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Рецепт из фарша, который удивляет. Как приготовить сочные и вкусные котлеты

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Рецепт из фарша, который удивляет. Как приготовить сочные и вкусные котлеты

Котлеты — это блюдо из мясного или рыбного фарша, которое может быть полезным при правильном приготовлении. Они являются источником белка, который необходим для роста и восстановления клеток организма. Кроме того, котлеты содержат витамины и минералы, которые важны для поддержания здоровья.

Однако стоит помнить, что котлеты, как и другие блюда, могут быть вредными при чрезмерном употреблении. Они могут привести к увеличению веса и проблемам с пищеварением, если они приготовлены с использованием большого количества масла или содержат много соли. Важно выбирать качественные ингредиенты, такие как нежирное мясо или рыба, и следить за количеством потребляемых котлет. Также стоит сочетать их с другими продуктами, чтобы обеспечить сбалансированное питание.

Расскажем, как приготовить сочные вкусные котлеты.

Ингредиенты:

  • фарш — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 15 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • черный перец — 8 г;
  • соль — 9 г;
  • имбирь порошок — 5 г;
  • сладкая паприка — 8 г;
  • мускатный орех — 3 г;
  • молоко — 100 мл;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • мягкое сливочное масло — 20 г;
  • укроп — 30 г;
  • мука — 200 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • семена черного кунжута — 20 г;
  • растительное масло — 20 мл;
  • майонез — 50 г.

Приготовление котлет:

Нарезаем мелко лук и 10 грамм чеснока, кладем в фарш, разбиваем туда же яйцо. Высыпаем к фаршу 3 грамма черного перца, 5 грамм соли, имбирный порошок, сладкую паприку и мускатный орех.

Вливаем к фаршу молоко, высыпаем панировочные сухари, вымешиваем фарш до однородной массы. В отдельной таре смешиваем плавленый сыр с мягким сливочным маслом, высыпаем туда нашинкованный укроп и 3 грамма сладкой паприки.

Формуем небольшие лепешки из фарша, куда кладем сырную начинку, запечатываем внутри.

Рецепт из фарша, который удивляет. Как приготовить сочные и вкусные котлеты

В сковороде на растительном масле обжариваем обваленные в муке котлеты 10 минут на медленном огне.

Рецепт из фарша, который удивляет. Как приготовить сочные и вкусные котлеты

Нарезаем небольшим кубиком помидор, натираем сыр на мелкой терке вместе с чесноком. Высыпаем черный кунжут к помидору и сыру, солим и перчим.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Переворачиваем на другую сторону котлеты и обжариваем аналогично.

Получаются не только сочные котлеты с сырной начинкой, но и вкусный салат к ним.

Рецепт из фарша, который удивляет. Как приготовить сочные и вкусные котлеты

Это отличное сочетание, которое подходит для сытного ужина.

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