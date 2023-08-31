Описание приготовления:
Время приготовления телятины с картофелем и грибами будет зависеть от мяса. Вырезка приготовится намного быстрее, чем другая часть. Грибы подойдут любые, но если будете брать замороженные, то предварительно не нужно их размораживать, а просто уменьшите количество воды.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Телятина 400 Грамм
- Грибы 200 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Специи 1/2 Чайных ложки
- Лаврвый лист 1 Штука
- Сметана 4 Ст. ложки (15-20% жирности)
- Вода 100 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
95 ккал
Калорийность
9 г
Белки
4 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Телятина с картофелем и грибами в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления телятины с картофелем и грибами в духовке.
Телятину порежьте на кусочки поперек волокон. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки. Добавьте к мясу специи, поперчите, посолите, перемешайте и снимите с огня. Переложите мясо в форму для запекания.
Картофель почистите, сполосните и порежьте крупным кубиком. Картофель посолите, перемешайте и выложите в форму с мясом.
Грибы, у меня лисички, сполосните, порежьте дольками и добавьте к мясу и картофелю. Добавьте в форму сметану и все перемешайте.
В форму влейте воду, закройте фольгой и поставьте в горячую духовку. Запекайте телятину с картофелем и грибами в течение 60 минут, до мягкости мяса и картофеля. Затем снимите фольгу и дайте постоять еще 10-15 минут.
Приятного аппетита!