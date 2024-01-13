Обычно тертый пирог готовят либо с творожной начинкой, либо с джемом. Но сегодня мы предлагаем вам более оригинальный рецепт этого лакомства. Испеките аппетитный тертый пирог с шоколадной начинкой для самого вкусного чаепития.

Сделайте вкус классического песочного теста более необычным. Для этого рекомендуем взять один крупный апельсин. Хорошенько его промойте (в идеале обдайте цитрусовый кипящей водой). А затем натрите цедру фрукта и выжмите из него сок. Эти ингредиенты пригодятся для приготовления самой чудесной основы для выпечки.

Как правильно испечь тертый пирог с шоколадной начинкой

Будьте очень внимательны во время приготовления заварного крема с какао. В нём не должно быть комочков. Добейтесь максимально однородной консистенции шоколадного заварного крема, который послужит вкуснейшей начинкой для песочного пирога.

Ингредиенты

Пшеничная мука220 г Яйцо3 шт. Сахар150 г Молоко400 мл Апельсин1 шт. Сливочное масло70 г Разрыхлитель1 ч. л. Кукурузный крахмал40 г Какао-порошок15 г

Приготовление

Обдаем апельсин кипятком. Натираем его цедру на терке с мелкими отверстиями, не задевая белую часть. Выжимаем из мякоти фрукта сок.Готовим тесто. Растапливаем сливочное масло. Соединяем его с яйцом и 50 г сахара. Взбиваем всё до однородности. Вливаем 30 мл апельсинового сока. Перемешиваем все ингредиенты.Просеиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Всыпаем их и натертую цедру апельсина в яичную смесь. Замешиваем однородное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Отделяем треть теста. Заворачиваем его в полиэтиленовый пакет. Убираем этот кусок в морозильную камеру.Оставшееся тесто распределяем по дну и бокам формы для выпекания диаметром 16 см. Формируем бортики. Отправляем тесто в холодильник.В небольшой емкости соединяем кукурузный крахмал с какао-порошком и 100 г сахара. В сотейник вбиваем 2 яйца. Вливаем 100 мл молока. Слегка их взбиваем. Добавляем в яичную смесь сухие ингредиенты. Перемешиваем всё до однородности. Затем в полученную смесь вливаем оставшееся молоко. Снова перемешиваем. Отправляем сотейник на плиту, установив средний нагрев.Варим крем, активно его помешивая. Как только он загустеет, убавляем огонь. Варим его до появления первых пузырьков, непрерывно помешивая лопаткой или ложкой.Перекладываем горячий шоколадный крем в форму с тестом. Ровняем его. Достаем небольшой кусок теста из морозильной камеры. Натираем его на терке. Посыпаем стружкой из теста верх пирога. Отправляем его в разогретую до 170 градусов духовку на полчаса. Готово!

Не разрезайте пирог, пока он еще горячий. Ведь тогда шоколадный крем просто растечется. Нужно немного подождать, чтобы начинка охладилась. Для этого отправьте пирог в холодильник на 2–3 часа. Крем стабилизируется — и вы получите идеальный десерт.