 180 градусах.

Шаг 5. Засекаем 35-40 минут, сервируем и подаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе в духовке

Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе в духовке – это сочное и невероятно аппетитное кушанье, перед которым не сможет устоять даже тот, кто в принципе не употребляет в пищу рыбу. Используя большое количество овощей и пряностей, яркий рыбный запах становится практически не ощутимым.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Филе минтая – 500 гр.

Батон белый – 2-3 ломтика.

Молоко – 100 мл.

Сок томатный – 250 мл.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом батон заливаем молоком и оставляем на 5-10 минут, после отжимаем.

Шаг 2. Филе минтая режем на кусочки и прокручиваем через мясорубку вместе с одной луковицей. Фарш дополняем яйцом, солью и приправами – тщательно вымешиваем.

Шаг 3. Не теряя времени, готовим соус: натираем на терке морковку и нарезаем лук, обжариваем на растительном масле 3-5 минут и заливаем томатным соком, солим и доводим до кипения, тушим на умеренном пламени около 7 минут.

Шаг 4. Влажными ладонями лепим тефтели и укладываем их форму для запекания, заливаем горячим соусом и запекаем, накрыв фольгой, на протяжении 35 минут при 200 градусах.

Шаг 5. Сочные тефтели раскладываем по порционным тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!