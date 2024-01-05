Рецепт: Быстрый Завтрак — Сытное и полезное блюдо!

Ингредиенты:

капуста свежая белокочанная — 300-400 г;

морковь — 200 г;

яйцо куриное свежее — 2 шт.;

майонез любой — 1.5 ст. ложки;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло растительное — для жарки;

специи «травы прованса» — по вкусу

Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям! На завтрак всегда хочется приготовить блюдо, которое не требует много времени, дорогих продуктов и в то же время, чтобы получилось сытно, вкусно и полезно.

Сегодня мой рецепт приготовления омлета с капустой и морковью!

Нам потребуется яйцо, свежая капуста, морковь, майонез (можно сливки или молоко), специи по желанию, перец молотый, соль и растительное масло для обжарки.

Капусту и морковь натираю на тёрке. Можно нарезать соломкой, но тогда будет дольше готовиться.

Всё это выкладываем в ёмкость.

Посыпаем специи, соль и перец.

Добавляем майонез, можно заменить сливками или молоком. От этого вкус блюда существенно не изменится.

Разбиваем яйцо.

Перемешиваем вилкой до однородной массы.

Сковородку прогреваем, выливаем массу и накрываем крышкой. Примерно через пять минут, опрокидываем содержимое сковородки на большое блюдо и выкладываем в сковороду с омлет обратной стороной, накрываем крышкой и ещё жарим примерно 5 минут.

Получается такой омлет, теперь его можно разрезать на порционные кусочки.

Его можно посыпать зеленью, подавать со сметаной или соусом «Мой рецепт ткемали».

Рецепт простого завтрака рекомендую попробовать приготовить, потребуется минимум не дорогостоящих продуктов и процесс не трудоёмкий. Сытно, вкусно и полезно! Такое блюдо можно рассматривать не только как завтрак, но и быстрый ужин!

Благодарю за внимание к моему рецепту! Буду рада, если он окажется полезным!

Желаю всем хорошего настроения!

Время приготовления: 15 мин.