Салат «Щетка»: лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему

Существует множество рецептов из знакомых всем украинцам овощей. В частности, салат «Щетка», который можно готовить и на праздник, и каждый день.

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Для него вам нужны самые простые ингредиенты. Кроме того, приготовление займет совсем мало времени.

Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью

Салат «Щетка»

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов свеклы;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов капусты;

– 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса;

– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту. Морковь и свеклу почистьте и натрите на терке. Заправьте салат растительным маслом, уксусом и посолите по вкусу. Перед подачей дайте ему постоять минимум 30 минут в холодильнике.

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