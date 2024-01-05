Описание приготовления:

Вкуснейший многослойный праздничный салат станет настоящим украшением любого стола. В нём два мясных слоя, что делает его особенно сытным и более привлекательным для мужской половины, а рубиновые зёрна граната не оставят равнодушными женщин. Маленький совет: чем плотнее у вас получится уложить зёрна граната, тем красивее будет смотреться готовый салат.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Фрукты / Гранат Блюдо: Салаты / Салат Гранатовый браслет

Состав / Ингредиенты:

Говядина вареная 250 Грамм

Свекла 1 Штука

Морковь 1 Штука

Картофель 2 Штуки

Яйцо 2 Штуки

Лук 1 Штука

Гранат 1 Штука

Растительное масло 2 Ст. ложки

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 8

Как приготовить «Салат "Гранатовый браслет" с говядиной»

Подготовьте все ингредиенты. Предварительно отварите свеклу, морковь, картофель и яйца, дайте остыть. Говядину так же отварите в подсоленной воде и остудите.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте до мягкости. Все овощи и яйца натрите на крупной тёрке. Говядину нарежьте мелкими кубиками.

На плоскую тарелку в центр поставьте стакан. Вокруг него выложите морковь, посолите и смажьте майонезом.

Далее выложите половину мяса, поперчите и смажьте майонезом.

Затем выложите картофель, посолите и смажьте майонезом.

Следующим слоем выложите половину тёртой свеклы. Посолите.

На свеклу выложите обжаренный лук. Смажьте майонезом.

Теперь очередь второй половины мяса. Сверху снова смажьте слой майонезом.

Далее выложите яйца, посолите и смажьте майонезом.

Завершите сборку салата оставшейся свеклой. Посолите и смажьте последний слой майонезом.

Оформите салат гранатовыми зёрнами. Их можно выложить хаотично, а можно рядами — более кропотливое занятие. Оставьте салат на час-два для пропитки, а затем извлеките аккуратно стакан.

Салат «Гранатовый браслет» с говядиной готов. Приятного аппетита!