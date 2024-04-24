Рецепт из фарша, который удивляет. Как приготовить сочные и вкусные котлеты

Котлеты — это блюдо из мясного или рыбного фарша, которое может быть полезным при правильном приготовлении. Они являются источником белка, который необходим для роста и восстановления клеток организма. Кроме того, котлеты содержат витамины и минералы, которые важны для поддержания здоровья.

Однако стоит помнить, что котлеты, как и другие блюда, могут быть вредными при чрезмерном употреблении. Они могут привести к увеличению веса и проблемам с пищеварением, если они приготовлены с использованием большого количества масла или содержат много соли. Важно выбирать качественные ингредиенты, такие как нежирное мясо или рыба, и следить за количеством потребляемых котлет. Также стоит сочетать их с другими продуктами, чтобы обеспечить сбалансированное питание.

Расскажем, как приготовить сочные вкусные котлеты.

Ингредиенты:

фарш — 600 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 15 г;

яйца — 1 шт.;

черный перец — 8 г;

соль — 9 г;

имбирь порошок — 5 г;

сладкая паприка — 8 г;

мускатный орех — 3 г;

молоко — 100 мл;

панировочные сухари — 100 г;

плавленый сыр — 100 г;

мягкое сливочное масло — 20 г;

укроп — 30 г;

мука — 200 г;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 100 г;

семена черного кунжута — 20 г;

растительное масло — 20 мл;

майонез — 50 г.

Приготовление котлет:

Нарезаем мелко лук и 10 грамм чеснока, кладем в фарш, разбиваем туда же яйцо. Высыпаем к фаршу 3 грамма черного перца, 5 грамм соли, имбирный порошок, сладкую паприку и мускатный орех.

Вливаем к фаршу молоко, высыпаем панировочные сухари, вымешиваем фарш до однородной массы. В отдельной таре смешиваем плавленый сыр с мягким сливочным маслом, высыпаем туда нашинкованный укроп и 3 грамма сладкой паприки.

Формуем небольшие лепешки из фарша, куда кладем сырную начинку, запечатываем внутри.

В сковороде на растительном масле обжариваем обваленные в муке котлеты 10 минут на медленном огне.

Нарезаем небольшим кубиком помидор, натираем сыр на мелкой терке вместе с чесноком. Высыпаем черный кунжут к помидору и сыру, солим и перчим.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Переворачиваем на другую сторону котлеты и обжариваем аналогично.

Получаются не только сочные котлеты с сырной начинкой, но и вкусный салат к ним.

Это отличное сочетание, которое подходит для сытного ужина.