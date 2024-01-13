Ваша жизнь поделится на до и после: что добавить в драники, чтобы они превратились в шедевр

Наверное, драники любят все. Однако их отличный вкус можно значительно улучшить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте приготовить драники с начинкой. Для этого отлично подойдет домашний сыр. Будет вкусно Ленивые беляши: лучший рецепт вкусного и сытного перекуса Рецепт драников с начинкой Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– 600 граммов картофеля;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки муки;

– соль по вкусу. Для начинки:

– 200 граммов домашнего сыра;

– 1 яйцо;

– соль по вкусу. Приготовление: Почищенный картофель натрите, а лук измельчите. Соедините все ингредиенты для драников и тщательно перемешайте. Для начинки смешайте творог с яйцом и солью. Хорошо перемешайте и протрите через сито. На среднем огне разогрейте масло в сковороде с толстым дном. Выложите ложкой небольшое количество картофельной массы, формируя тонкие оладьи. На них разложите по ложке творожной массы и очень осторожно разровняйте. Сверху выложите еще немного картофельной массы, чтобы она полностью покрывала творожную. Жарьте, пока низ не подрумянится и не станет плотнее. С помощью широкой и длинной лопатки аккуратно переверните драники и жарьте до готовности. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ленивые беляши – для них даже не нужно делать тесто.