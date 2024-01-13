Тертая свекла. Готовлю на обед или ужин: простой рецепт, а вкус чудесный

Свекольные салаты часто считаются полезными для организма. В них содержится много витаминов. Это происходит за счет свеклы, которая содержит в себе витамины и минералы.

При помощи свеклы в древности лечились. Овощ не употребляли в пищу бедные слои населения, так как не могли его себе позволить. Из свеклы создавались разные микстуры и сыворотки для высших слоев общества.

В некоторых государствах свеклу даже приносили к алтарям как дар богам. Овощ был почитаем народами.

Сейчас отношение к свекле стало более приземленным. Но, не стоит забывать про действенность свеклы в плане болезней.

Приготовим из овоща вкусный и полезный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла- 3 шт.;

Отварной картофель — 1 шт.;

Огурец — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Яйцо — 2 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Майонез.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, остужаем, очищаем и натираем на крупных резцах терки. Аналогично натираем очищенную вареную картошку.

Нарезаем полукольцами лук, выкладываем в миску к свекле и картошке.

Очищаем огурец от кожуры, натираем на крупной терке.

Выкладываем огурец в свекольный салат, солим и перемешиваем.

Заправляем салат майонезом.

Отвариваем яйцо вкрутую, очищаем и режем на 4 дольки. Украшаем яйцом салат.

Получается простой овощной свекольный салат. Это хороший вариант закуски на ужин и обед.