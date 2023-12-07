Готовлю этот торт каждый день. Просто и вкусно: без духовки за 20 минут

Рецепты простых тортов набирают популярность. Вероятно, люди устали от тех тортов, которые готовят на кондитерских фабриках. Как правило, покупные торты приторные, а бывают вовсе невкусные.
Можно решить эту проблему заказом торта у кондитера. Профессионалы делают десерты из качественных продуктов. Однако, стоимость таких тортов значительно выше, нежели у магазинных.
Если не хочется тратить деньги, но при этом надо получить вкусный торт, лучше сделать его самостоятельно. Сейчас есть обучения кондитерскому мастерству в интернете.
Даже если раньше человек не имел дел с кондитерским делом, получится приготовить торт.
Покажем, как сделать простой торт дома.
Ингредиенты для домашнего торта:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — ч.л.;
- растительное масло — 50 мл;
- молоко — 70 мл;
- мука — 120 г;
- какао — 25 г;
- разрыхлитель — ч.л.;
- сливки — 250 мл;
- сахарная пудра — ст.л.;
- сгущенное молоко — 100 мл;
- сметана — 3 ст.л.;
- шоколад — 100 г.
Приготовление домашнего торта:
В миску с яйцами высыпаем щепотку соли и взбиваем миксером. Высыпаем в яичную смесь сахар, ванильный сахар и тщательно взбиваем до растворения песчинок.
Вливаем в смесь растительное масло и молоко, перемешиваем. Просеиваем в яичную смесь муку с какао и разрыхлителем, замешиваем тесто для бисквита.
Выкладываем на дно сковороды пергамент. Выливаем в сковороду тесто.
Выпекаем на медленном огне под крышкой 15-20 минут.
Проверить бисквит на готовность можно деревянной шпажкой.
Пока остывает бисквит, создаем крем. Взбиваем миксером вместе сливки (200 мл) с сахарной пудрой. Добавляем в массу сгущенное молоко, взбиваем до образования крема.
Выкладываем крем на бисквит.
В отдельной миске нагреваем шоколад со сливками, перемешиваем. Покрываем данной глазурью поверхность крема.
В глазурь по желанию можно добавить орехи.
Получается простой торт, который готовится без духовки.