Описание приготовления:

Румяные люля-кебаб подаются к столу горячими с чесночным соусом или сметаной, аджикой или горчицей. Не забывайте и про гарнир: каша, паста, овощной салат идеально подчеркнут вкус приготовленного мясного блюда.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриный фарш Блюдо: Горячие блюда / Кебаб

Состав / Ингредиенты:

Фарш куриный 350 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (с чесноком)

Перец черный молотый 3 Щепотки

Яйцо 1 Штука

Петрушка или кинза 1/2 Пучка

Соль 3 Щепотки

Приправа для курицы 3 Щепотки

Количество порций 3

Калорийность

171 ккал

Калорийность

7 г

Белки

19 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Люля-кебаб из куриного фарша в духовке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Куриный фарш можно приобрести в супермаркете или приготовить в домашних условиях.

Выложите фарш в глубокую емкость. Желательно приобретать фарш из куриной грудки, он более суховат на вкус и из него можно с легкостью сформировать кебабы. Вбейте небольшое куриное яйцо, всыпьте приправы и специи, а также влейте чесночное масло.

Промойте и измельчите зелень петрушки или кинзы, добавьте в емкость. Тщательно перемешайте фарш и отбейте его, поднимая в руке и кидая обратно в емкость. Это делается на небольшом расстоянии, чтобы выбить из фарша пузырьки воздуха.

Застелите противень пергаментной бумагой и разделите фарш на равные части. Сформируйте из каждой продолговатые колбаски и нанизайте их на деревянные шампуры. Выложите заготовки на пергамент и запеките в духовке примерно 25 минут при 200 градусах.

Готовые люля-кебаб из курицы подайте к столу горячими с нарезкой красного лука, кислыми ягодами, различными соусами.