Описание приготовления:
Приготовим самый популярный вариант тайского супа с креветками "Том Ям Кунг". Готовить его будем в мультиварке. Варить суп можно на курином или рыбном бульоне. Добавление в суп кокосового молока — европейский вариант данного блюда. Молоко придает супу сладковатый сливочный вкус и кремовая бархатистстая текстура смягчает жгучую остроту.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты Блюдо: Супы География кухни: Тайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Бульон 1 Литр (или вода)
- Креветки 1200 Грамм (разных видов)
- Кокосовое молоко 250 Миллилитров
- Шиитаке сушеные 50 Грамм
- Черри 10 Штук
- Острый перец 1 Штука (птичий глаз)
- Паста том ям 100 Грамм
- Соевый соус 50 Миллилитров
- Лайм 1 Штука
- Тамариндовая паста 1 Ст. ложка
- Рис 1 Стакан ("Жасмин")
- Вода 1,5 Стакана
Количество порций 4
Калорийность
156 ккал
Калорийность
11 г
Белки
9 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Том Ям" в мультиварке»
Приготовьте ингредиенты для супа. Грибы шиитаке можно заменить шампиньонами или вешенками. Если вы используете сухие грибы предварительно замочите их в теплой воде на 2 часа, можно замочить их на ночь. Для усиления вкуса можно добавить в суп корень галагала, листья кафир лайма и лемонграсс.
В первую очередь очистите креветки от головы панциря. Не забудьте удалить кишечную вену. Если у вас нет готового куриного или рыбного бульона, можно сварить бульон из креветочных панцирей и голов. После варки бульон необходимо процедить.
Влейте креветочный бульон в чашу мультиварки. Добавьте острый перец, предварительно освобожденный от семян. Установите чашу в корпус мультиварки. Включите устройство в сеть. В режиме меню выберите программу "Суп". Доведите суп до кипения.
Чтобы кокосовое молоко не свернулось, в кислой среде вливать эти продукты в суп рекомендуется по отдельности. В миске смешайте пасту том ям, пасту тамаринда, сок лайма и разведите смесь горячим креветочным бульоном.
В кипящий бульон влейте подготовленную суповую основу. Доведите суп до кипения.
Замоченные грибы шиитаке отожмите от лишней влаги. Помидоры черри нарежьте на половинки.
Влейте кокосовое молоко, отрегулируйте вкус с помощью соевого соуса. Если вы используете сырые креветки, на данном этапе кладите их в суп вместе с грибами. Варите Том Ям еще 2 минуты.
Через 2 минуты добавьте в суп помидоры черри и вареные креветки. Отключите программу.
Суп "Том Ям" готов.
К супу обязательно отварите рис. Крупу залейте водой в соотношении 1:1,5 и установите чашу мультиварки в корпус устройства. Выберите в меню программу "Крупы" и включите "Старт". Через 35 минут устройство подаст сигнал о готовности.
Извлеките чашу с рисом из устройства и аккуратно разрыхлите крупу вилкой.
Разлейте суп "Том Ям" по тарелкам. Добавьте в суп колечки острого перца, дольки лайма и зелень кинзы. Отдельно подайте рис.