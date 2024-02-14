Тефтели в томатном соусе в духовке – это вкусное и ароматное кушанье, которое отлично подходит для подачи к семейному обеду либо ужину, после которого ваши домочадцы останутся не только сытыми, но и довольными, потому как остаться равнодушным не получалось еще ни у кого! Для того чтобы сделать блюдо более оригинальным и интересным, вы можете дополнить состав различными компонентами, которые есть под рукой либо больше всего нравятся. Если вы любите изысканность в еде, то используйте сыр, если же вам хочется нежного вкуса, то добавьте в соус небольшое количество жирной сметаны либо сливок.
Классические тефтели в томатном соусе в духовке
Классические тефтели в томатном соусе в духовке – это сбалансированное и невероятно вкусное блюдо, которое покорит при первой же дегустации, благодаря своей нежной текстуре и яркому аромату. В рецепте используются только те продукты, которые доступны каждому.
Ингредиенты –+5 порц.
- Фарш мясной 400 гр.
- Рис белый 100 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Масло растительное для жарки
- Для соуса:
- Томатная паста 4 ст.л.
- Паприка 1 ч.л.
- Вода 250 мл.
- Сметана 4 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 50 мин.
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Как приготовить тефтели в томатном соусе в духовке? Тертую на терке морковку и мелкие кубики лука пассеруем на растительном масле 5-7 минут, часто помешивая.
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Рис отвариваем и остужаем.
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Предварительно размораживаем фарш.
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В глубокой миске соединяем фарш с овощами, рисом, солью.
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Для соуса смешиваем венчиком специи, воду, томатную пасту и сметану.
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Смачиваем руки в воде и лепим шарики, складываем в форму, пригодную для запекания.
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Заливаем соусом тефтели, накрываем форму листом фольги и готовим в духовке при 180 градусах на протяжении 40-50 минут. Приятного аппетита!
Тефтели в томатно-сметанном соусе в духовке
Тефтели в томатно-сметанном соусе в духовке – это кушанье, которое отлично сочетает в себе такие компоненты, как прокрученное мясо, ароматные специи и полезные овощи. Съев порцию такого блюда, особенно в сочетании с гарниром, вы надолго избавитесь от голода и останетесь довольны!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Мякоть свинины – 500 гр.
- Батон белый – 100 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Вода – 100 мл.
- Сок томатный – 150 мл.
- Крахмал картофельный – 1 ст.л.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Мякоть свинины пропускаем через мясорубку, вместе с очищенным луком и чесноком.
Шаг 3. Белый хлеб замачиваем в воде, отжимаем и измельчаем аналогично другим компонентам, выкладываем в основной состав.
Шаг 4. Ингредиенты солим и перчим – хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Лепим шарики и выкладываем в форму, заливаем смесью из воды, сметаны, крахмала, томатного сока и небольшого количества соли и сахара.
Шаг 6. Готовим кушанье в духовке при 180 градусах 30-35 минут.
Шаг 7. К столу подаем, щедро полив густым и ароматным соусом. Приятного аппетита!
Тефтели в сливочно-томатном соусе в духовке
Тефтели в сливочно-сметанном соусе в духовке – это блюдо на скорую руку, которое станет для вас сытным и сбалансированным приемом пищи, после которого вы не только забудете о голоде, но и о таких вредных и калорийных перекусах, как бутерброды и различные шоколадные батончики с газировкой.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 8-10.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 600 гр.
- Фарш говяжий – 600 гр.
- Рис – 220 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для смазывания формы.
Для соуса:
- Лук репчатый – 330 гр.
- Морковь – 380 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Кетчуп – 120 мл.
- Мука – 30 гр.
- Бульон куриный – 1 л.
- Сливки жирные – 120 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса промываем крупу, очищаем овощи, размораживаем фарш, чеснок пропускаем через пресс, а форму для запекания промазываем растительным маслом.
Шаг 2. Рис отвариваем в подсоленной воде до готовности и остужаем, мелко нарезаем две головки лука.
Шаг 3. В широкой миске смешиваем два вида фарша, крупу, яйцо, лук, чеснок, соль и черный перец. Лепим тефтели и укладываем в жаропрочную посуду.
Шаг 4. Переходим к соусу: лук репчатый пассеруем на сливочном масле, добавляем натертую на терке морковку и обжариваем овощи еще 3-5 минут.
Шаг 5. Вмешиваем в зажарку муку и кетчуп, прогреваем 60 секунд. Заливаем ингредиенты бульоном и провариваем 10-15 минут, убираем с плиты. Добавляем сливки, соль и черный перец – перемешиваем.
Шаг 6. Густым ароматным соусом заливаем мясные шарики и убираем в духовку.
Шаг 7. Запекаем блюдо 35-40 минут при температурной отметке в 200 градусов. Готовьте и получайте удовольствие!
Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе в духовке
Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе – это рецепт, проверенный годами, блюдо, приготовленное по которому, ранее можно было встретить в каждой столовой. Так давайте же повторим вкусный и ароматный советский рецепт в домашних условиях, используя простые и доступные компоненты.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 8-9.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 800 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Рис – 1 ст.
- Морковка – 2 шт.
- Масло растительное – 100 мл.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Лавровый лист – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Указанное количество риса тщательно промываем в большом количестве воды.
Шаг 2. Заливаем крупу кипятком и оставляем под крышкой на 20 минут.
Шаг 3. Затем соединяем мясной фарш с просушенным рисом, яйцами, измельченным луком, солью и приправами – перемешиваем и убираем на полку холодильной камеры для пропитки.
Шаг 4. Тем временем на разогретом растительном масле обжариваем 7-10 минут тертую на терке морковь и полукольца репчатого лука.
Шаг 5. К овощам добавляем пасту из протертых томатов, приправы, соль и немного воды – тушим на среднем пламени около 7 минут.
Шаг 6. Дополняем кипящий соус лаврушкой и провариваем еще 5 минут.
Шаг 7. Из ароматного фарша лепим шарики и выкладываем на силиконовый коврик, запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах.
Шаг 8. Далее заливаем соусом и готовим еще полчаса. Приятного аппетита!
Куриные тефтели с томатной подливкой в духовке
Куриные тефтели с томатной подливкой в духовке – это вкусное и простое в приготовлении кушанье, которое традиционно подается к столу в сочетании со сливочным картофельным пюре. Для того чтобы мясные шарики не потеряли свою форму, не пропускайте шаг с панировкой и обжариванием.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Сметана – 4 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Вода – 1 ст.
- Соль – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чашу блендера забрасываем очищенные ломтики лука и чеснока, пробиваем.
Шаг 2. Полученную кашицу отправляем к фаршу вместе с сырым яйцом, солью и смесью перцев.
Шаг 3. Старательно перемешиваем состав и формируем тефтели.
Шаг 4. Панируем заготовки в муке и обжариваем до золотистости на горячем растительном масле.
Шаг 5. В отдельной чаше активно смешиваем сметану, кетчуп и смесь перцев.
Шаг 6. Вливаем воду и размешиваем до однородной консистенции.
Шаг 7. Перекладываем заготовки в противень и заливаем соусом, добавляем лавр и запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах.
Шаг 8. К столу подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!
Мясные тефтели без риса в томатном соусе в духовке
Мясные тефтели без риса в томатном соусе в духовке – это самостоятельное блюдо, которое не требует отдельного приготовления гарнира и овощей, так как в его составе вы и так встретите углеводы и клетчатку. Для дополнительной сытости, фарш смешивается с отварными макаронами – это не только оригинально, но и очень аппетитно!
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 300 гр.
- Макароны фигурные – 50 гр.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Вода – 1 ст.
- Морковка – 1 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук зеленый – 3 пера.
- Масло растительное – для жарки.
- Приправы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для яркости вкуса разогреваем растительное масло и пассеруем нарезку из лука и моркови до мягкости.
Шаг 2. Заливаем овощи стаканом воды и вмешиваем пасту из томатов – прогреваем на умеренном пламени 15 минут.
Шаг 3. Дополняем состав солью, сметаной и любимыми специями – убираем с плиты.
Шаг 4. Параллельно отвариваем макароны согласно инструкции, сливаем отвар и остужаем.
Шаг 5. В рабочей емкости объединяем фарш, яйцо, макароны, зеленый лук, специи и соль.
Шаг 6. В форму выливаем третью часть соуса и выкладываем сформированные полуфабрикаты.
Шаг 7. Распределяем оставшуюся подливку и убираем в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов.
Шаг 8. Через 35 минут подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тефтели в томатном соусе с сыром в духовке
Тефтели в томатном соусе с сыром в духовке – это изысканное кушанье, которое отлично подходит, как для семейной трапезы, так и для подачи к праздничному столу. Помимо традиционных компонентов, дополним мясные шарики разнообразными овощами, которые в процессе запекания максимально пропитаются мясными соками и жирком.
Время готовки – 1 ч. 40 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 400 гр.
- Рис отварной – 300 гр.
- Кабачок – 0,3 шт.
- Баклажан – 0,3 шт.
- Перец болгарский зеленый – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Укроп – 30 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердых сортов – 100 гр.
- Соус соевый – 50 мл.
- Вода – 200 мл.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Полукольцами нарезаем молодой кабачок и очищенные лук и морковку.
Шаг 2. Произвольно измельчаем мякоть перца и баклажан.
Шаг 3. Обжариваем овощи несколько минут на разогретом растительном масле и вливаем воду (100 миллилитров) и соевый соус (50 миллилитров) – томим 15 минут.
Шаг 4. Тем временем, перемешиваем фарш, рис, яйцо, соль, рубленый укроп и приправы с солью.
Шаг 5. Формируем тефтели и обжариваем со всех сторон, далее вливаем 100 миллилитров воды и тушим под крышкой 15 минут.
Шаг 6. В форму выкладываем обжаренные овощи и тефтели, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 20 минут (180 градусов).
Шаг 7. Сочное и ароматное кушанье подаем к столу «с пылу, с жару». Приятного аппетита!
Тефтели с картошкой, запеченные в томатном соусе
Тефтели с картошкой, запеченные в томатном соусе – это сбалансированное и весьма аппетитное блюдо, которое сочетает в себе все необходимое для плотного приема пищи: мясо, овощи и оригинальный соус, который объединяет все составляющие в одно целое, придавая кушанью легкую пикантность.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Фарш говяжий – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Рис – 30 гр.
- Сухари панировочные – 2 ст.л.
- Специи – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Для соуса:
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – 0,25 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Вода – 300 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую емкость выкладываем фарш, соль, любимые специи, измельченный лук и рис, отваренный до полуготовности.
Шаг 2. Смачиваем руки в воде и лепим шарики, обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 3. Картофель чистим и промываем, режем на дольки средней толщины.
Шаг 4. Раскладываем мясные шарики в форме на расстоянии друг от друга, в промежутки вставляем ломтики картошки. Солим и приправляем.
Шаг 5. В пиале готовим соус: смешиваем томатную пасту со сметаной и водой, дополняем чесноком, пропущенным через пресс, солью и сахаром.
Шаг 6. Переливаем полученный раствор к тефтелям с картошкой и закрываем форму фольгой, запекаем полчаса при 200 градусах и убираем фольгу, даем слегка подрумяниться.
Шаг 7. Перед подачей посыпаем измельченной зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Запеченные тефтели в томатном соусе с макаронами
Запеченные тефтели в томатном соусе с макаронами – это комплексное кушанье, для готовки которого вам потребуются компоненты по списку, исправный духовой шкаф и форма для запекания с высокими бортиками. И после окончания процесса, у вас не останется горы грязной посуды!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 350 гр.
- Макароны – 350 гр.
- Молоко коровье/сливки – 300 мл.
- Вода – 150 мл.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Сыр твердый – 1000 гр.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Масло растительное – для смазывания формы.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Фарш солим и перчим, активно перемешиваем и влажными руками лепим шарики среднего размера.
Шаг 2. Форму промазываем тонким слоем растительного масла и высыпаем макароны, распределяем мясные полуфабрикаты.
Шаг 3. Для соуса соединяем яйца, воду, томатную пасту, молоко, соль и перец – заливаем содержимое жаропрочной посуды.
Шаг 4. Посыпаем заготовку сырной стружкой и убираем в духовку при 180 градусах.
Шаг 5. Засекаем 35-40 минут, сервируем и подаем. Готовьте и получайте удовольствие!
Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе в духовке
Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе в духовке – это сочное и невероятно аппетитное кушанье, перед которым не сможет устоять даже тот, кто в принципе не употребляет в пищу рыбу. Используя большое количество овощей и пряностей, яркий рыбный запах становится практически не ощутимым.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Филе минтая – 500 гр.
- Батон белый – 2-3 ломтика.
- Молоко – 100 мл.
- Сок томатный – 250 мл.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом батон заливаем молоком и оставляем на 5-10 минут, после отжимаем.
Шаг 2. Филе минтая режем на кусочки и прокручиваем через мясорубку вместе с одной луковицей. Фарш дополняем яйцом, солью и приправами – тщательно вымешиваем.
Шаг 3. Не теряя времени, готовим соус: натираем на терке морковку и нарезаем лук, обжариваем на растительном масле 3-5 минут и заливаем томатным соком, солим и доводим до кипения, тушим на умеренном пламени около 7 минут.
Шаг 4. Влажными ладонями лепим тефтели и укладываем их форму для запекания, заливаем горячим соусом и запекаем, накрыв фольгой, на протяжении 35 минут при 200 градусах.
Шаг 5. Сочные тефтели раскладываем по порционным тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!