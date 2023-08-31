Панкейки на молоке – это блюдо, которое идеально подходит для сытного завтрака либо питательного перекуса, которое по достоинству оценят, как взрослые, так и дети! В зависимости от ваших вкусов, можно дополнить небольшие круглые «блинчики» бананами, яблоками или какао-порошком. И если вы придерживаетесь правильного питания и ограничиваете себя в калориях, это не повод отказываться от лакомств: просто заменим пшеничную муку рисовой!

Классические пышные панкейки на молоке

Классические пышные панкейки на молоке – это кушанье, которое станет для вас оригинальным и безумно вкусным завтраком! Главным секретом приготовления аппетитных блинчиков, является отдельное смешивание жидких и сухих компонентов, благодаря чему, текстура получается воздушной и легкой.

Ингредиенты –+3 порц.

Молоко коровье 1 ст.

Мука 1.5 ст.

Масло оливковое 3 ст.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Ванилин 1 гр.

Соль 1 щепотка

Разрыхлитель 1 ч.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Шаги 30 мин.

Пышные панкейки на молоке готовятся очень просто. Перед началом процесса отвешиваем необходимое количество сухих и жидких компонентов. В чашу отправляем куриное яйцо, оливковое масло и молоко – взбиваем миксером на большой скорости до образования пенки. В другой емкости смешиваем сухие ингредиенты. Объединяем сухую смесь с яично-молочной массой и взбалтываем при помощи миксера. Настаиваем тесто около пяти минут. На горячую сковородку столовой ложкой выливаем тесто, обжариваем до румяности. Переворачиваем и жарим со второй стороны. Пышные панкейки на молоке готовы! К столу подаем в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как приготовить банановые панкейки на молоке

Как приготовить банановые панкейки на молоке? Такое угощение придется по вкусу, как самым маленьким, так и большинству взрослых, потому как устоять перед румяными «блинчиками» с фруктовыми нотками просто невозможно! Рекомендуем вам подавать такое кушанье в сочетании с нутеллой.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Мука – 150 гр.

Мука рисовая – 70 гр.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Бананы – 2 шт.

Молоко – 130 мл.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, указанные в списке выше.

Шаг 2. В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и соль, выливаем подсолнечное масло и молоко – взбиваем до однородности.

Шаг 3. В другой тарелке перемешиваем два вида муки и разрыхлитель.

Шаг 4. Любым удобным способом пюрируем мякоть бананов.

Шаг 5. Фруктовую кашицу подмешиваем в смесь молока и куриных яиц.

Шаг 6. Вводим сухую смесь и мешаем до однородной консистенции.

Шаг 7. Выкладываем ложкой тесто на сухую горячую сковородку и жарим на медленном огне до появления пузырьков на поверхности.

Шаг 8. Переворачиваем и подрумяниваем второй «бочок».

Шаг 9. Укладываем стопочкой и подаем. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем являются американской альтернативой наших оладий, однако, получаются в разы легче, потому как выпекаются практически без масла. Для приготовления нам потребуются исключительно те компоненты, которые имеются на каждой кухне.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл.

Мука – 200 гр.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую посуду разбиваем яйца и высыпаем соль с сахаром.

Шаг 2. Расколачиваем до растворения крупинок.

Шаг 3. Подливаем молоко и растительное масло – смешиваем венчиком.

Шаг 4. Вмешиваем предварительно просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Шаг 5. На горячую и сухую сковородку выливаем небольшие порции теста.

Шаг 6. Готовим на пламени слегка ниже среднего и дожидаемся появления пузырьков.

Шаг 7. Переворачиваем и доводим до готовности.

Шаг 8. Кушанье украшаем по своему вкусу и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке без яиц на сковороде

Панкейки на молоке без яиц на сковороде – это простое в приготовлении и очень вкусное кушанье, которое прекрасно подойдет для сытного завтрака либо горячего перекуса. И если вы любите оладьи, то такие небольшие блинчики то же обязательно придутся вас по вкусу.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл.

Мука – 150 гр.

Сахар-песок – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Сахар ванильный – 15 гр.

Уксус 6% – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В микроволновой печи либо на водяной бане растапливаем 30 грамм сливочного масла и перемешиваем с сахарным песком.

Шаг 2. Выливаем молоко.

Шаг 3. Добавляем ванильный сахар – мешаем.

Шаг 4. Подсыпаем в состав просеянную муку, соль и разрыхлитель теста – замешиваем гладкое и однородное тесто.

Шаг 5. В массу подливаем 10 миллилитров уксуса и снова перемешиваем.

Шаг 6. Жарим панкейки на сухой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях готовятся за считанные минуты и всегда получаются невообразимо ароматными и вкусными. Попробовав, один раз использовать скисший продукт именно таким образом, вы перестанете выбрасывать такую «молочку».

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Молоко кислое – 1 ст.

Яйца – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Мука – 1,5 ст.

Сода – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соль, сахар и яйца взбиваем при помощи миксера добела.

Шаг 2. К яичной пене выливаем кислое молоко и оливковое масло.

Шаг 3. Перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Смешиваем соду с мукой, просеиваем и постепенно вводим в тесто.

Шаг 5. Сковородку разогреваем и ставим на небольшой нагрев, ложкой выливаем тесто и жарим до золотистости с обеих сторон.

Шаг 6. Выкладываем горячие панкейки на сервировочное блюдо и приглашаем семью. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке с содой

Пышные панкейки на молоке с содой – это небольшие блинчики воздушной текстуры, а также приятные по вкусу и обладающие тонким сливочным ароматом. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Яйца – 1 шт.

Мука – 2 ст.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус столовый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую миску отправляем сахар, яйца, растительное масло и соль.

Шаг 2. Расколачиваем вилкой.

Шаг 3. Выливаем молоко и перемешиваем.

Шаг 4. Постепенно вводим пшеничную муку с содой и замешиваем однородное тесто.

Шаг 5. В последнюю очередь, вмешиваем в состав уксус.

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем тесто на сухую и горячую сковородку.

Шаг 7. Дожидаемся образования пузырьков воздуха на поверхности и переворачиваем.

Шаг 8. Подрумянив вторую сторону, выкладываем на тарелку и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой – это угощение, идеально подходящее для тех, кто тщательно следит за тем, что потребляет в пищу. Заменяя пшеничную муку рисовой, текстура готовых «блинов» получается в разы легче и нежнее. Подавать рекомендуется со свежими ягодами либо фруктами.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 180 гр.

Яйца – 1 шт.

Молоко – 200 мл.

Сахар-песок/подсластитель – 1 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца, молоко, сахар и соль отправляем в емкость с высокими бортиками.

Шаг 2. Взбиваем при помощи венчика.

Шаг 3. Высыпаем рисовую муку и разрыхлитель теста.

Шаг 4. Работаем ручным венчиком до получения вязкого и однородного теста.

Шаг 5. Разогрев сухую сковородку, ложкой выливаем немного теста и слегка убавляем нагрев, жарим до появления пузырьков.

Шаг 6. Переворачиваем и жарим еще 2-3 минуты.

Шаг 7. Готовые панкейки укладываем друг на друга и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Шоколадные панкейки на молоке с какао

Шоколадные панкейки на молоке с какао – это прекрасный вариант для воскресного завтрака, который по достоинству оценит вся ваша семья! За счет добавления небольшого количества какао-порошка, блинчики приобретают не только аппетитный коричневый оттенок, но также и приятный вкус с ароматом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл.

Мука – 200 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Сахар тростниковый – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу разбиваем яйца и высыпаем тростниковый сахар – расколачиваем.

Шаг 2. Наливаем молоко и размешиваем.

Шаг 3. Добавляем подсолнечное масло.

Шаг 4. Высыпаем сухие компоненты: разрыхлитель, какао, муку и соль.

Шаг 5. Замешиваем гладкое и в меру густое тесто.

Шаг 6. Наливаем немного теста в сухую горячую сковородку и держим на умеренном пламени до появления мелких пузырьков на поверхности.

Шаг 7. Переворачиваем и обжариваем со второй стороны 1-2 минуты.

Шаг 8. Сервируем и снимаем пробу. Готовьте и получайте удовольствие!

Панкейки на молоке с яблоками

Панкейки на молоке с яблоками – это удивительное сочетание ингредиентов, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Гармоничный вкус кисло-сладких яблок вместе с нежным и пористым тестом, обжаренным до румяности на сухой сковороде – это нечто!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Яблоки – 1-2 шт.

Молоко – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1,5 ст.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Разрыхлитель – 10 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи венчика смешиваем куриное яйцо с сахарным песком и солью.

Шаг 2. Подливаем порцию молока и активно перемешиваем.

Шаг 3. Прямо в яично-молочную смесь просеиваем муку вместе с разрыхлителем.

Шаг 4. Вымешав до однородности, добавляем подсолнечное масло.

Шаг 5. Дополняем состав натертой яблочной мякотью.

Шаг 6. Ложкой наливаем немного теста на дно сковороды и придаем округлую форму, жарим до полуготовности.

Шаг 7. Переворачиваем и готовим еще около одной минуты.

Шаг 8. Выкладываем на порционные тарелки и незамедлительно трапезничаем. Приятного аппетита!

Простые панкейки на молоке без миксера

Простые панкейки на молоке без миксера готовятся очень легко и быстро с использованием обычной кухонной утвари, которая есть у каждого. И потратив совсем немного своего свободного времени, вы сможете удивить своих домочадцев невероятно вкусным десертом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 250 мл.

Яйца – 90 гр.

Сахар-песок – 20 гр.

Соль – 1 гр.

Ванилин – 1,5 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца и молоко предварительно извлекаем из холодильной камеры, так как эти компоненты должны быть комнатной температуры. При помощи сита с мелкими отверстиями просеиваем муку с разрыхлителем.

Шаг 2. В рабочей миске соединяем муку, соль, сахар, и ванилин. В другой пиале перемешиваем молоко с яйцами и растительным маслом – смешиваем обе массы до получения однородного теста.

Шаг 3. Столовой ложкой выкладываем немного центра на горячую сковородку (масло не добавляем) и жарим на среднем огне до тех пор, пока на поверхности не останется жидких участков.

Шаг 4. Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

Шаг 5. Украшаем фруктовой нарезкой и подаем к столу. Приятного аппетита!