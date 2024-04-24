Рецепт из фарша, который удивляет. Как приготовить сочные и вкусные котлеты

Котлеты — это блюдо из мясного или рыбного фарша, которое может быть полезным при правильном приготовлении. Они являются источником белка, который необходим для роста и восстановления клеток организма. Кроме того, котлеты содержат витамины и минералы, которые важны для поддержания здоровья.
Однако стоит помнить, что котлеты, как и другие блюда, могут быть вредными при чрезмерном употреблении. Они могут привести к увеличению веса и проблемам с пищеварением, если они приготовлены с использованием большого количества масла или содержат много соли. Важно выбирать качественные ингредиенты, такие как нежирное мясо или рыба, и следить за количеством потребляемых котлет. Также стоит сочетать их с другими продуктами, чтобы обеспечить сбалансированное питание.
Расскажем, как приготовить сочные вкусные котлеты.
Ингредиенты:
- фарш — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 15 г;
- яйца — 1 шт.;
- черный перец — 8 г;
- соль — 9 г;
- имбирь порошок — 5 г;
- сладкая паприка — 8 г;
- мускатный орех — 3 г;
- молоко — 100 мл;
- панировочные сухари — 100 г;
- плавленый сыр — 100 г;
- мягкое сливочное масло — 20 г;
- укроп — 30 г;
- мука — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- семена черного кунжута — 20 г;
- растительное масло — 20 мл;
- майонез — 50 г.
Приготовление котлет:
Нарезаем мелко лук и 10 грамм чеснока, кладем в фарш, разбиваем туда же яйцо. Высыпаем к фаршу 3 грамма черного перца, 5 грамм соли, имбирный порошок, сладкую паприку и мускатный орех.
Вливаем к фаршу молоко, высыпаем панировочные сухари, вымешиваем фарш до однородной массы. В отдельной таре смешиваем плавленый сыр с мягким сливочным маслом, высыпаем туда нашинкованный укроп и 3 грамма сладкой паприки.
Формуем небольшие лепешки из фарша, куда кладем сырную начинку, запечатываем внутри.
В сковороде на растительном масле обжариваем обваленные в муке котлеты 10 минут на медленном огне.
Нарезаем небольшим кубиком помидор, натираем сыр на мелкой терке вместе с чесноком. Высыпаем черный кунжут к помидору и сыру, солим и перчим.
Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Переворачиваем на другую сторону котлеты и обжариваем аналогично.
Получаются не только сочные котлеты с сырной начинкой, но и вкусный салат к ним.
Это отличное сочетание, которое подходит для сытного ужина.