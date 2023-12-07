Тесто на майонезе для вкусной выпечки

Для выпекания вкусных пирогов, пышных булочек и воздушных пирожков необходимо замесить удачное дрожжевое тесто. Чтобы его сделать, ни молоко, ни кефир не нужно использовать. Замесите универсальное тесто на майонезе, благодаря которому ваша выпечка получится бесподобной.

Яйца и масло вам не понадобятся. Всё потому, что эти ингредиенты входят в состав майонеза. Потому в дополнительном их использовании нет никакой потребности. К слову, для замеса такого теста можно использовать или покупной, или домашний майонез. Второй вариант обещает намного лучший результат.

Как правильно замесить тесто на майонезе

Перед замесом теста важно проверить, рабочие ли у вас дрожжи. Для этого соедините их с теплой водой, солью и сахаром. Оставьте смесь на 10–15 минут на кухне. По истечении этого времени должна образоваться пенная шапочка. Она — показатель того, что дрожжи хорошие. Увидев ее появление, можете приступать к приготовлению самого теста.

Ингредиенты

Майонез150 г Пшеничная мука500 г Сахар1 ст. л. Вода300 мл Соль1 ч. л. Сухие дрожжи11 г

Приготовление

В небольшую емкость всыпаем сухие быстродействующие дрожжи. Вливаем теплую воду. Всыпаем к дрожжам соль и сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем на 10 минут при комнатной температуре. К дрожжевой смеси добавляем майонез. Хорошенько перемешиваем. Дважды просеиваем пшеничную муку в большую емкость. Добавляем к ней жидкую смесь. Замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам. Затягиваем миску с тестом пищевой пленкой. Убираем его в теплое место на час-полтора.

Затем обминаем тесто и начинаем работать с ним. Выпечка с такой основой выходит максимально вкусной. Попробуйте замесить универсальное тесто на майонезе, чтобы испечь шикарные булочки и пироги с различными начинками. Кстати, в предыдущем материале мы рассказывали, что можно использовать в качестве наполнения для домашних пирожков. Ознакомьтесь с 15 вариантами вкусных начинок (сладких и соленых), с которыми готовая выпечка превзойдет все ваши ожидания. А вам нравится работать с дрожжевым тестом или вы не любите этот долгий процесс? Расскажите в комментариях.