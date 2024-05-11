Фальшивая утка: как приготовить необычное блюдо из блинчиков с начинкой

Тонкие блинчики, мясно-грибная начинка и нежная заливка придают этому блюду невероятный вкус и аромат.
Хочется чего-то вкусного и необычного, что одинаково хорошо подошло бы как к повседневной трапезе, так и в качестве праздничного блюда? Тогда обратите внимание на рецепт кулинарного блогера Ольги Головиной и приготовьте «фальшивую» утку. Интересное и очень аппетитное угощение понравится всем, кто его попробует.
Фальшивая утка
Ингредиенты:
Для блинчиков:
- молоко – 500 мл;
- мука – 200 гр;
- яйца – 5 мелких;
- сахар – 1 неполная столовая ложка;
- соль – щепотка;
- масло – 2-3 ст. л.
Для начинки:
- куриное филе – 2 шт. (отварить с лавровым листом и душистым перцем);
- шампиньоны – 250 гр;
- сыр – 150 гр;
- лук — 1 средний;
- соль, перец.
Для заливки:
- яйца – 4 шт;
- сметана – 300 гр.
Способ приготовления:
Для блинчиков взбить яйца с сахаром и солью, добавить муку и часть молока, перемешать до однородной консистенции, долить молоко. Хорошо перемешать, влить масло и пожарить блинчики с двух сторон на медленном огне.
Для начинки нарезать отварное куриное филе кубиками. На сковороде обжарить шампиньоны с луком до золотистого цвета, смешать с нарезанным куриным филе и тертым сыром. Посолить и поперчить по вкусу.
Свернуть блинчики и выложить их спиралькой по форме для запекания. Яйца и сметану взбить, залить этой массой блины и запекать в духовке при 180-190 градусах, пока яйцо не схватится и не станет похоже на омлет.
Это блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.
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