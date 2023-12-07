Готовлю этот торт каждый день. Просто и вкусно: без духовки за 20 минут

Рецепты простых тортов набирают популярность. Вероятно, люди устали от тех тортов, которые готовят на кондитерских фабриках. Как правило, покупные торты приторные, а бывают вовсе невкусные.

Можно решить эту проблему заказом торта у кондитера. Профессионалы делают десерты из качественных продуктов. Однако, стоимость таких тортов значительно выше, нежели у магазинных.

Если не хочется тратить деньги, но при этом надо получить вкусный торт, лучше сделать его самостоятельно. Сейчас есть обучения кондитерскому мастерству в интернете.

Даже если раньше человек не имел дел с кондитерским делом, получится приготовить торт.

Покажем, как сделать простой торт дома.

Ингредиенты для домашнего торта:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — ч.л.;

растительное масло — 50 мл;

молоко — 70 мл;

мука — 120 г;

какао — 25 г;

разрыхлитель — ч.л.;

сливки — 250 мл;

сахарная пудра — ст.л.;

сгущенное молоко — 100 мл;

сметана — 3 ст.л.;

шоколад — 100 г.

Приготовление домашнего торта:

В миску с яйцами высыпаем щепотку соли и взбиваем миксером. Высыпаем в яичную смесь сахар, ванильный сахар и тщательно взбиваем до растворения песчинок.

Вливаем в смесь растительное масло и молоко, перемешиваем. Просеиваем в яичную смесь муку с какао и разрыхлителем, замешиваем тесто для бисквита.

Выкладываем на дно сковороды пергамент. Выливаем в сковороду тесто.

Выпекаем на медленном огне под крышкой 15-20 минут.

Проверить бисквит на готовность можно деревянной шпажкой.

Пока остывает бисквит, создаем крем. Взбиваем миксером вместе сливки (200 мл) с сахарной пудрой. Добавляем в массу сгущенное молоко, взбиваем до образования крема.

Выкладываем крем на бисквит.

В отдельной миске нагреваем шоколад со сливками, перемешиваем. Покрываем данной глазурью поверхность крема.

В глазурь по желанию можно добавить орехи.

Получается простой торт, который готовится без духовки.