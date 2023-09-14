Кабачковая икра на зиму за 30 минут. Быстрый рецепт приготовления: теперь готовлю только так

Среди всех европейских стран большой популярностью кабачки стали пользоваться в Италии. Там с кабачками готовят множество блюд, в том числе и пасты. Однако, консервы из кабачков начали делать не в Европе, а в Советском Союзе.
В нашей стране в период дефицита актуальность приобрела кабачковая икра. Для многих эта икра заменила паштеты и остальную продукцию из рыбы и мяса.
Сейчас кабачковая икра — это некий деликатес из прошлого. Стоит показать, как вкусно приготовить кабачковую икру.
Ингредиенты для кабачковой икры:
- кабачки — 2 кг;
- лук — 500 г;
- морковь — 500 г;
- масло растительное — 200 мл;
- томатная паста — 4 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- вода — 500 мл.
Приготовление кабачковой икры:
Стерилизуем заранее банки и крышки. Разогреваем в сковороде растительное масло, нарезаем на крупные кубики репчатый лук.
Выкладываем лук в сковороду вместе с заранее нарезанной брусочками морковью.
Тушим овощи в сковороде на среднем огне. Избавляем кабачки от плодоножек и нарезаем кубиками среднего размера.
Выкладываем кабачковые кусочки в кастрюлю, заливаем водой.
Если в кабачках много крупных семечек, их лучше удалить. На среднем огне доводим кабачковую массу до кипения.
Слегка обжаренный лук и морковь перемешиваем, накрываем крышкой и продолжаем тушить.
Спустя 10 минут при помощи шумовки выкладываем кабачковые кусочки в сковороду к луку и моркови. Выливаем из кастрюли лишнюю жидкость, выкладываем овощную массу обратно.
На сильном огне доводим овощи до кипения, затем варим 10 минут на среднем огне. Кладем на поверхность овощей томатную пасту, соль и сахарный песок, слегка перемешиваем и варим еще 10 минут.
Не забываем овощи в процессе варки перемешивать спустя каждые 5 минут.
Убираем кастрюлю с огня и взбиваем погружным блендером овощную массу до однородной каши. Вливаем в массу уксус, ставим на огонь выше среднего и доводим до кипения.
Далее убавляем огонь до минимума и варим под крышкой минуту. Выкладываем массу в стерилизованные банки, сразу закатываем и переворачиваем дном вверх.
Оставляем банки остывать под полотенцем. Получается ароматная и яркая кабачковая икра на зиму.