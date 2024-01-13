Описание приготовления:
Румяные люля-кебаб подаются к столу горячими с чесночным соусом или сметаной, аджикой или горчицей. Не забывайте и про гарнир: каша, паста, овощной салат идеально подчеркнут вкус приготовленного мясного блюда.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриный фарш Блюдо: Горячие блюда / Кебаб
Состав / Ингредиенты:
- Фарш куриный 350 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка (с чесноком)
- Перец черный молотый 3 Щепотки
- Яйцо 1 Штука
- Петрушка или кинза 1/2 Пучка
- Соль 3 Щепотки
- Приправа для курицы 3 Щепотки
Количество порций 3
Калорийность
171 ккал
Калорийность
7 г
Белки
19 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Люля-кебаб из куриного фарша в духовке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Куриный фарш можно приобрести в супермаркете или приготовить в домашних условиях.
Выложите фарш в глубокую емкость. Желательно приобретать фарш из куриной грудки, он более суховат на вкус и из него можно с легкостью сформировать кебабы. Вбейте небольшое куриное яйцо, всыпьте приправы и специи, а также влейте чесночное масло.
Промойте и измельчите зелень петрушки или кинзы, добавьте в емкость. Тщательно перемешайте фарш и отбейте его, поднимая в руке и кидая обратно в емкость. Это делается на небольшом расстоянии, чтобы выбить из фарша пузырьки воздуха.
Застелите противень пергаментной бумагой и разделите фарш на равные части. Сформируйте из каждой продолговатые колбаски и нанизайте их на деревянные шампуры. Выложите заготовки на пергамент и запеките в духовке примерно 25 минут при 200 градусах.
Готовые люля-кебаб из курицы подайте к столу горячими с нарезкой красного лука, кислыми ягодами, различными соусами.