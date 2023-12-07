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Тесто на майонезе для вкусной выпечки

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Тесто на майонезе для вкусной выпечки

Для выпекания вкусных пирогов, пышных булочек и воздушных пирожков необходимо замесить удачное дрожжевое тесто. Чтобы его сделать, ни молоко, ни кефир не нужно использовать. Замесите универсальное тесто на майонезе, благодаря которому ваша выпечка получится бесподобной.

Яйца и масло вам не понадобятся. Всё потому, что эти ингредиенты входят в состав майонеза. Потому в дополнительном их использовании нет никакой потребности. К слову, для замеса такого теста можно использовать или покупной, или домашний майонез. Второй вариант обещает намного лучший результат.

Тесто на майонезе для вкусной выпечки

Как правильно замесить тесто на майонезе

Перед замесом теста важно проверить, рабочие ли у вас дрожжи. Для этого соедините их с теплой водой, солью и сахаром. Оставьте смесь на 10–15 минут на кухне. По истечении этого времени должна образоваться пенная шапочка. Она — показатель того, что дрожжи хорошие. Увидев ее появление, можете приступать к приготовлению самого теста.

Ингредиенты

Майонез150 г Пшеничная мука500 г Сахар1 ст. л. Вода300 мл Соль1 ч. л. Сухие дрожжи11 г

Приготовление

    В небольшую емкость всыпаем сухие быстродействующие дрожжи. Вливаем теплую воду. Всыпаем к дрожжам соль и сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем на 10 минут при комнатной температуре.

    Тесто на майонезе для вкусной выпечки

    К дрожжевой смеси добавляем майонез. Хорошенько перемешиваем. Дважды просеиваем пшеничную муку в большую емкость. Добавляем к ней жидкую смесь. Замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам.

    Тесто на майонезе для вкусной выпечки

    Затягиваем миску с тестом пищевой пленкой. Убираем его в теплое место на час-полтора.

Затем обминаем тесто и начинаем работать с ним. Выпечка с такой основой выходит максимально вкусной. Попробуйте замесить универсальное тесто на майонезе, чтобы испечь шикарные булочки и пироги с различными начинками. Кстати, в предыдущем материале мы рассказывали, что можно использовать в качестве наполнения для домашних пирожков. Ознакомьтесь с 15 вариантами вкусных начинок (сладких и соленых), с которыми готовая выпечка превзойдет все ваши ожидания. А вам нравится работать с дрожжевым тестом или вы не любите этот долгий процесс? Расскажите в комментариях.

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