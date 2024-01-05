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Рецепт: Быстрый Завтрак — Сытное и полезное блюдо!

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Рецепт: Быстрый Завтрак — Сытное и полезное блюдо!

Ингредиенты:
капуста свежая белокочанная — 300-400 г;
морковь — 200 г;
яйцо куриное свежее — 2 шт.;
майонез любой — 1.5 ст. ложки;
перец черный молотый — по вкусу;
соль — по вкусу;
масло растительное — для жарки;
специи «травы прованса» — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям! На завтрак всегда хочется приготовить блюдо, которое не требует много времени, дорогих продуктов и в то же время, чтобы получилось сытно, вкусно и полезно.
Сегодня мой рецепт приготовления омлета с капустой и морковью!
Нам потребуется яйцо, свежая капуста, морковь, майонез (можно сливки или молоко), специи по желанию, перец молотый, соль и растительное масло для обжарки.

Капусту и морковь натираю на тёрке. Можно нарезать соломкой, но тогда будет дольше готовиться.

Всё это выкладываем в ёмкость.

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Посыпаем специи, соль и перец.

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Добавляем майонез, можно заменить сливками или молоком. От этого вкус блюда существенно не изменится.

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Разбиваем яйцо.

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Перемешиваем вилкой до однородной массы.

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Сковородку прогреваем, выливаем массу и накрываем крышкой. Примерно через пять минут, опрокидываем содержимое сковородки на большое блюдо и выкладываем в сковороду с омлет обратной стороной, накрываем крышкой и ещё жарим примерно 5 минут.

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Получается такой омлет, теперь его можно разрезать на порционные кусочки.

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Его можно посыпать зеленью, подавать со сметаной или соусом «Мой рецепт ткемали».

Рецепт простого завтрака рекомендую попробовать приготовить, потребуется минимум не дорогостоящих продуктов и процесс не трудоёмкий. Сытно, вкусно и полезно! Такое блюдо можно рассматривать не только как завтрак, но и быстрый ужин!

Рецепт: Быстрый Завтрак - Сытное и полезное блюдо!

Благодарю за внимание к моему рецепту! Буду рада, если он окажется полезным!
Желаю всем хорошего настроения!

Время приготовления: 15 мин.

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