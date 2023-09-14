Тертый пирог готовят абсолютно с любыми начинками: фруктами, ягодами, творогом и повидлом. Но особенно хороша такая выпечка с киселем. Этот необычный для приготовления пирогов ингредиент превращает простой тертый пирог во что-то сказочное.

Яблоки с ягодным киселем — лучший вариант начинки для такого сладкого блюда. Не только вкус песочного пирога становится более интересным, но еще и его вид. Аппетитная розовая прослойка так и манит отрезать еще один кусочек этой выпечки.

Как приготовить тертый пирог с киселем и яблоками

Чтобы приготовить начинку необходимой текстуры для десерта, следует хорошенько взбить яичные белки с сахаром. Добавляете к ним кисель вашего любимого вкуса — и ягодная основа для безе готова!

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Яйцо4 шт. Сахар330 г Сливочное масло140 г Сметана1 ст. л. Разрыхлитель2 ч. л. Ванильный сахар10 г Соль1 щеп. Яблоко3 шт. Кисель80 г

Приготовление

В глубокую емкость просейте пшеничную муку и разрыхлитель. Добавьте к ним охлажденное сливочное масло, натертое на терке. Перетрите всё руками до состояния крошки. В отдельной емкости соедините 150 г сахара со сметаной. Отделите белки от желтков. Добавьте к песочной крошке сметанную смесь и желтки. Замешайте однородное тесто.Разделите тесто на две части (большую и меньшую). Обмотайте их пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на полчаса.Приготовьте безе. Взбейте белки с оставшимся сахаром. Добавьте сухой кисель. Всыпьте ванильный сахар. Тщательно взбейте все ингредиенты, используя миксер. Хорошенько промойте яблоки. Удалите сердцевинку. Нарежьте фрукты пластинками. Дно и бортики формы для выпекания застелите пергаментом. Выложите больший кусочек теста в нее. Разровняйте его по дну формы и сформируйте бортики.Сверху выложите яблочные пластинки. Покройте фрукты взбитой белковой массой, равномерно ее распределяя. Сверху натрите небольшой кусочек теста на крупной терке. Отправьте в духовку на 1 час 20 минут при 180 градусах. Готово!

Как только пирог хорошенько пропечется, достаньте его из духовки. Пусть он постоит при комнатной температуре и слегка остынет. Затем разделите его на кусочки, чтобы гости сразу же увидели, насколько красивая такая яблочная выпечка в разрезе.