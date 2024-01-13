Тертая свекла. Готовлю на обед или ужин: простой рецепт, а вкус чудесный

Свекольные салаты часто считаются полезными для организма. В них содержится много витаминов. Это происходит за счет свеклы, которая содержит в себе витамины и минералы.
При помощи свеклы в древности лечились. Овощ не употребляли в пищу бедные слои населения, так как не могли его себе позволить. Из свеклы создавались разные микстуры и сыворотки для высших слоев общества.
В некоторых государствах свеклу даже приносили к алтарям как дар богам. Овощ был почитаем народами.
Сейчас отношение к свекле стало более приземленным. Но, не стоит забывать про действенность свеклы в плане болезней.
Приготовим из овоща вкусный и полезный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла- 3 шт.;
- Отварной картофель — 1 шт.;
- Огурец — 1 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Яйцо — 2 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Майонез.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем до готовности свеклу, остужаем, очищаем и натираем на крупных резцах терки. Аналогично натираем очищенную вареную картошку.
Нарезаем полукольцами лук, выкладываем в миску к свекле и картошке.
Очищаем огурец от кожуры, натираем на крупной терке.
Выкладываем огурец в свекольный салат, солим и перемешиваем.
Заправляем салат майонезом.
Отвариваем яйцо вкрутую, очищаем и режем на 4 дольки. Украшаем яйцом салат.
Получается простой овощной свекольный салат. Это хороший вариант закуски на ужин и обед.