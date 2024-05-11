Фальшивая утка: как приготовить необычное блюдо из блинчиков с начинкой

Тонкие блинчики, мясно-грибная начинка и нежная заливка придают этому блюду невероятный вкус и аромат.

Хочется чего-то вкусного и необычного, что одинаково хорошо подошло бы как к повседневной трапезе, так и в качестве праздничного блюда? Тогда обратите внимание на рецепт кулинарного блогера Ольги Головиной и приготовьте «фальшивую» утку. Интересное и очень аппетитное угощение понравится всем, кто его попробует.

Фальшивая утка

Ингредиенты:

Для блинчиков:

молоко – 500 мл;

мука – 200 гр;

яйца – 5 мелких;

сахар – 1 неполная столовая ложка;

соль – щепотка;

масло – 2-3 ст. л.

Для начинки:

куриное филе – 2 шт. (отварить с лавровым листом и душистым перцем);

шампиньоны – 250 гр;

сыр – 150 гр;

лук — 1 средний;

соль, перец.

Для заливки:

яйца – 4 шт;

сметана – 300 гр.

Способ приготовления:

Для блинчиков взбить яйца с сахаром и солью, добавить муку и часть молока, перемешать до однородной консистенции, долить молоко. Хорошо перемешать, влить масло и пожарить блинчики с двух сторон на медленном огне.

Для начинки нарезать отварное куриное филе кубиками. На сковороде обжарить шампиньоны с луком до золотистого цвета, смешать с нарезанным куриным филе и тертым сыром. Посолить и поперчить по вкусу.

Свернуть блинчики и выложить их спиралькой по форме для запекания. Яйца и сметану взбить, залить этой массой блины и запекать в духовке при 180-190 градусах, пока яйцо не схватится и не станет похоже на омлет.

Это блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

Читайте также:

Нежные домашние блинчики с секретом и интересные начинки (видео)

Невероятно вкусные блинчики с творогом и апельсиновым соусом: пошаговый рецепт

Марокканские блинчики: рецепт аппетитного блюда с любимой начинкой (видео)