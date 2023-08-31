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Телятина с картофелем и грибами в духовке

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Телятина с картофелем и грибами в духовке

Описание приготовления:

Время приготовления телятины с картофелем и грибами будет зависеть от мяса. Вырезка приготовится намного быстрее, чем другая часть. Грибы подойдут любые, но если будете брать замороженные, то предварительно не нужно их размораживать, а просто уменьшите количество воды.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Телятина 400 Грамм
  • Грибы 200 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Специи 1/2 Чайных ложки
  • Лаврвый лист 1 Штука
  • Сметана 4 Ст. ложки (15-20% жирности)
  • Вода 100 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

95 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Телятина с картофелем и грибами в духовке»

Телятина с картофелем и грибами в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления телятины с картофелем и грибами в духовке.

Телятина с картофелем и грибами в духовке

Телятину порежьте на кусочки поперек волокон. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки. Добавьте к мясу специи, поперчите, посолите, перемешайте и снимите с огня. Переложите мясо в форму для запекания.

Телятина с картофелем и грибами в духовке

Картофель почистите, сполосните и порежьте крупным кубиком. Картофель посолите, перемешайте и выложите в форму с мясом.

Телятина с картофелем и грибами в духовке

Грибы, у меня лисички, сполосните, порежьте дольками и добавьте к мясу и картофелю. Добавьте в форму сметану и все перемешайте.

Телятина с картофелем и грибами в духовке

В форму влейте воду, закройте фольгой и поставьте в горячую духовку. Запекайте телятину с картофелем и грибами в течение 60 минут, до мягкости мяса и картофеля. Затем снимите фольгу и дайте постоять еще 10-15 минут.

Телятина с картофелем и грибами в духовке

Приятного аппетита!

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