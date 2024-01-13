ГлавнаяРецептыСалат «Щетка»: лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему Салат «Щетка»: лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему На чтение: 1 минута Существует множество рецептов из знакомых всем украинцам овощей. В частности, салат «Щетка», который можно готовить и на праздник, и каждый день. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для него вам нужны самые простые ингредиенты. Кроме того, приготовление займет совсем мало времени. Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью Салат «Щетка» Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 200 граммов свеклы; – 200 граммов моркови; – 200 граммов капусты; – 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса; – 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла; – соль по вкусу. Приготовление: Нашинкуйте капусту. Морковь и свеклу почистьте и натрите на терке. Заправьте салат растительным маслом, уксусом и посолите по вкусу. Перед подачей дайте ему постоять минимум 30 минут в холодильнике. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат из свеклы и соленых огурцов. Это очень вкусно! Поделитесь с друзьями