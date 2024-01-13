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Это круче, чем беляши и чебуреки. Сочные и сытные пирожки с курицей: просто восторг

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Это круче, чем беляши и чебуреки. Сочные и сытные пирожки с курицей: просто восторг

Пирожки бывают разные, от овощных до мясных. У каждого человека есть свои любимые виды пирожков. Кто-то предпочитает домашние, кто-то любит выпечку из столовых. Однако, мало кто сможет поспорить, что из печи получаются самые вкусные пирожки. Вероятно, в людях играет чувство ностальгии. Ведь пирожки в печи пекли в деревнях бабушки, что отсылает в детство.

Сейчас на замену пирожкам пришли беляши и чебуреки. Но, эти виды выпечки не могут состязаться со вкусными пирожками.

Если надоели беляши и чебуреки, то стоит приготовить домашние пирожки с курицей.

Ингредиенты для пирожков с курицей:

  • вода — 250 мл;
  • соль — ч.л.;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • мука — 400 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • растительное масло — 50 мл;
  • репчатый лук — шт.;
  • куриный фарш — 400 г;
  • черный перец;
  • соль;
  • паприка.

Приготовление пирожков с курицей:

В теплую воду высыпаем соль, добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Оставляем тесто на 30 минут под целлофаном в тепле. В это время разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем мелко нарезанный лук.

К луку добавляем фарш, обжариваем начинку до готовности. Добавляем к фаршу соль, черный перец и паприку, смешиваем. По желанию можно в начинку нашинковать петрушку.

Это круче, чем беляши и чебуреки. Сочные и сытные пирожки с курицей: просто восторг

Обминаем тесто и делим на 12 равных колобков. Раскатываем каждый колобок в овальные тонкие большие пласты, на конец выкладываем начинку.

Это круче, чем беляши и чебуреки. Сочные и сытные пирожки с курицей: просто восторг

Сворачиваем фарш в рулет из теста, запечатываем края и подгибаем концы внутрь.

В сковороде на растительном масле обжариваем рулеты из теста до золотистой корочки с обеих сторон.

Это круче, чем беляши и чебуреки. Сочные и сытные пирожки с курицей: просто восторг

После приготовления можно положить пирожки на полотенце из бумаги, чтобы лишнее масло стекло.

Это круче, чем беляши и чебуреки. Сочные и сытные пирожки с курицей: просто восторг

Получаются сочные пирожки с курицей.

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