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Салат «Щетка»: лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему

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Салат «Щетка»: лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему

Существует множество рецептов из знакомых всем украинцам овощей. В частности, салат «Щетка», который можно готовить и на праздник, и каждый день.

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Для него вам нужны самые простые ингредиенты. Кроме того, приготовление займет совсем мало времени.

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Салат «Щетка»

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов свеклы;
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов капусты;
– 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса;
– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту. Морковь и свеклу почистьте и натрите на терке.
  2. Заправьте салат растительным маслом, уксусом и посолите по вкусу.
  3. Перед подачей дайте ему постоять минимум 30 минут в холодильнике.

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