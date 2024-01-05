Описание приготовления:
Вкуснейший многослойный праздничный салат станет настоящим украшением любого стола. В нём два мясных слоя, что делает его особенно сытным и более привлекательным для мужской половины, а рубиновые зёрна граната не оставят равнодушными женщин. Маленький совет: чем плотнее у вас получится уложить зёрна граната, тем красивее будет смотреться готовый салат.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Фрукты / Гранат Блюдо: Салаты / Салат Гранатовый браслет
Состав / Ингредиенты:
- Говядина вареная 250 Грамм
- Свекла 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Картофель 2 Штуки
- Яйцо 2 Штуки
- Лук 1 Штука
- Гранат 1 Штука
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 8
Как приготовить «Салат "Гранатовый браслет" с говядиной»
Подготовьте все ингредиенты. Предварительно отварите свеклу, морковь, картофель и яйца, дайте остыть. Говядину так же отварите в подсоленной воде и остудите.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте до мягкости. Все овощи и яйца натрите на крупной тёрке. Говядину нарежьте мелкими кубиками.
На плоскую тарелку в центр поставьте стакан. Вокруг него выложите морковь, посолите и смажьте майонезом.
Далее выложите половину мяса, поперчите и смажьте майонезом.
Затем выложите картофель, посолите и смажьте майонезом.
Следующим слоем выложите половину тёртой свеклы. Посолите.
На свеклу выложите обжаренный лук. Смажьте майонезом.
Теперь очередь второй половины мяса. Сверху снова смажьте слой майонезом.
Далее выложите яйца, посолите и смажьте майонезом.
Завершите сборку салата оставшейся свеклой. Посолите и смажьте последний слой майонезом.
Оформите салат гранатовыми зёрнами. Их можно выложить хаотично, а можно рядами — более кропотливое занятие. Оставьте салат на час-два для пропитки, а затем извлеките аккуратно стакан.
Салат «Гранатовый браслет» с говядиной готов. Приятного аппетита!