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Панкейки на молоке классические

На чтение: 9 минут
Панкейки на молоке классические

Панкейки на молоке – это блюдо, которое идеально подходит для сытного завтрака либо питательного перекуса, которое по достоинству оценят, как взрослые, так и дети! В зависимости от ваших вкусов, можно дополнить небольшие круглые «блинчики» бананами, яблоками или какао-порошком. И если вы придерживаетесь правильного питания и ограничиваете себя в калориях, это не повод отказываться от лакомств: просто заменим пшеничную муку рисовой!

Классические пышные панкейки на молоке

Классические пышные панкейки на молоке – это кушанье, которое станет для вас оригинальным и безумно вкусным завтраком! Главным секретом приготовления аппетитных блинчиков, является отдельное смешивание жидких и сухих компонентов, благодаря чему, текстура получается воздушной и легкой.

Панкейки на молоке классические

Ингредиенты –+3 порц.

  • Молоко коровье 1 ст.
  • Мука 1.5 ст.
  • Масло оливковое 3 ст.л.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Ванилин 1 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Яйцо куриное 1 шт.

Шаги 30 мин.

  1. Панкейки на молоке классические

    Пышные панкейки на молоке готовятся очень просто. Перед началом процесса отвешиваем необходимое количество сухих и жидких компонентов.

  2. Панкейки на молоке классические

    В чашу отправляем куриное яйцо, оливковое масло и молоко – взбиваем миксером на большой скорости до образования пенки.

  3. Панкейки на молоке классические

    В другой емкости смешиваем сухие ингредиенты.

  4. Панкейки на молоке классические

    Объединяем сухую смесь с яично-молочной массой и взбалтываем при помощи миксера.

  5. Панкейки на молоке классические

    Настаиваем тесто около пяти минут.

  6. Панкейки на молоке классические

    На горячую сковородку столовой ложкой выливаем тесто, обжариваем до румяности.

  7. Панкейки на молоке классические

    Переворачиваем и жарим со второй стороны.

  8. Панкейки на молоке классические

    Пышные панкейки на молоке готовы! К столу подаем в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как приготовить банановые панкейки на молоке

Как приготовить банановые панкейки на молоке? Такое угощение придется по вкусу, как самым маленьким, так и большинству взрослых, потому как устоять перед румяными «блинчиками» с фруктовыми нотками просто невозможно! Рекомендуем вам подавать такое кушанье в сочетании с нутеллой.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 150 гр.
  • Мука рисовая – 70 гр.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Бананы – 2 шт.
  • Молоко – 130 мл.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, указанные в списке выше.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и соль, выливаем подсолнечное масло и молоко – взбиваем до однородности.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. В другой тарелке перемешиваем два вида муки и разрыхлитель.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Любым удобным способом пюрируем мякоть бананов.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. Фруктовую кашицу подмешиваем в смесь молока и куриных яиц.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Вводим сухую смесь и мешаем до однородной консистенции.

Панкейки на молоке классические

Шаг 7. Выкладываем ложкой тесто на сухую горячую сковородку и жарим на медленном огне до появления пузырьков на поверхности.

Панкейки на молоке классические

Шаг 8. Переворачиваем и подрумяниваем второй «бочок».

Панкейки на молоке классические

Шаг 9. Укладываем стопочкой и подаем. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем являются американской альтернативой наших оладий, однако, получаются в разы легче, потому как выпекаются практически без масла. Для приготовления нам потребуются исключительно те компоненты, которые имеются на каждой кухне.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Молоко – 200 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Разрыхлитель теста – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую посуду разбиваем яйца и высыпаем соль с сахаром.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. Расколачиваем до растворения крупинок.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Подливаем молоко и растительное масло – смешиваем венчиком.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Вмешиваем предварительно просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. На горячую и сухую сковородку выливаем небольшие порции теста.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Готовим на пламени слегка ниже среднего и дожидаемся появления пузырьков.

Панкейки на молоке классические

Шаг 7. Переворачиваем и доводим до готовности.

Панкейки на молоке классические

Шаг 8. Кушанье украшаем по своему вкусу и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

Панкейки на молоке без яиц на сковороде

Панкейки на молоке без яиц на сковороде – это простое в приготовлении и очень вкусное кушанье, которое прекрасно подойдет для сытного завтрака либо горячего перекуса. И если вы любите оладьи, то такие небольшие блинчики то же обязательно придутся вас по вкусу.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл.
  • Мука – 150 гр.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Сахар ванильный – 15 гр.
  • Уксус 6% – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В микроволновой печи либо на водяной бане растапливаем 30 грамм сливочного масла и перемешиваем с сахарным песком.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. Выливаем молоко.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Добавляем ванильный сахар – мешаем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Подсыпаем в состав просеянную муку, соль и разрыхлитель теста – замешиваем гладкое и однородное тесто.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. В массу подливаем 10 миллилитров уксуса и снова перемешиваем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Жарим панкейки на сухой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях готовятся за считанные минуты и всегда получаются невообразимо ароматными и вкусными. Попробовав, один раз использовать скисший продукт именно таким образом, вы перестанете выбрасывать такую «молочку».

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Молоко кислое – 1 ст.
  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Сода – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соль, сахар и яйца взбиваем при помощи миксера добела.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. К яичной пене выливаем кислое молоко и оливковое масло.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Перемешиваем до однородности.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Смешиваем соду с мукой, просеиваем и постепенно вводим в тесто.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. Сковородку разогреваем и ставим на небольшой нагрев, ложкой выливаем тесто и жарим до золотистости с обеих сторон.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Выкладываем горячие панкейки на сервировочное блюдо и приглашаем семью. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

Пышные панкейки на молоке с содой

Пышные панкейки на молоке с содой – это небольшие блинчики воздушной текстуры, а также приятные по вкусу и обладающие тонким сливочным ароматом. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Уксус столовый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую миску отправляем сахар, яйца, растительное масло и соль.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. Расколачиваем вилкой.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Выливаем молоко и перемешиваем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Постепенно вводим пшеничную муку с содой и замешиваем однородное тесто.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. В последнюю очередь, вмешиваем в состав уксус.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем тесто на сухую и горячую сковородку.

Панкейки на молоке классические

Шаг 7. Дожидаемся образования пузырьков воздуха на поверхности и переворачиваем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 8. Подрумянив вторую сторону, выкладываем на тарелку и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой – это угощение, идеально подходящее для тех, кто тщательно следит за тем, что потребляет в пищу. Заменяя пшеничную муку рисовой, текстура готовых «блинов» получается в разы легче и нежнее. Подавать рекомендуется со свежими ягодами либо фруктами.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 180 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл.
  • Сахар-песок/подсластитель – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца, молоко, сахар и соль отправляем в емкость с высокими бортиками.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. Взбиваем при помощи венчика.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Высыпаем рисовую муку и разрыхлитель теста.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Работаем ручным венчиком до получения вязкого и однородного теста.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. Разогрев сухую сковородку, ложкой выливаем немного теста и слегка убавляем нагрев, жарим до появления пузырьков.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Переворачиваем и жарим еще 2-3 минуты.

Панкейки на молоке классические

Шаг 7. Готовые панкейки укладываем друг на друга и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

Шоколадные панкейки на молоке с какао

Шоколадные панкейки на молоке с какао – это прекрасный вариант для воскресного завтрака, который по достоинству оценит вся ваша семья! За счет добавления небольшого количества какао-порошка, блинчики приобретают не только аппетитный коричневый оттенок, но также и приятный вкус с ароматом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар тростниковый – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу разбиваем яйца и высыпаем тростниковый сахар – расколачиваем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. Наливаем молоко и размешиваем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Добавляем подсолнечное масло.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Высыпаем сухие компоненты: разрыхлитель, какао, муку и соль.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. Замешиваем гладкое и в меру густое тесто.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Наливаем немного теста в сухую горячую сковородку и держим на умеренном пламени до  появления мелких пузырьков на поверхности.

Панкейки на молоке классические

Шаг 7. Переворачиваем и обжариваем со второй стороны 1-2 минуты.

Панкейки на молоке классические

Шаг 8. Сервируем и снимаем пробу. Готовьте и получайте удовольствие!

Панкейки на молоке классические

Панкейки на молоке с яблоками

Панкейки на молоке с яблоками – это удивительное сочетание ингредиентов, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Гармоничный вкус кисло-сладких яблок вместе с нежным и пористым тестом, обжаренным до румяности на сухой сковороде – это нечто!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1-2 шт.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи венчика смешиваем куриное яйцо с сахарным песком и солью.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. Подливаем порцию молока и активно перемешиваем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Прямо в яично-молочную смесь просеиваем муку вместе с разрыхлителем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Вымешав до однородности, добавляем подсолнечное масло.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. Дополняем состав натертой яблочной мякотью.

Панкейки на молоке классические

Шаг 6. Ложкой наливаем немного теста на дно сковороды и придаем округлую форму, жарим до полуготовности.

Панкейки на молоке классические

Шаг 7. Переворачиваем и готовим еще около одной минуты.

Панкейки на молоке классические

Шаг 8. Выкладываем на порционные тарелки и незамедлительно трапезничаем. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

Простые панкейки на молоке без миксера

Простые панкейки на молоке без миксера готовятся очень легко и быстро с использованием обычной кухонной утвари, которая есть у каждого. И потратив совсем немного своего свободного времени, вы сможете удивить своих домочадцев невероятно вкусным десертом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Яйца – 90 гр.
  • Сахар-песок – 20 гр.
  • Соль – 1 гр.
  • Ванилин – 1,5 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца и молоко предварительно извлекаем из холодильной камеры, так как эти компоненты должны быть комнатной температуры. При помощи сита с мелкими отверстиями просеиваем муку с разрыхлителем.

Панкейки на молоке классические

Шаг 2. В рабочей миске соединяем муку, соль, сахар, и ванилин. В другой пиале перемешиваем молоко с яйцами и растительным маслом – смешиваем обе массы до получения однородного теста.

Панкейки на молоке классические

Шаг 3. Столовой ложкой выкладываем немного центра на горячую сковородку (масло не добавляем) и жарим на среднем огне до тех пор, пока на поверхности не останется жидких участков.

Панкейки на молоке классические

Шаг 4. Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

Панкейки на молоке классические

Шаг 5. Украшаем фруктовой нарезкой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке классические

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