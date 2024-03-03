Описание приготовления:

Приготовим самый популярный вариант тайского супа с креветками "Том Ям Кунг". Готовить его будем в мультиварке. Варить суп можно на курином или рыбном бульоне. Добавление в суп кокосового молока — европейский вариант данного блюда. Молоко придает супу сладковатый сливочный вкус и кремовая бархатистстая текстура смягчает жгучую остроту.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты Блюдо: Супы География кухни: Тайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Бульон 1 Литр (или вода)

Креветки 1200 Грамм (разных видов)

Кокосовое молоко 250 Миллилитров

Шиитаке сушеные 50 Грамм

Черри 10 Штук

Острый перец 1 Штука (птичий глаз)

Паста том ям 100 Грамм

Соевый соус 50 Миллилитров

Лайм 1 Штука

Тамариндовая паста 1 Ст. ложка

Рис 1 Стакан ("Жасмин")

Вода 1,5 Стакана

Количество порций 4

Калорийность

156 ккал

Калорийность

11 г

Белки

9 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Том Ям" в мультиварке»

Приготовьте ингредиенты для супа. Грибы шиитаке можно заменить шампиньонами или вешенками. Если вы используете сухие грибы предварительно замочите их в теплой воде на 2 часа, можно замочить их на ночь. Для усиления вкуса можно добавить в суп корень галагала, листья кафир лайма и лемонграсс.

В первую очередь очистите креветки от головы панциря. Не забудьте удалить кишечную вену. Если у вас нет готового куриного или рыбного бульона, можно сварить бульон из креветочных панцирей и голов. После варки бульон необходимо процедить.

Влейте креветочный бульон в чашу мультиварки. Добавьте острый перец, предварительно освобожденный от семян. Установите чашу в корпус мультиварки. Включите устройство в сеть. В режиме меню выберите программу "Суп". Доведите суп до кипения.

Чтобы кокосовое молоко не свернулось, в кислой среде вливать эти продукты в суп рекомендуется по отдельности. В миске смешайте пасту том ям, пасту тамаринда, сок лайма и разведите смесь горячим креветочным бульоном.

В кипящий бульон влейте подготовленную суповую основу. Доведите суп до кипения.

Замоченные грибы шиитаке отожмите от лишней влаги. Помидоры черри нарежьте на половинки.

Влейте кокосовое молоко, отрегулируйте вкус с помощью соевого соуса. Если вы используете сырые креветки, на данном этапе кладите их в суп вместе с грибами. Варите Том Ям еще 2 минуты.

Через 2 минуты добавьте в суп помидоры черри и вареные креветки. Отключите программу.

Суп "Том Ям" готов.

К супу обязательно отварите рис. Крупу залейте водой в соотношении 1:1,5 и установите чашу мультиварки в корпус устройства. Выберите в меню программу "Крупы" и включите "Старт". Через 35 минут устройство подаст сигнал о готовности.

Извлеките чашу с рисом из устройства и аккуратно разрыхлите крупу вилкой.

Разлейте суп "Том Ям" по тарелкам. Добавьте в суп колечки острого перца, дольки лайма и зелень кинзы. Отдельно подайте рис.